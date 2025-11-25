George Clooney, Adam Sandler y Noah Baumbach hablan de la fama y de ‘Jay Kelly’

Por: Kyle Buchanan and Chantal Anderson

Para empezar, es el tema de su nueva película, Jay Kelly, (en cines ahora y en emisión en continuo, o streaming, el 5 de diciembre en Netflix). Clooney es el personaje del título, una encantadora estrella de cine que ha sido de los superfamosos de Hollywood durante décadas con la ayuda de su devoto representante, Ron (Sandler). Pero cuando la hija menor de Jay se prepara para ir a la universidad, el hombre que aparece en todos las vallas publicitarias se da cuenta de que apenas ha estado ahí para ella.

Cuando lo invitan a un festival homenaje en Italia justo cuando su hija empieza unas vacaciones en el extranjero, Jay la sigue por Europa. Acompañado por Ron, que se enfrenta a su propia crisis de confianza, Jay debe enfrentarse a los sacrificios que ha hecho al poner su carrera por encima de todo.

“El tema universal de esta película no es ser una estrella de cine”, dijo Clooney. “Trata de casi todas las personas que trabajan y de los sacrificios que haces para triunfar”.

Aun así, cuando me reuní con Clooney, Sandler y Baumbach el mes pasado en el Hotel Beverly Hills, cada uno aportó una perspectiva única sobre la fama y la ambición.

Clooney era un actor de televisión activo antes de que Sala de urgencias lo catapultara al estrellato mundial y a una carrera cinematográfica de altos vuelos, mientras que Saturday Night Live ayudó a establecer a Sandler como una estrella cómica del cine que fue uno de los primeros grandes nombres en dar el salto a la emisión en continuo. Incluso el perfil de Baumbach ha aumentado sustancialmente tras dirigir la oscarizada Historia de un matrimonio y coescribir Barbie con su pareja, Greta Gerwig.

Para los tres, “esto es algo que en algún lugar, cuando éramos muy jóvenes, iniciamos, ¿verdad?”, dijo Clooney. “Tuvimos que tener la audacia de pensar que podías escribir algo y conseguir que se hiciera y que a la gente le importaría. Es una locura que pienses que funcionará. Y si lo hace, eres el más afortunado”.

Estos son extractos editados de nuestra conversación.

¿Cómo pensabas que sería la fama antes de tenerla?

GEORGE CLOONEY- Lo había visto desde el punto de vista de mi tía [la cantante Rosemary Clooney]. Fue una gran estrella de Hollywood en la década de 1950, luego la música pop cambió y ella se quedó sin trabajo. No lo tomó bien y perdió con las drogas y el alcohol unos 30 años en los que estaba bastante enfadada con la vida.

Así que pude ver la fama desde el lado de cuando no sale bien. Es una gran lección porque comprendes lo poco que tiene que ver contigo y que no hay éxito en absoluto sin grandes cantidades de fracaso. Adam, ¿a cuántas audiciones te presentaste antes de conseguir un trabajo?

ADAM SANDLER- Una tras otra, nunca me contrataron. Pero eso nunca se interpuso en mi camino.

CLOONEY- No te disuadió.

SANDLER - Porque era joven y me dije: “Muy bien, sigue adelante. Sigue, sigue, sigue, hasta que suceda”.

CLOONEY- Para la mayoría de la gente, ese primer “no” es devastador. La diferencia en lo que hacemos para ganarnos la vida es que lo que vendes eres tú, no un juego de enciclopedias. Así que cuando te dicen: “No, gracias”, es algo personal. Tienes que ser lo suficientemente resistente para decir: “Voy a volverlo a intentar”.

Adam, ¿qué recuerdas de cuando conociste a George como presentador de SNL en 1995?

SANDLER - Fue en el apogeo de Sala de urgencias, y fui a un partido de los Knicks con George. Recuerdo que me sentí más invisible que nunca. Yo pensaba que me estaba convirtiendo en una estrella y me dije: “Oh, no me mira ni un alma”. Todas las mujeres del lugar lo miraban, todos los tipos decían: “Caray, ojalá yo fuera ese tipo”.

CLOONEY - Fue muy divertido. Siempre mantuvimos el contacto, pero nunca habíamos encontrado un proyecto. Entonces llamó Noah.

Noah, tú también te has hecho más famoso en los últimos años. ¿Has notado que la gente te trata de forma diferente?

NOAH BAUMBACH- Sí, lo notas. Aunque no todo el mundo.

CLOONEY - Nunca tus hijos.

BAUMBACH- Ellos no conocen otra cosa.

¿Te ha impactado tu propia experiencia de la fama y el éxito de alguna manera que haya llegado a esta película?

BAUMBACH - Pensé en eso mientras la escribía, en que muchas de mis películas tratan sobre personas que se identifican a sí mismas como fracasadas porque para ellas la falta de éxito equivale al fracaso, lo cual no es cierto. Pero definirte a ti mismo por tu éxito hace lo mismo: no es más que otra forma de no verte como quien podrías ser en realidad. Ese es definitivamente el caso de Jay.

George, has dicho que te alegras de haber alcanzado el éxito más tarde, después de los 30 años. Pero Adam, a ti te contrataron en SNL solo dos años después de la universidad. ¿Cómo es esa experiencia de fama temprana?

SANDLER- Me entusiasmó. Por aquel entonces, eso era todo lo que querías. Salí en MTV cuando tenía 18 años. Empecé a pasear por Nueva York y la gente me decía: “¡Eh, amigo!”. No siempre sabían mi nombre.

CLOONEY- ¿Cuándo fue el momento en que realmente supieron tu nombre?

SANDLER -Probablemente en la tercera temporada de SNL. Cuando empiezas, eres uno más del programa. Entonces, de repente, dicen tu nombre y te emocionas.

CLOONEY- Cuando me mudé a Los Ángeles, mi primo Miguel era muy amigo de Shaun Cassidy, de The Hardy Boys. Decía: “Vamos, chicos, vamos al centro comercial y seamos famosos”. Y tú ibas y todo el mundo aplaudía y gritaba. Yo decía: “Dios mío, esto es abrumador”.

SANDLER - Yo buscaba eso cuando era joven. Recuerdo que les dije a mis padres que alguien me había reconocido, y mi padre me dijo: “¿Eso te hizo sentir bien?”. Y yo: “¡Sí!”.

¿Cuál es el lado negativo de eso?

SANDLER- A veces sientes que se supone que tienes que reaccionar de una determinada manera en público por quien se percibe que eres. Así que si tengo un momento en el que no manejo algo bien, viene una mirada extralarga de: “¿Qué demonios ha pasado? No pensaba que Adam se comportaría así”.

¿Alguna vez las personas desconocidas te dicen: “Cuenta un chiste, sé gracioso”?

SANDLER - Creo que a todos los comediantes les pasa eso. [Chris] Farley era el mejor en eso. Alguien se entusiasmaba de que estaba ahí y le decía algo del tipo “hazte el gracioso”, y él se hacía el gracioso.

CLOONEY- Los comediantes no son conocidos por ser las personas más felices cuando no están en el escenario.

SANDLER- Eso es cierto. No es garantía de que sacaremos lo mejor de nosotros.

CLOONEY - Yo jugué en la liga de baloncesto de comediantes en la Y[MCA] de Hollywood. Era como odiar todo el día, reír toda la noche.

¿Hasta qué punto dejas que la percepción pública de ti afecte tu personalidad real? Jay está tan comprometido con su personaje que a veces parece confundirse con su vida real.

BAUMBACH - El profesor de interpretación [en la película] dice que actúas dos veces si eres famoso: tu trabajo es ser actor, y tu otro trabajo es interpretar el papel de estrella de cine.

CLOONEY- El secreto es tomarse todo con cierta reserva. Siempre he estado rodeado de gente que estaba cerca cuando yo no tenía éxito y dormía en sus sofás. Es útil tener esa perspectiva. Esas son las personas que se ríen cuando alguien te dice lo genial que eres.

BAUMBACH- Estos dos tipos lo llevan realmente con una generosidad asombrosa. He estado paseando por Nueva York con Adam y cada persona que pasa siente que ha tenido un momento real con él, y no hemos interrumpido nuestra conversación.

CLOONEY- Hay ciertas personas —Adam, Bill Murray— de las que se espera que ocurra algo realmente genial cuando te ven. He estado cerca de Adam cuando la gente dice: “ey”, y él los tranquiliza. La mayoría de la gente intenta poner una capa de defensa.

La película trata de cómo la vida de una persona famosa puede estar algo circunscrita. Algunos famosos, como Jay, dejan por completo de salir en público. Pero Adam, parece que has descubierto cómo manejar eso. Sigues dispuesto a interactuar con la gente.

SANDLER - Me gusta lanzarme allí afuera. Incluso cuando me dicen: “¿Quieres que te lleve un coche al estreno?”. Siempre digo: “Déjame que llegue yo solo en auto”. A veces resulta demasiado abrumador, pero ese es mi instinto.

CLOONEY - No se me da tan bien salir como a ti. Tiendo a decir: “Si salgo, será una hora más de hablar con la gente”. De hecho, Paul Newman me habló de esto.

Cuando lo conocí, estaba en Warner Bros. haciendo Mensaje de amor y yo estaba en ER [conocida en algunos países como Sala de urgencias]. Newman estaba sentado fuera fumando un cigarro, así que me acerqué con el carrito de golf y le dije: “Hola, solo quería saludarte”. No tenía ni idea de quién era yo, pero todos los que pasaban en carritos de golf decían: “Hola, George”. “¡George!”. Así que, poco a poco, se fue dando cuenta de que yo tenía éxito en la industria de alguna manera.

Entonces me dijo: “George, no dejes que te retengan en casa”. Se refería muy concretamente a esa tendencia a aislarte porque intentas aferrarte a cierta intimidad. Mi tendencia en ese momento era quedarme en casa, y al oír a Newman decir eso, cobró sentido inmediatamente.

Jay está tan comprometido con mantener su carrera de superfamoso que casi parece que actúa desde el miedo. Hemos visto a actores demasiado precavidos ante la posibilidad de perder su lugar en la jerarquía.

CLOONEY Pero, en última instancia, el tiempo siempre gana. Hice esta serie con Frank Langella y estábamos mostrando un viejo clip suyo, y me miró y me dijo: “Era tan hermoso”. Dijo que tienes que hacer las paces con el tiempo, que te vuelves más invisible a medida que envejeces.

Ahora bien, algunos tipos nunca iban a ser invisibles: yo era buen amigo de Gregory Peck, y si entrabas en una habitación con él, todo el mundo se ponía en pie. Pero para la mayoría de nosotros, tienes que enfrentarte a la idea de envejecer.

BAUMBACH La película también trata del tiempo, y fue interesante que una estrella de cine estadounidense interpretara su edad porque parte de lo que queremos de ellos es que nunca envejezcan. Cary Grant dejó de actuar porque ...

CLOONEY... no le gustaba cómo se veía cuando besaba a una chica.

BAUMBACH- Él no creía que la gente quisiera verlo así. No iba a ser “Cary Grant”. Fue emocionante para mí pensar en una estrella estadounidense como George para mostrar algo muy revelador. Es algo que hicieron los europeos —Marcello Mastroianni envejeció y fue a por ello—, pero que no han hecho muchos actores estadounidenses.

Jay ve un carrete homenaje que utiliza momentos de las películas de George. George, ¿qué piensas cuando ves uno de esos en una gala?

BAUMBACH - Lo que piensa está en la película, porque es él viendo el carrete por primera vez.

CLOONEY- No sabía que Noah iba a hacer eso, me sorprendí. Cuando agarro la mano de Adam, fue muy real, a los dos se nos saltaban las lágrimas. Está esa cosa de: “Recuerdo que esta fue mi gran oportunidad, y esto fue un fracaso, y esto cambió la trayectoria de mi carrera”. Todas esas cosas te desbordan.

BAUMBACH- También te ves envejecer.

CLOONEY - Realmente no tienes la perspectiva de que estás envejeciendo como la tienen los demás. La única forma de tenerla sería si te fueras un tiempo y volvieras, pero si lo haces constante, lentamente, es como la rana en el agua. Es fascinante sentarse en esa habitación y sentirlo.