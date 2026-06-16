En defensa los mercadillos, restaurantes y parques, conocidos como los terceros espacios en las ciudades

“Es un espacio físico donde te reúnes con gente y te relacionas, y que se caracteriza por ser informal y repetitivo. Es un sitio que frecuentas y en el que se forma una relación con personas que conoces o no”. Así define Irene Puig, socióloga por la Universidad Autónoma de Barcelona, en una conversación con EFE el término acuñado en 1989 por Ray Oldenburg en su libro ‘The Great Good Place’ (El gran buen lugar, en español).

Con la creación del término, el también sociólogo buscaba delimitar y caracterizar los tres espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana: el hogar es el primero; el trabajo o los centros educativos, ligados a la productividad, son el segundo; y las zonas donde se crea comunidad, el tercero.

Un tercer espacio no tiene por qué ser el mismo siempre, puede ser un bar, una biblioteca, un gimnasio o una iglesia, pero sí debe “dar sentido de pertenencia”, apunta Puig, también magíster en construcción y representación de identidades culturales por la Universidad de Barcelona. En estos lugares, de libre acceso y ajenos a las jerarquías, “hay una interacción entre la identidad personal y la social en la que te identificas con el otro y formas una identidad colectiva”, afirma Puig. Un elemento que los convierte en áreas fundamentales de la escena urbana. RELEVANCIA DE LOS TERCEROS ESPACIOS EN LAS CIUDADES “En un pub o una plaza, puedes discrepar con alguien y compartir mesa. Puedes discutir sobre política y luego preguntar cómo están sus hijos. La presencia física de la otra persona, el hecho de que la volverás a ver, impone una disciplina. No puedes convertirte en la peor versión de ti mismo porque no eres anónimo. Eres un vecino, un cliente habitual, alguien con una reputación que mantener y una comunidad a la que regresar”, escribe la escritora Jody Eddy en su artículo de Substack ‘Where Did Everybody Go? The disappearance of third places in America’ (¿A dónde ha ido todo el mundo? La desaparición de los terceros espacios en Estados Unidos, en español) sobre la dinámica que opera en estas áreas. Dinámica en la que reside su relevancia y beneficios. El ser humano es un ser social y, como tal, tiene una necesidad de pertenencia a un grupo y de generar vínculos emocionales. “Somos independientes, pero a la vez somos una sociedad interdependiente, dependemos los unos de los otros para que esto funcione. Entonces, el tercer espacio hace el encuentro, la unión y, de esa manera, tu yo individual, tu identidad como persona, se construye con el otro, con la alteridad [lo que propicia] un sentimiento de pertenencia”, explica Puig.

Para Oldenburg y su coautora, Karen Christensen, el papel de los terceros espacios en las ciudades es primordial: son importantes para la democracia y el compromiso cívico por su función política porque, según Puig, permiten relaciones e intercambios de opiniones con personas de realidades, edades, clases sociales y etnias muy diferentes. Incluso, están directamente relacionados con el bienestar y la salud personal. “Es importante como tú te presentas ante la sociedad, cómo estructuras tu personaje y cómo te vas construyendo. Entonces, estas relaciones informales, diferentes realidades o momentos compartidos en los terceros espacios, son lo que te construye como persona”, desarrolla Puig. A lo que añade un apunte para el desarrollo urbano: “Son importantes para construir una sociedad, sobre todo si no queremos que se polarice o radicalice más. Lo más importante es una sociedad unida donde se contrastan ideas”. EL TRASLADO A UNA ESFERA DIGITAL Y A LA PERIFERIA Los terceros lugares no son estáticos: cambian, se sustituyen. Y aunque su simple misión permanece: paliar el aislamiento social y el anonimato ofreciendo áreas para convivir; su evolución en los últimos años ha sucedido bajo el auge de las redes sociales y la creciente gentrificación. Ni las plataformas digitales ni el turismo los erradican. Las primeras, en una esfera digital y no presencial, cumplen las funciones del término creado por Oldenburg: “Son de acceso libre y un punto de encuentro de diferentes realidades e identidades”, establece Puig. Y el auge del turismo no afecta a su supervivencia ‘per se’, sino a cómo se viven y dónde se crean.

El cierre de bares en favor de establecimientos de cadenas multinacionales, tiendas locales sustituidas por grandes marcas o plazas repletas de turistas. Son algunos ejemplos de cómo la gentrificación y la turistificación están transformando,y sustituyendo, los terceros espacios en las ciudades. “Si un lugar está muy turistificado cambia totalmente porque ya no te apetece ir a esos sitios. Lo que era tuyo antes lo ves de los turistas. Entonces, hay un rechazo hacia esos espacios, los evitas para evitar la aglomeración, la venta”, denuncia Puig. Un cambio que “al final indica el cómo está diseñada la ciudad y para quién está diseñada”.

Aun así, no desaparecerían del todo porque, en palabras de la socióloga, “la gente va a buscar relacionarse igual. [Por ello], los terceros espacios serían el comedor de tu casa o irías al descampado fuera de tu barrio a reunirte o a jugar a la petanca”.