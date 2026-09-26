Pantallas limpias, hábitos saludables: el arte invisible de desinfectar tus dispositivos

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    Pantallas limpias, hábitos saludables: el arte invisible de desinfectar tus dispositivos
    Hábito. Más allá del beneficio evidente para la piel y la salud preventiva, mantener la higiene tecnológica preserva el rendimiento y la durabilidad de los dispositivos. FOTO: MAGNIFICT

Incorporar una rutina básica de higiene tecnológica es un gesto indispensable para proteger la salud personal y alargar la vida útil de los equipo

En la era de la hiperconectividad, el celular y la tableta se han consolidado como una extremidad más de la anatomía moderna. Desde la mesa del desayuno hasta el transporte público o la mesita de noche, estos objetos acompañan la rutina de forma ininterrumpida, expuestos de manera continua al polvo, la grasa cutánea y la contaminación ambiental.

Estudios epidemiológicos advierten que una pantalla táctil promedio puede albergar hasta diez veces más bacterias que la superficie de un inodoro público. Ignorar la desinfección de estos soportes no solo implica trasladar agentes patógenos directamente al rostro y las manos, sino también comprometer la higiene cotidiana en un gesto tan simple como contestar una llamada o enviar un mensaje.

Integrar el cuidado de las pantallas en el estilo de vida actual no requiere esfuerzos extraordinarios, sino constancia y las herramientas adecuadas.

La recomendación de los expertos es establecer un ritual diario de limpieza utilizando un paño de microfibra suave —ligeramente humedecido con una solución de alcohol isopropílico al 70%— y evitar categóricamente el uso de limpiadores abrasivos o papel de cocina que puedan rayar el cristal o desgastar sus capas protectoras. Al igual que se ha interiorizado el hábito de lavarse las manos al llegar a casa, desinfectar la superficie de los equipos al finalizar la jornada debe convertirse en un acto automático de autocuidado para proteger el entorno personal y el espacio de trabajo.

Aquí tienes 3 consejos clave con los productos y materiales seguros para limpiar y desinfectar tus pantallas:

Usa un paño de microfibra y agua destilada para la limpieza diaria

Utiliza un paño suave de microfibra (como los que se emplean para limpiar gafas) ligeramente humedecido con agua destilada. Pásalo con suave presión en movimientos circulares para retirar polvo, huellas y grasa acumulada sin rayar el cristal ni desgastar el recubrimiento de fábrica.

Desinfecta con alcohol isopropílico al 70% o toallitas especializadas

Para eliminar bacterias y virus de forma segura, utiliza alcohol isopropílico al 70% (o toallitas desinfectantes que especifiquen esta concentración, aprobadas por fabricantes como Apple o Samsung). Este tipo de alcohol se evapora rápidamente y desinfecta la superficie sin dañar el panel si se aplica correctamente.

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Aplica el producto siempre sobre el paño, jamás directo a la pantalla

Rocía o humedece levemente una esquina del paño de microfibra con el líquido limpiador y luego pásalo por el dispositivo. Nunca rocíes líquidos directamente sobre el teléfono o la tableta, ya que la humedad podría filtrarse por las ranuras del altavoz, micrófonos o puertos de carga y causar un cortocircuito.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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