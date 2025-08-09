POLITICÓN: La incongruencia de Morena, critican en Coahuila lo que hacen en el Legislativo federal

I. INCONGRUENCIA

La líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció con bombo y platillo que impugnará ante la Suprema Corte la reciente reforma electoral de Coahuila, aprobada por la mayoría priista y sus aliados. La señalan de ser un instrumento para favorecer al partido en el poder... lo cual sería válido si ellos no hicieran exactamente lo mismo cuando les toca, nos señalan los agudos lectores. Ejemplo fresco: la reforma al Poder Judicial Federal, diseñada para consolidar su control. Hoy, además, amenazan con una reforma electoral nacional que, casualmente, les daría ventajas desde Palacio Nacional.

II. MÁSCARA

En su discurso se presentan como guardianes de la democracia, ajenos a las tentaciones del poder, casi héroes estoicos que resisten la corrupción institucional. Pero basta mirar sus actos para entender que la narrativa es solo eso: relato. En los hechos, Morena aplica el mismo manual que critica, solo que a nivel federal y con mayor margen de maniobra. Critican al PRI en Coahuila por lo que ellos ejecutan a diario en San Lázaro y el Senado.

III. CESE

Hace poco más de un año, el Tribunal Universitario de la UAdeC resolvió dar de baja a un maestro de Artes Plásticas por violencia de género, tras una denuncia presentada en 2022. El maestro, Roberto Ibarra, acumulaba señalamientos por plagio y conductas indebidas hacia alumnas. Aunque impugnó la decisión, la sanción se ratificó y dejó de dar clases. Esta semana reapareció, no en aulas ni tribunales, sino como coordinador del Partido Verde en Arteaga. Que esté ahí es el resultado de las decisiones de Cuco Sandoval, líder estatal del Verde, quien no parece tener problema en dar cabida a perfiles con expedientes nada honorables.

IV. CONTRADICCIÓN

En otros ámbitos, un historial así sería un lastre, pero en el Partido Verde, está claro, apenas llega a detalle menor, o quizá pueda que se considerara un mérito encubierto. Es la vieja fórmula: si la academia te cierra la puerta, la política te abre la ventana... y con cargo de coordinación. Que un partido que se autoproclama defensor de causas sociales nombre a alguien con antecedentes públicos por violencia de género no es solo incongruente, es un mensaje peligroso.

V. USTED DISCULPE...

El seis de agosto, el ciudadano Alejandro Herrera salía de su trabajo y, al detenerse en una calle de la colonia República para hacer una llamada, fue interceptado por individuos a bordo de una camioneta Durango sin identificación oficial. Cuatro hombres armados bajaron con actitud agresiva y lo obligaron a bajar el vidrio. Eran agentes de la Fiscalía, pero nunca se identificaron. Lo detuvieron con violencia, lo llevaron a una base y luego, al ver que se equivocaron, solo le ofrecieron una disculpa. El fiscal Federico Fernández Montañez ya acumula críticas por estos “errores” que evidencian abuso de poder.

VI. CONFUNDIDOS

En mayo, en Torreón, agentes de la Fiscalía persiguieron un auto hasta el estacionamiento del Colegio Americano, causando pánico entre padres y alumnos. Era para cumplir una orden de aprehensión, pero quedó en evidencia que los protocolos fallan. El fiscal Fernández prometió revisarlos, pero casos como el de Alejandro muestran que nada cambia. Entre disculpas y promesas, lo preocupante es que cualquiera puede ser la próxima “confusión” de la Fiscalía.

VII. ESPÍAS

Y en temas de seguridad andando, aunque pudiera parecer solo un hecho anecdótico, las autoridades de Coahuila deberían alertarse a partir de la información difundida ayer por autoridades del vecino estado de Nuevo León, donde gobierna el emecista Samuel García, respecto del aseguramiento de varias cámaras de videovigilancia que una presunta célula delincuencial operaba en el municipio de Guadalupe. Los dispositivos, que estaban colocados en postes y un árbol, eran controlados desde un centro de control que se utilizaba, presuntamente, para vigilar a la policía.

VIII. PLAGA

El detalle fino es que no se trata de un hecho aislado, sino de una más de las evidencias de cómo el sexenio anterior le permitió al crimen organizado hacerse con el control del territorio, pues de acuerdo con información revelada a finales de marzo pasado, las autoridades federales han detectado casi 10 mil de estos equipos en 23 estados del país. ¿Está Coahuila libre de este tipo de estrategias desplegadas por la delincuencia en el país? Valdría la pena tenerlo claro.

IX. PELIGRO

En Matamoros, municipio que gobierna Miguel Ángel Ramírez, “El Charro”, se desarrolla un fenómeno que debería preocupar -y ocupar- a diversas secretarías del gabinete estatal y que está relacionado con el mercado de la carne de vaca. De acuerdo con los enterados, la compra-venta y sacrificio de reses, así como la distribución y comercialización de su carne, se registra en medio de un cúmulo de irregularidades sanitarias y legales que no está siendo atajado por ninguna autoridad. Antes al contrario, nos aseguran, quienes debieran ser los primeros en combatir el fenómeno andan más preocupados por ver cómo se benefician de éste. Habrá que ponerle atención al tema.