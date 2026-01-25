Sale contingente de extrabajadores de AHMSA a la Ciudad de México; montará plantón en el Zócalo

Desde la tarde de este domingo, un grupo de extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) salió de Monclova rumbo a la Ciudad de México con un objetivo claro: instalar un plantón en el Zócalo capitalino y permanecer ahí hasta ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de 40 trabajadores que viajaron en un autobús como representación de los más de 9 mil empleados afectados por el cierre de la siderúrgica.

PLANTÓN INDEFINIDO

De acuerdo con Julián, uno de los extrabajadores que participa en la movilización, la llegada a la capital del País está prevista para la mañana del lunes, momento en el que comenzarán a montar su campamento frente a Palacio Nacional. La intención, explicó, es mantenerse en el Zócalo el tiempo que sea necesario para lograr un encuentro directo con la mandataria federal.

“Este problema lleva mucho retraso y a nosotros nos urge que se acelere, que se culmine el proceso, que se venda la empresa y que después de la venta se nos hagan los pagos que se nos deben”, dijo.

Aunque al plantón acudirán únicamente 40 personas, Julián aclaró que el problema afecta a un universo mucho mayor. En total, son alrededor de 9 mil 600 trabajadores, entre sindicalizados y de confianza, quienes quedaron sin recibir sus finiquitos tras el cierre de la empresa. Muchos de ellos, dijo, dedicaron prácticamente toda su vida laboral a AHMSA.

DÉCADAS DE SERVICIO

“Una tercera parte somos gente arriba de 60 años, que trabajamos 40 o más años en Altos Hornos de México. Esperábamos terminar nuestro ciclo laboral y recibir nuestros finiquitos, pero desgraciadamente este señor, Alonso Ancira, de pronto cierra la empresa y se va debiéndonos muchos años de trabajo”, expresó.

El impacto, afirmó, no se limita a los trabajadores directos, sino que se extiende a miles de familias que dependían del ingreso generado por la siderúrgica en distintas regiones de Coahuila. A ello se suma un pasivo laboral que, de acuerdo con sus estimaciones, asciende a cerca de 700 millones de dólares, sin contar las deudas con proveedores, bancos o instancias gubernamentales.

“Es un daño enorme. Quizás las autoridades no han dimensionado la gravedad del problema. Estamos hablando de un pasivo laboral de aproximadamente 700 millones de dólares, deuda solo con los trabajadores. Es un problema demasiado grave”, comentó.

DESCONFIANZA EN EL PROCESO DE COMPRA-VENTA

En cuanto a la postura de las autoridades, Julián explicó que en los últimos meses han sostenido reuniones con personal de la Secretaría del Trabajo Federal, tanto en diciembre como hace un par de semanas. En esos encuentros, dijo, se les informó que el proceso de venta de AHMSA podría concretarse en marzo y que los pagos comenzarían entre mayo y junio.

Sin embargo, los extrabajadores desconfían de esos plazos. Consideran que existen intereses externos que han frenado el avance del proceso y que mantienen en incertidumbre a miles de familias.

“Nos dicen que estemos tranquilos, que las cosas van bien, pero nosotros vemos que hay mucha gente interfiriendo para que esto no avance. Hay gente a la que le interesa que el proceso se estanque, que no se venda, y eso para nosotros es un perjuicio y una inquietud muy grande”, afirmó.

A su juicio, detrás de esos retrasos hay intereses políticos y económicos de gran peso. Señaló que hay personas que se benefician directamente de la prolongación del proceso, mientras los trabajadores siguen sin recibir lo que les corresponde.

“Hay intereses muy fuertes, muy grandes. Intereses políticos, intereses económicos, gente muy poderosa. A río revuelto, ganancia de pescadores. Hay gente que se está beneficiando si el proceso se retrasa, gente que está cobrando sueldos millonarios”, acusó.

EN BÚSQUEDA DE APOYO FEDERAL

Por esa razón, insistió, consideran que solo la Presidenta puede destrabar la situación. De ahí la decisión de trasladarse a la Ciudad de México y permanecer en el Zócalo de manera indefinida.

“Sabemos que ella es la única que tiene el poder de hacer que esto camine, que se venda la empresa y que se nos pague lo que nos corresponde. Por eso queremos hablar directamente con ella”, dijo.

Durante su estancia en la capital, los extrabajadores también buscarán entregar oficios a distintas dependencias federales. Entre ellas, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues aseguran que existen problemas adicionales relacionados con la atención médica y los derechos laborales derivados del cierre de AHMSA.

Aunque reconoció que no todos los trabajadores pudieron viajar por razones económicas, Julián aseguró que las familias respaldan la movilización y permanecen atentas al desarrollo del plantón. Además, dijo, diversos sectores sociales en la Ciudad de México ya les han expresado su apoyo y han manifestado su intención de acompañarlos.

“Vamos preparados para permanecer allá. Sabemos que el clima es menos frío que acá en el norte, pero aun así llevamos lo necesario. Hemos recibido mucho apoyo de mucha gente, de muchos sectores, y creemos que no vamos a estar solos”, comentó.

Para los extrabajadores, el conflicto no es solo administrativo o legal, sino una cuestión de justicia social. Julián sostuvo que pagar los adeudos conforme a la Ley de Quiebras sería insuficiente y dejaría a la mayoría de los trabajadores sin una compensación real por décadas de servicio.