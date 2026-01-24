Frío extremo: cómo proteger tu cuerpo y reducir riesgos

Las tormentas invernales con temperaturas bajo cero, nieve intensa y hielo pueden transformar actividades cotidianas en situaciones de riesgo. Protegerse del frío extremo no es solo cuestión de comodidad: es una medida de salud. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por frío extremo en Monclova: prevén hasta -2 grados Con planificación, equipo adecuado y atención a las señales del cuerpo, es posible reducir complicaciones como congelación, hipotermia y eventos cardiovasculares asociados a las bajas temperaturas. Planifica y toma en serio las alertas Las advertencias meteorológicas existen para prevenir accidentes. Ajusta horarios, limita exposiciones innecesarias y prepara traslados con antelación. Incluso acciones simples, esperar el transporte o caminar pocas cuadras, pueden volverse peligrosas si no se toman precauciones. La clave es anticiparse: revisa el pronóstico, calcula tiempos y evita improvisar. Vístete por capas y mantente seco

El aislamiento eficaz comienza con el sistema de capas. Prioriza el núcleo corporal (torso) y construye protección de adentro hacia afuera: - Capa base que absorba la humedad (materiales sintéticos o lana). - Evita el algodón, ya que retiene el sudor y enfría. - Capa aislante (suéter o forro polar) para conservar el calor. - Capa exterior resistente al viento y al agua. El sudor rompe el aislamiento. Si te sobrecalientas, abre cierres o retira una capa antes de empaparte. Protege la piel expuesta con calcetines térmicos, guantes, gorro, bufanda y orejeras; en frío intenso, un pasamontañas reduce la pérdida de calor en rostro y cuello. Reconoce congelación e hipotermia Cuando el cuerpo se enfría, prioriza los órganos vitales y reduce el flujo sanguíneo a manos, pies, orejas y nariz. Esto aumenta el riesgo de congelación, que puede aparecer en minutos con temperaturas cercanas a −18 °C. Señales tempranas incluyen ardor, hormigueo o enrojecimiento; entra en calor de inmediato. Si la piel se entumece, se vuelve dura, cerosa o cambia a blanco/gris, busca atención médica. La hipotermia ocurre cuando desciende la temperatura central. Los escalofríos son una alerta inicial; si desaparecen y surgen confusión, torpeza o somnolencia, la situación es grave. Una temperatura corporal por debajo de 35 °C es una emergencia y requiere atención inmediata. Cuida corazón y pulmones El aire frío y seco puede irritar las vías respiratorias y agravar asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, el frío eleva la presión arterial en poco tiempo y exige más al corazón. Las investigaciones vinculan olas de frío con mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal, especialmente durante esfuerzos intensos como palear nieve. Si debes realizar trabajo físico al aire libre, trátalo como ejercicio: hidrátate, calienta, estírate y avanza a tu ritmo. Detente ante dolor torácico, mareos o dificultad respiratoria y solicita ayuda de inmediato.