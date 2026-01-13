Estrías bajo control: claves para prevenirlas y cuidar tu piel

Aunque no representan un riesgo para la salud, muchas personas buscan prevenirlas para mantener una piel uniforme y saludable. La buena noticia es que existen estrategias respaldadas por especialistas que pueden ayudar a reducir su aparición y mejorar la calidad de la piel a largo plazo.

Las estrías son marcas que aparecen cuando la piel se estira más rápido de lo que su estructura puede soportar. Suelen relacionarse con cambios bruscos de peso, el embarazo, el crecimiento acelerado en la adolescencia o variaciones hormonales.

¿Por qué aparecen las estrías?

La piel está compuesta por fibras de colágeno y elastina que le dan resistencia y elasticidad. Cuando estas fibras se rompen por un estiramiento rápido o sostenido, aparecen las estrías. Al inicio suelen verse rojizas o violáceas, y con el tiempo adquieren un tono más claro. La prevención se enfoca en fortalecer la piel desde dentro y desde fuera, para que pueda adaptarse mejor a los cambios.

Hidratación constante: el primer paso

Mantener la piel bien hidratada es una de las medidas más efectivas para prevenir las estrías. Las cremas y aceites con vitamina E, manteca de cacao o aloe vera ayudan a mejorar la elasticidad cutánea y a mantener la piel flexible. Lo ideal es aplicar el producto al menos dos veces al día, especialmente en zonas propensas como abdomen, glúteos, muslos, caderas y brazos.

La hidratación externa debe complementarse con una buena hidratación interna. Beber suficiente agua durante el día favorece la regeneración celular y mejora visiblemente la textura de la piel.

Alimentación que nutre la piel

Una piel fuerte comienza en la alimentación. Una dieta equilibrada, rica en vitaminas C y E, zinc y proteínas, contribuye a la producción de colágeno y elastina. Frutas cítricas, verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, pescado y legumbres son aliados clave para mantener la piel resistente.

Evitar dietas extremas también es importante. Los regímenes restrictivos pueden provocar cambios rápidos de peso que aumentan el riesgo de estrías y afectan la salud general de la piel.

Evitar cambios bruscos de peso

Los aumentos o pérdidas de peso repentinos son uno de los principales detonantes de las estrías. Mantener un peso estable mediante hábitos saludables de alimentación y ejercicio permite que la piel se adapte de manera gradual. En el caso del embarazo, seguir las recomendaciones médicas sobre el aumento de peso y cuidar la nutrición ayuda a reducir la tensión excesiva sobre la piel.

Exfoliación regular para una piel renovada

La exfoliación suave elimina células muertas y estimula la renovación cutánea. Este proceso mejora la absorción de cremas hidratantes y aceites, potenciando su efecto preventivo. Se recomienda exfoliar la piel una o dos veces por semana, utilizando productos suaves o exfoliantes naturales, siempre con movimientos circulares y sin aplicar demasiada presión.