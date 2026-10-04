¡Espejos sin manchas! Tres trucos para dejarlos brillantes y sin pelusas

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/
    ¡Espejos sin manchas! Tres trucos para dejarlos brillantes y sin pelusas
    Detalles. Un espejo limpio y sin vetas puede mejorar la luminosidad y la apariencia de cualquier espacio del hogar. FOTO: MAGNIFIC

La técnica de limpieza es tan importante como los productos y herramientas utilizados para conseguir un acabado impecable

En el ámbito del mantenimiento del hogar, pocos elementos reflejan tanto el cuidado de un espacio como la pulcritud de sus espejos. Sin embargo, factores cotidianos como el vapor acumulado en el baño, el polvo ambiental y la acumulación involuntaria de huellas dactilares convierten rápidamente estas superficies de cristal en lienzos opacos y empañados.

Lograr un acabado impoluto no sólo mejora la luminosidad y la estética de cualquier habitación, sino que también prolonga la vida útil del cristal al evitar que la humedad deteriore los marcos o la capa posterior.

Aunque la industria ofrece una amplia gama de limpiadores comerciales, especialistas en el cuidado de superficies afirman que la clave para conseguir un reflejo perfecto radica en la técnica y en el uso de insumos accesibles pero efectivos. Eliminar las molestas vetas y los residuos de pelusa no requiere químicos agresivos ni un esfuerzo desmedido, sino una metodología precisa que combine la preparación adecuada de la superficie con las herramientas correctas.

1. Sustituye el papel de cocina por paños de microfibra o papel periódico

Las toallas de papel tradicionales suelen desintegrarse con la humedad y dejar diminutas pelusas sobre el vidrio. Utilizar un paño de microfibra de tejido fino —o, en su defecto, hojas de papel periódico viejo— garantiza la absorción del líquido sin soltar residuos ni rayar la superficie.

2. Utiliza una solución casera de agua y vinagre blanco

Mezcla a partes iguales agua tibia y vinagre blanco dentro de un atomizador. Este preparado disuelve con facilidad las capas de grasa, las marcas de agua dura y los restos de jabón, ofreciendo un poder desengrasante superior al de muchos productos convencionales sin dejar velos químicos.

https://vanguardia.com.mx/vida/pantallas-limpias-habitos-saludables-el-arte-invisible-de-desinfectar-tus-dispositivos-OC23744280

3. Aplica el producto sobre el trapo y limpia en zigzag de arriba hacia abajo

Evita rociar el líquido directamente sobre el espejo para prevenir que el exceso se filtre por los bordes y dañe el enmarcado. Rocía la mezcla sobre el paño y realiza movimientos continuos en forma de ‘S’ o zigzag, comenzando desde la esquina superior hasta la base. De esta manera, se asegura una cobertura uniforme que impida redistribuir la suciedad ya retirada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bienestar
Consejos
Hogar

Localizaciones


Saltillo

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La saltillense Connie Martz gana el Ariel a Mejor Diseño de Arte por ‘Autos, mota y roncanrol’

La saltillense Connie Martz gana el Ariel a Mejor Diseño de Arte por ‘Autos, mota y roncanrol’
Sustos, música y coleccionables: así será el Saltillo Terror Fest 2026

Sustos, música y coleccionables: así será el Saltillo Terror Fest 2026
El joven defensa recibió la oportunidad de competir con el equipo Sub-18 de USA Hockey durante la temporada anterior.

Las raíces saltillenses detrás de Diego Gutiérrez, promesa del hockey en EU
Sofía Durán ya se encuentra en Sogamoso, Colombia, para afrontar su nuevo compromiso internacional.

Sofía Durán ya está en Colombia; la saltillense representará a México
true

51 años de VANGUARDIA: Resistir y persistir
En abril de 2025, Stellantis también paró en Saltillo debido a la política arancelaria de Donald Trump.

Alista Stellantis paro en plantas de Saltillo por mantenimiento y cambios de línea
Explorar productos locales e incorporar nuevos sabores y texturas en la cocina incentiva hábitos alimenticios más saludables.

10 frutas y verduras de otoño que los expertos en nutrición aman
El programa forma parte de la estrategia federal para reducir la brecha digital.

CFE lleva internet gratis a clínicas del IMSS-Bienestar: así funcionará en octubre de 2026