¿Hacer ejercicio con un resfriado me enfermará más?

Los investigadores han analizado esta misma cuestión y han llegado a la conclusión de que un resfriado leve no siempre tiene por qué dejarte de lado. Pero hay varias advertencias clave a tener en cuenta. Hablamos con los expertos detrás de la investigación para resaltar lo que necesita saber.

HAGA LA ‘REVISIÓN DEL CUELLO’.

Antes de ponerse su equipo de entrenamiento, evalúe sus síntomas cuidadosamente. “El consejo más popular es hacer lo que se conoce como revisión del cuello, donde si los síntomas están por encima del cuello, el ejercicio probablemente sea seguro”, dijo Thomas Weidner, profesor de entrenamiento atlético y catedrático emérito de la escuela de kinesiología de Ball State. Universidad de Indiana. Si sus únicos síntomas son congestión nasal y un dolor de cabeza leve, por ejemplo, un ejercicio ligero no debería empeorar su resfriado.

De hecho, el Dr. Weidner dirigió un estudio histórico que demostró esto en la década de 1990. En él, 50 adultos jóvenes fueron infectados con el virus del resfriado común y se dividieron al azar en dos grupos: uno que hizo 40 minutos de ejercicio moderado en días alternos durante 10 días y otro que no hizo ningún ejercicio. Los investigadores encontraron que no había diferencias en la duración o la gravedad de la enfermedad entre los dos grupos, lo que significa que hacer ejercicio moderadamente no prolongaba ni exacerbaba sus resfriados. Otras investigaciones realizadas por el Dr. Weidner han conducido a hallazgos similares.

Sin embargo, si tiene síntomas debajo del cuello, como tos seca, malestar en el pecho, náuseas, diarrea o síntomas en todo el cuerpo como fiebre, dolores musculares o fatiga, “entonces no es una buena idea hacer ejercicio”, dijo Jeffrey Woods. , dijo por correo electrónico un profesor de kinesiología de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.