El pepino: del huerto al grill

Amanda Covarrubias
Historia, sabor y fuego: el pepino como protagonista inesperado de la parrilla.

/ 24 enero 2026
Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Porque en el asador no todo es carne... a veces el verdadero protagonista es lo que menos imaginamos.

El pepino, originario del sur de Asia, particularmente de la India, se cultiva desde hace más de 3,000 años. Su historia lo llevó de la India a Grecia, Roma y China, y más tarde a Europa Occidental gracias a los romanos, con registros en Francia desde el siglo IX y en Inglaterra en el siglo XIV. Finalmente, llegó a América a mediados del siglo XVI con los viajes de Cristóbal Colón, convirtiéndose con el tiempo en una hortaliza globalmente popular.

Orígenes y evolución

Las zonas tropicales del sur de Asia dieron origen a la variedad silvestre del pepino. En la India se ha documentado su cultivo desde el segundo milenio a. C., y su consumo se extendió hacia el Mediterráneo, especialmente en Egipto, donde fue uno de los alimentos más significativos durante la época de los faraones.

Durante el primer milenio a. C., su producción se expandió por el Mare Nostrum hacia Grecia, donde era conocido como sikuos, y Roma. Plinio relata que nunca faltaba en la mesa del emperador Tiberio. Los romanos lo utilizaron incluso con fines terapéuticos y lo difundieron por Europa y posteriormente por China. Su llegada al Nuevo Mundo se dio de la mano de los conquistadores españoles en el siglo XVI.

Hoy en día, el pepino es una de las hortalizas más cultivadas en Europa y América del Norte. Ocupa el cuarto lugar en producción mundial, solo detrás del tomate, la col y la calabaza. China lidera la producción con cerca de 23 millones de toneladas anuales, seguida de Turquía, Irán y Estados Unidos.

$!Disfruta esta ensalada de pepino asado como guarnición en tu próxima carne asada.
Disfruta esta ensalada de pepino asado como guarnición en tu próxima carne asada. Foto: Freepik

¿Cómo se convirtió el pepino en favorito de México?

El pepino encontró en México el escenario perfecto para brillar: clima, cocina y creatividad. Su versatilidad culinaria, ideal para ensaladas, gazpachos, bebidas y encurtidos, su frescura, bajo aporte calórico y alto contenido de agua lo hicieron indispensable. Además, su cultivo se adaptó perfectamente al país, convirtiendo a México en un importante exportador con gran demanda nacional e internacional.

Factores clave de su popularidad:

Sabor y textura: jugoso, crujiente y refrescante, perfecto para el clima cálido mexicano.

Salud y nutrición: hidratante, ligero y con minerales esenciales para una dieta equilibrada.

Historia y adaptación: llegó con los españoles y se integró a la agricultura nacional, con estados como Sinaloa y Sonora liderando su producción.

Producción eficiente: el uso de invernaderos permite su disponibilidad durante todo el año.

Gran mercado: genera divisas por exportación, principalmente a Estados Unidos, con una demanda interna constante.

El pepino se consolidó como un pilar culinario y económico, presente tanto en recetas tradicionales como en propuestas contemporáneas, siempre firme, fresco y con ese verde oscuro que tanto nos gusta.

$!Hoy en día, el pepino es una de las hortalizas más cultivadas en Europa y América del Norte.
Hoy en día, el pepino es una de las hortalizas más cultivadas en Europa y América del Norte. Foto: Freepik

Receta de hoy: Pepino asado al grill

Ingredientes (rinde 6 porciones)

- 3 piezas de pepino grandes y firmes

- 2 cucharadas de aceite de oliva

- 2 cucharadas de vinagre balsámico

- 3 cucharaditas de salsa teriyaki

- ½ cucharadita de salsa macha

- ½ taza de cacahuates tostados y sin cáscara

- 1 manojo de cebolla de rabo

- ½ manojo de perejil

- 1 limón Eureka

- Sal y pimienta al gusto

Procedimiento

1. Lava los pepinos, pélalos y córtalos a lo largo, retirando las semillas. Ásalos en el asador o en un comal hasta que estén ligeramente marcados. Retíralos del fuego, deja enfriar y corta en juliana.

2. Coloca el pepino en un bowl y agrega la ralladura y el jugo del limón Eureka, el perejil finamente picado, el aceite de oliva y el vinagre balsámico. Pica la cebolla de rabo en rodajas finas, utilizando solo la parte blanca y aproximadamente dos centímetros de la parte verde. Incorpora la salsa teriyaki y la salsa macha, rectifica sazón con sal y pimienta.

3. Al momento de servir, añade los cacahuates tostados para conservar su textura crujiente.

Disfruta esta ensalada de pepino asado como guarnición en tu próxima carne asada.

Gracias por leer el sabor. ¿Y tú, con todo, Güerito?

Amanda Covarrubias

Chef y Grill Master, egresada de Cooking and Hospitality Institute Chicago. Capitana del Equipo Femenino de Parrilla de México “Las norteñas”, logrando triunfos a nivel nacional e internacional. Mezcallier, Mixóloga y apasionada de la filosofía. Resumiendo su experiencia, toda una gastrónoma en la extensión de la palabra.

