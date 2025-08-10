Vecinos de Ramos Arizpe reportan terreno con basura, aceite y escombro (video)
El encargado de la obra no confirmó que el terreno tuviera permisos para operar el escombro, aunque se comprometió a que la tierra se compactará y se esparcirá agua para aplacar el polvo
A través de una relatoría compartida a VANGUARDIA, vecinos del municipio de Ramos Arizpe reportaron un terreno sobre el que se vierte escombro y aceite, causando estragos entre los vecinos.
De acuerdo con los habitantes de Parajes de los Pinos, señalan que desde hace meses, sobre el terreno que está frente al fraccionamiento opera maquinaria pesada que levanta un polvo blanco y fino que llega hasta sus domicilios.
TE PUEDE INTERESAR: Lluvias y fuertes vientos provocan caída de árboles y encharcamientos en el sur de Saltillo (video)
VANGUARDIA recorrió el sitio y confirmó que en el lugar se vierte escombro, opera este tipo de maquinaria y viaja un polvo fino, similar al talco, que se impregna en los zapatos y en la ropa.
“Hace como unos dos o tres años que empezaron a tirar, pero era muy pequeño al principio venía muy de vez en cuando alguien. Ahora tiran muchos camiones. El otro día, en un espacio de 3 horas, habremos contado unos 47 camiones que entraron a tirar”, expuso uno de los vecinos que se unieron a la relatoría compartida a este medio.
Los habitantes de este sector no solo mostraron preocupación por los residuos de escombro, sino porque han observado que también se vierte escoria de acero y aceite.
Además, aseguraron haberse acercado a través del comité de vecinos y darse cuenta que el terreno opera sin permisos de manejo de residuos.
“A mis nietecillos ya ni los dejan salir la mamá, porque todo el tiempo se están quejando ahí de la garganta, les arden los ojos. Eso en temporadas de viento, pues eso donde se llena todo de polvo. Es bien evidente, cuando se pasa un dedo en cualquiera de los juegos, pues es muchísimo, muchísimo el polvo”, narró el vecino.
Otra vecina que también se unió a la relatoría, comentó que el tema se ha complicado en los últimos meses pues es constante la limpieza que requieren los hogares ante la acumulación de este polvo, además de que no es posible abrir las ventanas para la ventilación por la entrada del mismo.
“Tengo dos niños y el tema de los juguetes, estar limpiando constantemente la casa por las filtraciones de polvo, de tierra, de aromas, huele mucho cuando se encuentra uno gatos muertos.
“Por eso platicábamos de esa situación entre vecinos, cómo vivir con este tema no es posible, tenemos que mantener ventanas cerradas, el tema del calor pues no ayuda mucho porque levanta justamente los olores, hace que el polvo se adhiera más a los muebles, a las ventanas, a las cortinas”, contó la vecina a VANGUARDIA. Incluso coincidió en que sus hijos han presentado alergias en la piel derivadas de esta contaminación.
Al respecto, el Municipio de Ramos Arizpe confirmó que la Dirección de Servicios Públicos atenderá la situación.
”Vamos a checar lo de los permisos y demás”, dijo.
NO CONFIRMAN PERMISO
Una persona encargada del terreno que se identificó con el nombre de Álvaro, aseguró que este fin de semana se ingresó un bulldozer para emparejar el terreno.
“Ahorita lo que estamos haciendo es emparejar el predio, vaya, darle una emparejada, eso es lo que estamos haciendo. Le hablé al muchacho que está ahí para que le dijera al del bull que ya parara para posteriormente meter unas pipas de agua y mezclarle ahí para que no salga tanto polvo. Eso es lo que me inclino a hacer. Pero ahorita ya material ya no se está tirando ahí. Digo, quizás más adelante si falta para emparejar, vamos a decirlo así, que es una plataforma. Ahorita por lo pronto prácticamente lleva más del 50 por ciento emparejado, lo demás así se va a quedar. Si acaso trabajaría, no sé, pues a lo mejor un día más, ya sería el lunes”, explicó Álvaro.
El encargado además aseguró que no solo ha sido el personal a su cargo quienes han usado el terreno para verter desechos sino que personas externas aprovechan y también lo usan. No obstante, no confirmó que se cuente con el permiso correspondiente para operar una construcción, un basurero o de manejo de residuos.
“La persona que indicó, pues él es el que lleva todo ese control. Yo la verdad desconozco de eso, pero pues pienso que pues que sí debe tenerlo, debe tenerlo para mover las tierras, no sé qué te puedo decir de eso, si lo tenga o no lo tenga, pero si se requiere un permiso para mover la tierra, digo pues se tendría que sacar ¿Verdad? Pero no, pues ese es nada más bajar una máquina y poner el material ahí”, mencionó.
COMENTARIOS