Falta de aire al subir escaleras: cuándo puede ser una señal del corazón

Subir escaleras exige más esfuerzo que caminar en plano. Es normal respirar más rápido después de varios pisos, especialmente si no haces ejercicio frecuentemente, subes con prisa o llevas peso. Pero cuando la falta de aire aparece con actividades que antes realizabas sin dificultad, el cuerpo puede estar avisando que algo cambió.

Muchas personas lo describen como: “me agito más rápido”, “tengo que parar a la mitad”, “siento presión en el pecho” o “ya no aguanto lo mismo”. Aunque a veces se debe a la falta de condición física, también puede relacionarse con anemia, asma, sobrepeso, ansiedad, presión arterial mal controlada, arritmias, enfermedad coronaria, problemas en las válvulas del corazón o insuficiencia cardiaca. La dificultad para respirar puede tener causas respiratorias, cardiacas y de otros sistemas del cuerpo, por lo que el contexto clínico es fundamental.

Entender la salud del corazón ayuda a reconocer cuándo un síntoma aparentemente cotidiano, como cansarse al subir escaleras, puede formar parte de un cambio más amplio en la circulación, la presión arterial o la capacidad del corazón para responder al esfuerzo.

CAMBIOS QUE CONVIENE TOMAR EN SERIO

La clave no está solo en sentirte cansado, sino en notar si tu capacidad cambió. No es lo mismo agitarse después de subir cinco pisos corriendo que sentir falta de aire al subir un piso que antes tolerabas bien.

SEÑALES QUE ORIENTAN HACIA UN PROBLEMA CARDIOVASCULAR

La falta de aire puede tener muchas causas, pero es especialmente importante descartar un origen cardiovascular cuando aparece junto con otros síntomas.

Pon atención si también presentas:

● Dolor, presión, ardor o molestia en el pecho.

● Palpitaciones o latidos irregulares.

● Mareo o sensación de desmayo.

● Cansancio extremo con esfuerzos leves.

● Hinchazón en tobillos, piernas o abdomen.

● Tos persistente, sobre todo por la noche.

● Necesidad de dormir con varias almohadas.

● Dificultad para respirar al acostarte.

● Aumento rápido de peso por retención de líquidos.

La American Heart Association menciona la falta de aire, la fatiga y la acumulación de líquido como signos frecuentes de insuficiencia cardiaca; también recomienda reportar estos síntomas a un profesional de la salud para valorar el corazón.