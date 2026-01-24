El pepino: del huerto al grill

Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Porque en el asador no todo es carne... a veces el verdadero protagonista es lo que menos imaginamos.

El pepino, originario del sur de Asia, particularmente de la India, se cultiva desde hace más de 3,000 años. Su historia lo llevó de la India a Grecia, Roma y China, y más tarde a Europa Occidental gracias a los romanos, con registros en Francia desde el siglo IX y en Inglaterra en el siglo XIV. Finalmente, llegó a América a mediados del siglo XVI con los viajes de Cristóbal Colón, convirtiéndose con el tiempo en una hortaliza globalmente popular.

Orígenes y evolución

Las zonas tropicales del sur de Asia dieron origen a la variedad silvestre del pepino. En la India se ha documentado su cultivo desde el segundo milenio a. C., y su consumo se extendió hacia el Mediterráneo, especialmente en Egipto, donde fue uno de los alimentos más significativos durante la época de los faraones.

Durante el primer milenio a. C., su producción se expandió por el Mare Nostrum hacia Grecia, donde era conocido como sikuos, y Roma. Plinio relata que nunca faltaba en la mesa del emperador Tiberio. Los romanos lo utilizaron incluso con fines terapéuticos y lo difundieron por Europa y posteriormente por China. Su llegada al Nuevo Mundo se dio de la mano de los conquistadores españoles en el siglo XVI.

Hoy en día, el pepino es una de las hortalizas más cultivadas en Europa y América del Norte. Ocupa el cuarto lugar en producción mundial, solo detrás del tomate, la col y la calabaza. China lidera la producción con cerca de 23 millones de toneladas anuales, seguida de Turquía, Irán y Estados Unidos.