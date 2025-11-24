¿Sabías que nuestro cerebro ya viene ‘preconfigurado’ con instrucciones para comprender el mundo?

CALIFORNIA- A la pregunta, ¿cuándo es que iniciamos a formar pensamientos?, un equipo internacional de científicos le da respuesta al descubrir que en los primeros momentos en que se registra que hay actividad eléctrica esta ocurre en patrones que están estructurados y sin que exista alguna experiencia externa, con lo que sugieren que nuestro cerebro ya viene ‘preconfigurado’ instrucciones para que podamos interactuar con el mundo.

Este grupo de científicos, que fue liderado por la Universidad de California, llevó acabo su estudio usando modelos en miniatura de tejido cerebral humano, conocido como organoides y sus resultados fueron publicados en la revista científica Nature Neuroscience.

Tal Sharf, quien es investigador en la Escuela de Ingeniería Baskin y autor principal de esta nueva investigación explica que “estas células claramente interactúan entre sí y forman circuitos que se autoensamblan antes de que podamos experimentar algo del mundo exterior”, Sharf prosigue explicando que “hay un sistema operativo que emerge en un estado primordial. En mi laboratorio, cultivamos organoides cerebrales para observar esta versión primordial del sistema operativo del cerebro y estudiar cómo el cerebro se construye a sí mismo antes de ser moldeado por la experiencia sensorial”..

Este estudio es importante ya que posibilita poder mejorar nuestra comprensión de cómo se desarrolla el cerebro humano y además puede ayudar a los investigadores a que pueda comprender comprender mucho mejor los trastornos del neurodesarrollo e indicar el impacto de las toxinas como los pesticidas así como los microplásticos en el cerebro en desarrollo.

UN CEREBRO EN DESARROLLO

Nuestro cerebro, es parecido a una computadora, debido a que funciona con señales eléctricas, lo que se conoce como el disparo de las neuronas; cuándo se da el inicio de este “disparo” y cómo se va desarrollando nuestro cerebro aún son un desafío para la ciencia, debido que el desarrollo temprano del cerebro humano ocurre durante la gestación.

Los organoides, que son modelos en 3D de tejido cultivados a partir de células madre humanas en el laboratorio, son esenciales para poder estudiar el desarrollo del cerebro y además es posible que puedan ser cultivados en grandes cantidades.

“Para este estudio, el equipo indujo a las células madre a formar tejido cerebral y luego midió la actividad eléctrica utilizando microchips especializados, similares a los que hacen funcionar una computador”, precisa la Agencia de Noticias EFE.

A partir de lo anterior, los investigadores observaron la actividad eléctrica del tejido cerebral con forme que se formaba, a partir de células madre, en un tejido que es capaz de traducir los sentidos y crear lenguaje y pensamiento consciente.

Tras este análisis, hallaron que durante los primeros meses de desarrollo, mucho antes de que el cerebro humano tenga la capacidad tanto de recibir como procesar información sensorial externa compleja tales como la visión y la audición, sus células inician de manera espontánea a emitir señales eléctricas, mismas que son características de los patrones que “subyacen” a la traducción de los sentidos.

Después de décadas de investigación en neurociencia, los investigadores descubrieron que las neuronas se activan en patrones que no son aleatorios.

Siendo así, que nuestro cerebro tiene un “modo predeterminado”, que es una estructura subyacente que es esencial para la activación de neuronas que después se vuelve más específica conforme el cerebro va procesando las señales sensoriales tales como un olor o un sabor. Es este modo de fondo el que delimita un posible rango de respuestas sensoriales que el cuerpo y el cerebro son capaces de producir.

“Estos sistemas intrínsecamente autoorganizados podrían servir como base para construir una representación del mundo que nos rodea”, precisa Sharf, quien concluye detallando que “el hecho de que podamos verlos en estas etapas tempranas sugiere que la evolución ha encontrado una manera de que el sistema nervioso central pueda construir un mapa que nos permita navegar y interactuar con el mundo”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.