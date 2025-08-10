Vecinos de Ramos Arizpe reportan terreno con basura, aceite y escombro (video)

A través de una relatoría compartida a VANGUARDIA, vecinos del municipio de Ramos Arizpe reportaron un terreno sobre el que se vierte escombro y aceite, causando estragos entre los vecinos. De acuerdo con los habitantes de Parajes de los Pinos, señalan que desde hace meses, sobre el terreno que está frente al fraccionamiento opera maquinaria pesada que levanta un polvo blanco y fino que llega hasta sus domicilios. TE PUEDE INTERESAR: Lluvias y fuertes vientos provocan caída de árboles y encharcamientos en el sur de Saltillo (video) VANGUARDIA recorrió el sitio y confirmó que en el lugar se vierte escombro, opera este tipo de maquinaria y viaja un polvo fino, similar al talco, que se impregna en los zapatos y en la ropa. “Hace como unos dos o tres años que empezaron a tirar, pero era muy pequeño al principio venía muy de vez en cuando alguien. Ahora tiran muchos camiones. El otro día, en un espacio de 3 horas, habremos contado unos 47 camiones que entraron a tirar”, expuso uno de los vecinos que se unieron a la relatoría compartida a este medio. Los habitantes de este sector no solo mostraron preocupación por los residuos de escombro, sino porque han observado que también se vierte escoria de acero y aceite.

Además, aseguraron haberse acercado a través del comité de vecinos y darse cuenta que el terreno opera sin permisos de manejo de residuos. “A mis nietecillos ya ni los dejan salir la mamá, porque todo el tiempo se están quejando ahí de la garganta, les arden los ojos. Eso en temporadas de viento, pues eso donde se llena todo de polvo. Es bien evidente, cuando se pasa un dedo en cualquiera de los juegos, pues es muchísimo, muchísimo el polvo”, narró el vecino. Otra vecina que también se unió a la relatoría, comentó que el tema se ha complicado en los últimos meses pues es constante la limpieza que requieren los hogares ante la acumulación de este polvo, además de que no es posible abrir las ventanas para la ventilación por la entrada del mismo. “Tengo dos niños y el tema de los juguetes, estar limpiando constantemente la casa por las filtraciones de polvo, de tierra, de aromas, huele mucho cuando se encuentra uno gatos muertos. “Por eso platicábamos de esa situación entre vecinos, cómo vivir con este tema no es posible, tenemos que mantener ventanas cerradas, el tema del calor pues no ayuda mucho porque levanta justamente los olores, hace que el polvo se adhiera más a los muebles, a las ventanas, a las cortinas”, contó la vecina a VANGUARDIA. Incluso coincidió en que sus hijos han presentado alergias en la piel derivadas de esta contaminación. Al respecto, el Municipio de Ramos Arizpe confirmó que la Dirección de Servicios Públicos atenderá la situación. ”Vamos a checar lo de los permisos y demás”, dijo. NO CONFIRMAN PERMISO Una persona encargada del terreno que se identificó con el nombre de Álvaro, aseguró que este fin de semana se ingresó un bulldozer para emparejar el terreno.

