Refuerzan en Coahuila campaña preventiva para mantener al estado libre del gusano barrenador

El Gobierno del Estado de Coahuila mantiene y reforzó la campaña estatal “Guardia arriba contra el gusano barrenador”, dirigida a ganaderos, médicos veterinarios y asociaciones del sector pecuario, con el objetivo de prevenir la introducción de esta plaga y garantizar que la entidad se mantenga libre de la misma.

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural, se informó que Coahuila no registra hasta el momento ningún caso de gusano barrenador del ganado (GBG) y que se mantienen activas 43 trampas de monitoreo distribuidas estratégicamente en las distintas regiones del estado como parte del sistema permanente de vigilancia sanitaria.

REFUERZAN PREVENCIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS EN TAMAULIPAS

La dependencia estatal dio a conocer que, de acuerdo con reportes oficiales de seguimiento sanitario, en el estado de Tamaulipas se han confirmado 12 casos de gusano barrenador, lo que representa un riesgo latente para las entidades del norte del país, incluida Coahuila.

Ante este escenario, se han intensificado las acciones de difusión y prevención mediante la distribución de carteles, trípticos y lonas informativas que promueven recomendaciones clave para el sector pecuario: prevenir, identificar, actuar y avisar de inmediato ante la detección de heridas con larvas o gusanos en animales.

Se explicó que, a diferencia de los casos detectados con anterioridad en Nuevo León —los cuales estuvieron asociados a la movilización de ganado adulto proveniente del sur del país y fueron contenidos oportunamente—, en Tamaulipas se identificó un caso en el ombligo de una cría de apenas 10 días de nacida, lo que confirma la presencia activa del insecto en la región. Posteriormente, el número de casos se incrementó de manera acelerada hasta alcanzar los 12 confirmados.

LLAMAN A REPORTAR DE INMEDIATO

Ante la detección de casos sospechosos, las autoridades exhortaron a reportar de inmediato a través de los canales oficiales de alerta sanitaria. Los reportes pueden realizarse a los teléfonos 800 751 2100 y 844 252 7900, así como vía WhatsApp al 55 3996 4462; además, se encuentra disponible la App AVISE y el correo electrónico seder@coahuila.gob.mx.

De manera paralela, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) mantiene acciones de control en las zonas afectadas de Tamaulipas, entre ellas la dispersión de mosca estéril, el trampeo, el control de movilidad de especies ganaderas y otras medidas sanitarias para contener la propagación de la plaga.

Información técnica de la Comisión de Protección Agropecuaria señala que el punto más al norte donde se ha detectado un caso, en el municipio de Llera, Tamaulipas, se localiza a 237 kilómetros en línea recta de los límites del municipio de Saltillo, a 255 kilómetros de Arteaga y a 335 kilómetros de la ciudad de Saltillo, lo que obliga a mantener una vigilancia permanente y coordinada en Coahuila.