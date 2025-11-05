DOS MARES abre sus puertas en Fort Worth y celebra los sabores de la costa mexicana

FORT WORTH, TX.- La familia Cárdenas, reconocida por su galardonado restaurante Don Artemio en Saltillo y Fort Worth, anuncia con profunda alegría y gratitud la apertura de DOS MARES, un nuevo destino culinario inspirado en las la gastronomía de las costas de México.

Ubicado en 3260 W. 7th Street, DOS MARES celebra el encuentro del Pacífico y el Golfo de México, a través de un menú que rinde homenaje a la riqueza gastronómica del país, con un enfoque contemporáneo y elegante.

Los chefs Rodrigo Cárdenas y Juan Ramón Cárdenas aportan su profunda herencia culinaria a este nuevo concepto, combinando técnicas tradicionales con presentaciones e ingredientes frescos. El resultado es una experiencia gastronómica que captura los sabores, texturas y aromas vibrantes de los litorales mexicanos.