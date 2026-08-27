Estilo sin edad: Las marcas hechas para brindar comodidad a los adultos mayores

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    Estilo sin edad: Las marcas hechas para brindar comodidad a los adultos mayores
    Imanes, velcros y telas elásticas reemplazan a los botones tradicionales para brindar autonomía a la hora de vestir. MAGNIFIC

Marcas como Skechers, Flexi y Tommy Hilfiger demuestran que la facilidad de uso y el estilo pueden ir en la misma prenda

El concepto de la moda está cambiando: vestir bien ya no es cuestión de edad, sino de bienestar. Durante mucho tiempo, encontrar prendas y calzado que combinaran un diseño atractivo, facilidad de uso y el soporte necesario para el día a día parecía una tarea imposible para las personas mayores.

Hoy, las marcas han comenzado a priorizar el diseño adaptativo, la ergonometría y los materiales de alta calidad, demostrando que la elegancia no se sacrifica por el confort. Explora junto a VANGUARDIA las firmas que están liderando esta transformación y redefiniendo el vestir de la madurez.

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MARCAS QUE PRIORIZAN EL CONFORT PARA LOS ADULTOS MAYORES

El calzado es una de las áreas que más importancia tiene cuando de comodidad se trata. Estas son algunas de las marcas más recomendadas y el rango de precios que manejan:

1. Skechers: Destaca por su sistema de calzado sin manos que permite ponerse el tenis sin agacharse ni usar calzador. Cuenta con plantillas Memory Foam y suelas de alta tracción. Sus precios van de los $1,200 pesos a los $2,200.

2. Orthofeet: Especializada en salud del pie (artritis, diabetes, fascitis plantar y juanetes). Ofrece calzado ortopédico con soporte de arco anatómico, acolchado de aire y cierres ajustables de correa. Los costos van de los $2,200 a los $3,300 pesos.

3. Flexi: Marca de piel suave, hormas anchas, suelas ligeras antideslizantes y plantillas acojinadas para el uso diario. Los precios van de los $800 pesos a los $1,600.

$!La moda adaptativa demuestra que la elegancia y la practicidad se integran para acompañar una madurez activa.
La moda adaptativa demuestra que la elegancia y la practicidad se integran para acompañar una madurez activa. MAGNIFIC

En cuanto a ropa cómoda y fácil de adaptar, las marcas que se han convertido en referencia son:

1. Tommy Hilfiger Adaptive: Mantiene un estilo moderno pero sustituye botones y cierres tradicionales por imanes, velcros y elásticos ajustables. Los precios pueden llegar a ascender hasta los $2,600 pesos.

2. Silverts: Diseña prendas con cierres magnéticos, broches de presión laterales y espaldas abiertas para vestir con o sin asistencia de un cuidador. Las prendas van de los $600 hasta los $1,800 pesos.

3. Buck & Buck: Marca enfocada en resolver problemas de vestir para personas con artritis, Alzheimer o movilidad reducida. Utiliza velcros, elásticos suaves y telas resistentes al lavado frecuente. El rango de precios va de los $700 a los $1,600 pesos.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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