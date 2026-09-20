Entrenar la voluntad en la era de la distracción

Un adolescente puede tener una tarea frente a él y, a unos centímetros, un dispositivo diseñado para ofrecerle entretenimiento inmediato. De un lado hay una responsabilidad cuyo beneficio llegará después; del otro, una recompensa disponible con solo tocar la pantalla.

Por eso, limitar el celular no es suficiente. Podemos retirarlo algunas horas, pero si no enseñamos a gobernar el impulso, la tentación cambiará de forma. El verdadero desafío es desarrollar la voluntad: elegir lo que conviene, incluso cuando no es lo que más se antoja.

La voluntad no aparece espontáneamente ni se fortalece con discursos. Se entrena mediante pequeños actos repetidos. Cada vez que un adolescente termina una actividad antes de abrir un videojuego, espera para revisar una notificación o cumple un acuerdo aunque nadie lo vigile, ejercita su libertad. No se trata únicamente de obedecer, sino de aprender a darse instrucciones y sostenerlas.

Si cada momento de aburrimiento conduce al teléfono, el cerebro aprende que toda incomodidad debe desaparecer inmediatamente. Podemos modificar esa ruta: respirar, moverse, conversar o terminar una tarea antes de buscar estimulación. También ayuda establecer horarios, silenciar notificaciones y crear espacios familiares sin pantallas.

Recuperar ese poder no sucede únicamente alejándose del celular. La voluntad se fortalece con otros hábitos: tender la cama, colaborar en casa, ordenar lo utilizado, terminar una responsabilidad antes de comenzar otra o mantener un compromiso aunque haya flojera. Parecen acciones pequeñas, pero enseñan algo decisivo: no se tiene que obedecer cada impulso; se puede parar, elegir y hacer lo que corresponde.

Al colaborar en casa, el adolescente descubre que forma parte de una comunidad, que los demás también necesitan de él y que sus actos tienen consecuencias. En esas responsabilidades desarrolla la capacidad que después necesitará para estudiar, cuidar su salud y sostener decisiones importantes.

Claro que estas sugerencias dependen, en alguna medida, de que el adolescente quiera participar, y muchas veces no quiere. Si presentamos el hábito únicamente como una orden, puede vivirlo como control y responder con resistencia. Esto no significa renunciar a los límites, sino cambiar la manera de construirlos.

Cuando la familia elige un hábito común o se pone de acuerdo en un reto, el adolescente deja de sentirse el problema que debe corregirse. Puede comprender que no se trata de un acto de obediencia, sino de un proyecto personal para conquistar mayor libertad. Todos dejan el celular durante la comida, todos colaboran en casa y cada integrante elige un hábito que desea desarrollar. La voluntad deja de ser un sermón y se convierte en una experiencia compartida.

Pero detenerse no basta. También se necesita pensamiento crítico para decidir qué merece atención y confianza. Hoy una imagen puede ser falsa y una afirmación equivocada puede presentarse con seguridad. Antes de creer o compartir conviene preguntar: ¿quién creó esto?, ¿qué intenta provocar en mí?, ¿presenta evidencia?, ¿puedo confirmarlo?, ¿es un hecho, una opinión o publicidad?

Si algo provoca miedo, indignación o urgencia por compartirlo, esa emoción debe convertirse en señal de pausa. La desinformación suele convencernos porque confirma lo que ya pensábamos. Pensar críticamente también significa estar dispuestos a revisar las propias certezas.

Los padres no pueden pedir autorregulación mientras responden notificaciones durante la comida. Los hábitos se enseñan con acuerdos, pero se consolidan con el ejemplo.

La meta no es criar jóvenes que teman a la tecnología, sino personas capaces de utilizarla sin entregarle su atención, su criterio y su libertad. La pregunta no es solamente cuánto tiempo pasan frente a una pantalla, sino quién toma las decisiones: ¿ellos o el impulso? Educar la voluntad es ayudarlos a recuperar ese poder en la pantalla, en casa y en la vida.