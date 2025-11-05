DOS MARES abre sus puertas en Fort Worth y celebra los sabores de la costa mexicana

El chef Juan Ramón y su hijo Rodrigo Cárdenas no se detienen: están por abrir su segundo restaurante en FortWorth, llevando con ellos el sabor y la pasión de la cocina mexicana más allá de la frontera

FORT WORTH, TX.- La familia Cárdenas, reconocida por su galardonado restaurante Don Artemio en Saltillo y Fort Worth, anuncia con profunda alegría y gratitud la apertura de DOS MARES, un nuevo destino culinario inspirado en las la gastronomía de las costas de México.

Ubicado en 3260 W. 7th Street, DOS MARES celebra el encuentro del Pacífico y el Golfo de México, a través de un menú que rinde homenaje a la riqueza gastronómica del país, con un enfoque contemporáneo y elegante.

Los chefs Rodrigo Cárdenas y Juan Ramón Cárdenas aportan su profunda herencia culinaria a este nuevo concepto, combinando técnicas tradicionales con presentaciones e ingredientes frescos. El resultado es una experiencia gastronómica que captura los sabores, texturas y aromas vibrantes de los litorales mexicanos.

$!Los cocteles de autor son elaborados con frutas tropicales, hierbas frescas y destilados regionales. FOTO: CORTESÍA
Los cocteles de autor son elaborados con frutas tropicales, hierbas frescas y destilados regionales. FOTO: CORTESÍA

La arquitectura y el diseño del restaurante se inspiran tanto en los paisajes costeros como en la sencillez refinada del diseño mexicano. Materiales naturales, luz cálida y espacios abiertos evocan la sensación de una brisa marina que se encuentra con el aire del desierto —un homenaje a las raíces norteñas de la familia.

“DOS MARES representa un nuevo capítulo en nuestra historia,” comenta Rodrigo Cárdenas, Chef Ejecutivo. “Es el lugar donde nuestro amor por los frutos del mar se une con el respeto por la tradición y la innovación.”

El programa de bebidas incluye cocteles de autor elaborados con frutas tropicales, hierbas frescas y destilados regionales, además de una cuidada selección de vinos mexicanos e internacionales conocidos como “Coastal Wines”.

Ubicado en el distrito cultural de Fort Worth, DOS MARES abre sus puertas para ofrecer a sus invitados un viaje culinario inmersivo, donde el mar toca la tierra.

DIRECCIÓN:

-3260 W. 7th Street, Fort Worth, TX 76107

-www.dosmares.us

