‘Ley Maduro’ y narcopolítica: PAN acusa que Morena quiere abrir paso al narco

CDMX.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que la reforma electoral impulsada por Morena, a la que llamó “la llamada Ley Maduro”, no puede revisarse como un ajuste técnico, sino como un proyecto político que se discute en un contexto de señalamientos por infiltración del crimen organizado en la política, uso de recursos ilícitos en campañas y ausencia de consecuencias para los responsables.

Como contexto, el dirigente panista sostuvo que en la historia reciente del país se han acumulado señalamientos, filtraciones, investigaciones abiertas y sanciones internacionales contra actores políticos en funciones, sin que —afirmó— exista un desenlace institucional “serio”.

Romero Herrera afirmó que las indagatorias se concentran en niveles operativos sin alcanzar a los responsables políticos. “Se investiga hacia abajo, se detiene a operadores y mandos medios, pero no se toca a los responsables políticos, la cúpula del poder está blindada”, señaló.

En ese marco, el líder del PAN sostuvo que reducir el financiamiento público y debilitar los controles electorales sin fortalecer la fiscalización no limpia la política, sino que normaliza la entrada de dinero criminal a las campañas. “Cuando el dinero ilegal llega al poder, la justicia se detiene. Reducir controles electorales en este contexto es oficializar la injerencia del crimen organizado en las campañas”, afirmó.

Como antecedentes, Romero Herrera mencionó lo que describió como “tramas documentadas” de vínculos entre estructuras criminales y actores políticos cercanos al régimen, y citó casos como el huachicol fiscal, el grupo Carmona y La Barredora, además de situaciones en entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, Michoacán y Baja California, así como la revocación de visas a diversos actores políticos vinculados a Morena.

En reacciones, el dirigente panista retó a los promotores de la reforma a incorporar sanciones más severas si el objetivo es “limpiar la democracia”. “¿Están dispuestos a que cualquier partido político que se haya financiado con dinero del crimen organizado pierda su registro? ¿Están dispuestos a que se anule cualquier elección en la que se compruebe financiamiento ilícito?”, planteó.

Sobre la situación institucional, Romero Herrera sostuvo que en los comicios de 2021 y 2024 se documentó intervención del crimen organizado mediante violencia, coacción del voto, control territorial y financiamiento ilegal, sin que —dijo— se sancionara políticamente a quienes se beneficiaron, por lo que pidió mecanismos “reales” contra la narcopolítica.

En el panorama general, el líder del PAN afirmó que la discusión trasciende el diseño de una norma electoral y se relaciona con condiciones de competencia, legalidad y confianza en los comicios. “Esto no es una discusión sobre una ley. Está en juego la democracia, el Estado de derecho y la soberanía misma del país”, concluyó.