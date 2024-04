Gen-chan, un hipopótamo que dejó México como macho y al llegar a Japón descubrieron que era hembra

TOKIO- Gen-chan, es un nombre que es comúnmente asociado con lo masculino en Japón, llegó desde el Safari Africano de Puebla en 2017 a este zoo ubicado al oeste de Japón, en donde sus cuidadores se descubrieron que no mostraba ninguna de las conductas vinculadas a los de un hipopótamos macho.

“No podíamos confirmar sus órganos reproductores a simple vista, por lo que teníamos algunas dudas sobre si se trataba realmente de un macho. Tras un test de ADN este abril, nos dimos cuenta de que era una hembra”, precisa el zoo en un comunicado.

Antes de darse cuenta que en realidad se trata de una hembra,todos los documentos de identificación de Gen-chan, que actualmente tiene 12 años, señalaban que era un macho, no obstante en el momento en el que se llevó a cano el traslado, tan sólo tenía 5 años, debido a su edad se consideró que todavía era una cría. Ahora el hipopótamo que ya es adulto, no muestra el comportamiento cotidiano de los machos, es decir, no marca el territorio con sus heces ni tampoco trata de cortejar al resto de hembras del zoológico.