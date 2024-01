Farah Slim: La moda es una manera de expresar, sentir y empoderar

Ahora otro tipo de herramientas, digamos que las técnicas son las digitales, pues bueno, Glamour, desde 2018, en nuestra región México, Latinoamérica se vuelve 100% digital. Hoy en día el título a nivel global ya es 100% digital, o sea, ya no hay región que tenga parte print, entonces yo nací en digital, mi carrera viene de digital, mi expertise es digital. Entonces las herramientas que aporto todos los días Glamour, es justamente el uso de las herramientas digitales, y ahorita como que está mucho en boga que la inteligencia artificial, siento que a veces nos da miedo lo que desconocemos y lo vemos como una amenaza; entonces lo que yo he aprendido en estos 12 años de carrera, es cómo nos apropiamos de esas nuevas herramientas. Antes no hubieras pensado que un título pudiera ser 100% digital, pero ahora ya lo es, y lo estamos viviendo en Glamour, que es 100% digita, donde nuestras audiencias están más fuertes que nunca, que hacemos eventos que antes no hacíamos y que comunicamos este empoderamiento femenino inspirando a otras mujeres a lograr sus sueños.

Fue muy orgánico adoptar esta posibilidad de trabajar en una revista y a mí me toca esta época digital, en donde se creía que solamente los jóvenes sabíamos usar las plataformas sociales, por ello, me tocó abrir las cuentas de Instagram, Twitter, YouTube y Facebook, de esta revista. Y así fue como empecé mi carrera editorial.

Donde yo estudié que fue en la Universidad Ibero, teníamos como varios subsistemas donde tú podías escoger y podías mezclar, entonces dije, “pues perfecto, escojo como parte del periodismo, parte de la comunicación estratégica, parte de cine y luego también producción musical”, de producción musical nos lo prometieron y no llegó, llegó como un semestre después de que me graduara, pero parte de mí de mi decisión por esta carrera fue que engloba una parte de lo que me gustaba y me hace sentir viva.

A mí me gusta mucho la música, y quería cantar, entonces viendo como toda la oferta educativa y también como que cumpliendo un poco, pues valores familiares, etcétera, la carrera que más complementaba todo lo que yo quería hacer, porque aparte también me gusta mucho el arte, era la carrera de Comunicación.

¿Consideras que la moda es una herramienta para empoderar a las mujeres?

La moda, además de que es una forma de expresar, es una forma de sentir, de evolucionar y de trascender.

Dejemos a un lado las tendencias, nosotros en Glamour, tenemos un valor muy claro y por eso me encanta estar en este título, este es: más allá del cómo te veas es como te sientas, porque si yo estoy usando la última tendencia, pero yo por dentro no me siento bien, no voy a poder transmitir esta fortaleza o esa alegría.

Nosotros, primero, cuidamos lo que hay por dentro y luego está el tema de la moda. Y está el tema de que me pongo o cómo me veo, mientras tú te sientas bien, vas a poder transmitir todo aquello que quieras decir.

Por otro lado, quiero destacar que la moda también nos sirve para ver la evolución que tenemos, por ejemplo, tal tendencia que antes usábamos evoluciona a una nueva, pero podemos volver a usar la primera como cuestión de nostalgia, porque nos recuerda a ciertos momentos de nuestra vida y entonces la moda es sentimiento, tal cual, porque eso es lo que tú estás sintiendo, lo que te recuerda.

¿Qué opinas de las tendencias de moda actuales? ¿Consideras que pueden perjudicar la percepción de las mujeres?

Mira, mientras estemos hablando de sustentabilidad y que sigamos respetando la vida de los animales, no creo que ninguna tendencia perjudique tal cual, mientras la tendencia no toque esas dos cosas sumamente importantes, creo que es cuestión de lo que tú quieres adoptar o no, por ejemplo, si a mí me gustaba mucho cierta tendencia y quiero adoptar esa imagen, pues no le estoy haciendo mal, es simplemente una manera de expresión de época y gusto; como Madonna todo que marcó, Monica Bellucci o ciertos personajes icónicos que por medio de moda y en la alianza con diseñadores hicieron un experimento de una revelación femenina, que hoy en día es un empoderamiento femenino en donde estamos haciendo cosas que quizá hace muchísimos años, no, no hubiéramos pensado y que hoy nos parecería una locura de cómo es posible que las mujeres no podían hacer, porque hoy estamos viviendo una época que nos parece como superimportante los derechos femeninos, claro que existen y tuvieron que haber existido desde hace muchísimo tiempo, y por medio de la de la de la moda hoy podemos comunicar ciertos mensajes que antes no, no teníamos y nos da esa libertad.

Qué consejo de estilo y moda podrías compartirnos a las mujeres

Bueno, yo creo que lo principal es estar cómoda, o sea, sentirte cómoda a ver, voy a hablar algo de qué nos pasa a todos y a todas, o sea, si te aprieta, pues para que te lo pones, o sea, te vas a sentir incómoda todo el día, busca tu talla, si estás entre dos tallas puedes ir con un sastre para que te arreglen.

Número uno: comodidad y número dos: ponte lo que te hace sentir feliz. No necesitas muchas prendas, necesitas esas prendas que cuando las ves colgadas en tu clóset digas “wow esto me lo pongo mañana porque con esto voy a ir a la junta”, “con esto voy a ir a mi date” “esto me va a dar como cierta seguridad voy a poderme expresar mejor”, “con esta ropa me voy a sentir como más creativa o más contenta”.

Yo creo que tiene que ver con la comodidad, con elegir lo que sea correcto para tu cuerpo y para tu personalidad. Por eso es que las tendencias vienen y van; haz de la tendencia algo tuyo, algo que te haga sentir cómodo y feliz.

Podrías compartirnos algunos consejos de empoderamiento femenino

Yo creo que para seguir empoderándonos y siendo una sociedad más equitativa necesitamos unión.

Por otro lado, es importante que te sientas segura de quién eres, cómo eres y saber tu valor como persona en el mundo y que actuemos como sociedad, porque hay veces en que sentimos esta separación de hombres y mujeres; nos tenemos que ver los unos a los otros porque somos una sociedad.

Para mí es muy importante y es uno de los mensajes que tiene encargado el equipo de transmitirlo es, nuestro empoderamiento femenino es a través de la equidad de género, caminar juntos, apoyarnos y ser una comunidad que está luchando por ciertos valores y por ciertos cambios para las nuevas generaciones.

Última pregunta, ¿cómo la moda juega un papel en la salud mental?

La moda, dejándolo a un lado del empoderamiento, también juega un papel importante en la salud mental; yo creo que todo lo que nos rodea y todo lo que vemos los mensajes pueden afectarnos de diversas maneras y obviamente la moda, pues está en cada espectacular y publicidad.

Como dieta diaria, además de hacer ejercicio y de comer saludable, la terapia es muy importante y tener un círculo de apoyo.