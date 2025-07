¿Hacerte faciales regularmente en verdad mejora tu piel?

Por: Erica Sweeney

Piel más tersa, poros más pequeños, mejor hidratación: son solo algunos de los muchos beneficios que pueden ofrecer los tratamientos faciales. ¿Y quién no se relaja después de estar en posición horizontal durante una hora mientras alguien te masajea la cara y te cuida los poros?

Una piel radiante es un beneficio importante e inmediato de hacerse un tratamiento facial. Pero esa ventaja tiende a desaparecer al cabo de unos días o semanas. Y los esteticistas suelen decir que si quieres mejoras a más largo plazo, como menos arrugas, menos acné o un tono de piel más uniforme, tendrás que hacerte tratamientos faciales con regularidad.

¿Es eso cierto? Hemos pedido a tres dermatólogos que nos den su opinión.

¿Cuáles son los beneficios?

Los tratamientos faciales son muy variados, dijo Susan Massick, dermatóloga del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

Según dijo, los faciales estándar incorporan algún tipo de limpieza profunda, exfoliación, hidratación, masaje y, a veces, “extracción”, es decir, exprimir la suciedad de los poros. También se suelen adaptar para tratar problemas específicos de la piel, como el acné, la falta de brillo o las manchas, añadió. Puedes hacerte tratamientos faciales en espás o salones de belleza médicos y en consultorios dermatológicos.

Cuando la piel se limpia, masajea y exfolia, se eliminan las células muertas de la capa más externa, llamada epidermis, dijo Helen He, profesora adjunta de dermatología de la Facultad de Medicina Icahn del Monte Sinaí de Nueva York. Esto acelera el ritmo de renovación celular de la piel, lo que puede ayudar a aclarar el cutis, alisar su textura y reducir los poros, dijo.

También se suele masajear la piel durante los pasos de limpieza, hidratación y aplicación de sueros. Esto puede estimular la circulación y el drenaje linfático, dijo He, lo que puede minimizar la hinchazón.

Más allá del cuidado de la piel, los tratamientos faciales regulares pueden ayudar a relajarte y desestresarte, dijo Basia Michalski-McNeely, profesora adjunta de dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en Saint Louis.

“Es una hora en la que no tienes interrupciones y que se centra en el bienestar y en cuidarte”, dijo.

¿Los faciales periódicos prolongan los resultados?

Michalski-McNeely dijo que, por lo general, los beneficios de un solo tratamiento facial son efímeros y duran entre unos días y un par de semanas. Esto se debe a que la epidermis se renueva de forma natural aproximadamente cada mes, dijo. Cuando esto ocurre, las células muertas de la piel se acumulan y pueden obstruir los poros, lo que puede provocar acné y una piel sin brillo, explicó.

Una buena rutina de cuidado de la piel puede tratar esta acumulación, pero someterse a tratamientos faciales con regularidad —por ejemplo, cada cuatro u ocho semanas— puede favorecer continuamente la renovación celular de la piel, lo que puede mejorar la producción de colágeno y aumentar la firmeza y elasticidad a largo plazo, dijo He.

Los tratamientos faciales regulares “adaptados para ti y tu piel” también pueden ofrecer beneficios prolongados, dijo Massick. Si tienes propensión al acné, podrías hacerte uno que incorpore extracciones; si tienes la piel seca, podrías buscar pasos adicionales de hidratación.

Aun así, hay algunos rasgos de la piel que los tratamientos faciales regulares no pueden mejorar. Las personas con arrugas profundas o flacidez cutánea, por ejemplo, pueden no obtener tantos beneficios que suavicen o reafirmen la piel solo con faciales, dijo He.

A veces, los tratamientos faciales incorporan tratamientos como la exfoliación química o la fototerapia con LED, que, cuando se hacen con regularidad, pueden aportar “resultados más duraderos” que los faciales tradicionales, como aclarar las manchas oscuras o tratar el acné, dijo Massick.

¿Qué más debo tener en cuenta?

Los tratamientos faciales regulares son seguros para la mayoría de las personas, dijo Massick, aunque recomendó evitarlos si tienes una infección cutánea activa (como herpes labial o herpes zóster) o heridas faciales que aún están sanando. También recomendó tener cuidado con los tratamientos faciales (o consultar antes al médico) si tienes rosácea, psoriasis, eczema o piel sensible.

Además, los tratamientos faciales pueden ser caros: en algunas zonas cuestan unos 100 dólares o más.

Michalski-McNeely dijo que no disuade a la gente de hacerse tratamientos faciales, pero tampoco cree que sean necesarios para quienes tienen una rutina de cuidado de la piel buena y constante. Una rutina básica incluye limpiar, hidratar y utilizar protección solar de al menos 30 FPS todos los días, dijo Massick.

Michalski-McNeely también sugirió incorporar un retinol de venta libre o un retinoide de venta con receta: es una opción más eficaz y duradera para aumentar la renovación celular de la piel, mejorar su producción de colágeno y volverla más luminosa.

Esto, junto con un buen régimen de cuidado de la piel, es mucho más eficaz para combatir el envejecimiento que los tratamientos faciales por sí solos, dijo Massick. Pero los faciales pueden complementar estos hábitos, añadió.

Los procedimientos cosméticos como el bótox, las microagujas o los tratamientos de rejuvenecimiento con láser también pueden ofrecer beneficios a más largo plazo que los tratamientos faciales, como aumentar la producción de colágeno, suavizar las líneas finas y minimizar la apariencia de cicatrices de acné y manchas oscuras, añadió Michalski-McNeely. Pero también pueden ser caros y requerir una visita al dermatólogo, lo cual recomendó Michalski-McNeely.

Si te haces un tratamiento facial en un spa o salón de belleza médicos, Massick sugiere que busques un esteticista con licencia y experiencia, y que le preguntes por los productos que utiliza, el procedimiento y lo que puedes esperar después. Informa siempre a tu esteticista si eres alérgico a fragancias u otros ingredientes que los productos para el cuidado de la piel puedan contener.

Los tratamientos faciales pueden ser “un gusto divertido y relajante”, dijo Massick, pero asegúrate de tener “expectativas adecuadas” y no confíes en ellos como única fuente de cuidado de la piel.