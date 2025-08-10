$!Saltillo: Ven ideal convertir abandonado mercado Francisco I. Madero en estación de tren de pasajeros

En ese sentido, Laredo señaló que la propuesta de Díaz González le parece “excepcionalmente acertada”, pues la antigua estación de ferrocarril, ubicada más cerca del Centro Histórico por Emilio Carranza, no cuenta con la capacidad ni la accesibilidad suficiente .

“Cuando platiqué con Andrés Lajous, de la Agencia Ferroviaria, me comentó en primera instancia que se buscaba la antigua estación del tren ubicada en Emilio Carranza, pero más hacia el sur. Yo le señalé que sería mucho más fácil el acceso si la estación pudiera estar en la intersección de Emilio Carranza, Isidro López, Coss y Presidente Cárdenas, para facilitar la conexión con el tren de pasajeros hacia el sur de la ciudad” , mencionó el alcalde.

Aseguró que el par vial que se proyecta entre estas arterias se analiza considerando a la estación del tren y que por éstas transitarán las rutas troncales gratuitas que comenzarán a operar en octubre.

Esta semana, el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González , afirmó que propuso a la Agencia Ferroviaria instalar la estación cerca del bulevar Francisco Coss y el bulevar Presidente Cárdenas.

El urbanista Héctor Laredo consideró que el mercado municipal Francisco I. Madero , que se ubica sobre la calle Carlos Santana y está en abandono, tiene potencial para convertirse en una nueva estación del tren de pasajeros que está en proceso.

“Si uno va ahí al punto que dice el alcalde, allá atrás está una instalación municipal que ha tenido muy poco éxito. Es un mercado. Ahí detrás de ellos sí existe una derivación del tren que te permite incluso que pueda ser utilizada como escuela de ferrocarril. Podrías meter a los trenes por ese lugar, hacer un loop, ahí falta una curva, ¿verdad? Y utilizar las vías ya existentes para sacarlo de ahí. Es una chulada eso en primer lugar, el espacio no sé si sea suficiente, pero es bastante mejor que el otro”, detalló el consultor.

Laredo consideró que la llegada de vehículos, así como de transporte público y privado, sería más fácil en estas instalaciones municipales que en la antigua estación de Ferrocarril, aunque es necesario un proyecto específico para ello. Añadió que la estación debe tener la capacidad de transportar a 10 mil personas diarias.

“Si tú quieres mandar a la mitad de los que se van a trabajar a Derramadero todos los días por esa estación de tren, básicamente serían 10 mil personas, es un chorro de gente. ¿Y a qué hora se van a trabajar? Pues en dos horas concentradas en las mañanas. La anterior estación del tren tiene dos escuelas que a esas horas están saturadas, es imposible llegar ahí y vaciar varias decenas de camiones en velocidades en tiempos muy cortos y a velocidades muy altas”.

Aseguró que la propuesta de un par vial entre las calles Francisco Coss y Presidente Cárdenas se ha analizado con anterioridad en otros planes directores de este siglo.

Laredo comentó que las instalaciones municipales “definitivamente” se tienen que demoler para aprovechar los terrenos colindantes que todavía son aptos y a partir de ello construir la infraestructura necesaria.

El especialista añadió que desde la actual administración del gobierno federal hay apertura para analizar el cambio en la estación a un sitio más conveniente para la movilidad.

“Ya conocen los riesgos que implica, y me refiero exclusivamente a lo político, que no sirva para nada, y lo puedes ver en la mayoría de las estaciones del Tren Maya que están sobre todo en el área de Campeche y Chiapas, muy cerquita de donde vive el presidente anterior. Es demasiado triste ver la falta de éxito de ese proyecto y aquí tienen un proyecto que sin ninguna duda va a ser exitoso. Si te equivocas en cosas tan simples, vas a tener los mismos resultados. Yo creo que hay apertura, hasta donde yo entendí hay bastante apertura para poner el lugar preciso y poder hacer proyecto que sí es muy importante tenga éxito”, puntualizó.