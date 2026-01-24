Magisterio exige a Gobierno de Coahuila corrección en pagos a pensionados de la Sección 38

La Coalición de Trabajadores de la Educación dio continuidad a las mesas de diálogo con el Gobierno del Estado para resolver las irregularidades en el cálculo del pago a los pensionados adscritos a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre).

En una reunión celebrada el pasado 22 de enero, representantes del magisterio presentaron una serie de requerimientos que consideran legítimos y apegados a derecho para corregir el monto de sus pensiones.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Rinden homenaje en vida al biólogo Jorge Marroquín en el MUDE

LAS TRES DEMANDAS FUNDAMENTALES

El movimiento “Magisterio en Acción por la Seguridad Social” ha centrado su reclamo en conceptos clave que el Gobierno de Coahuila, a través del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y el director de Dipetre, Osvaldo Aguilar Villarreal, se ha comprometido a revisar: Fortalecimiento al salario que consiste en un pago del 0.5% al 2% según corresponda a cada trabajador.

Así como la suma compuesta de porcentajes que se refiere a la aplicación de este criterio técnico en el cálculo de la pensión.

Además de la adición anual de días basada en el reconocimiento de años completos de 365 días, tal como lo aplican actualmente instituciones como el ISSSTE y el IMSS.

La coalición sostiene que estos conceptos deben cumplirse, ya que la ley estipula que las pensiones deben cubrirse en equivalencia con el pago a los trabajadores activos.

TENSIÓN CON LA DIRIGENCIA LOCAL

A pesar de la apertura al diálogo con la administración estatal existe una profunda preocupación. Integrantes del magisterio, como Gustavo García Torres, han denunciado públicamente que la dirigencia (seccional) de la Sección 38 ha actuado con indiferencia y omisión ante estos reclamos desde el año 2024.

“Es inaceptable que se pretenda convalidar una respuesta parcial e inconveniente, que no satisface íntegramente la expectativa de los pensionados afectados”, indicó García.

Explicó que los agremiados demandan públicamente la corrección de los indebidos cálculos aplicados al monto de la pensión en 2024 y 2025.

UN CONFLICTO DE LARGO ALIENTO

La Coalición de Trabajadores de la Educación recordó que han mantenido esta batalla por la defensa de su seguridad social durante varios lustros, enfrentándose a grupos de poder político, económico y sindical. El compromiso actual de las autoridades estatales es continuar revisando el tema para emitir una respuesta oficial y definitiva que, según los maestros, debe ser completa y no parcial para ser aceptada.