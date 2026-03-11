Hernias inguinales: síntomas, riesgos y cuándo requieren cirugía
Qué son, por qué aparecen y cuándo requieren atención médica
Las hernias inguinales son una de las afecciones quirúrgicas más comunes en el mundo, especialmente entre los hombres. Aunque muchas veces comienzan con síntomas leves, pueden volverse incómodas e incluso peligrosas si no se detectan a tiempo.
Comprender qué son, por qué se desarrollan y cuándo requieren tratamiento es clave para tomar decisiones informadas sobre la salud.
¿Qué es una hernia inguinal?
Una hernia ocurre cuando una parte de un órgano interno, generalmente el intestino delgado, sobresale a través de un punto débil en la pared muscular del abdomen. En el caso de las hernias inguinales, esta protrusión se produce cerca de la ingle.
Muchas personas notan primero un bulto bajo la piel, que puede aparecer o hacerse más evidente al toser, hacer esfuerzo o permanecer de pie durante mucho tiempo. En otros casos, se percibe una sensación extraña o de presión en la zona. Algunas personas describen molestias leves, sensación de ardor o incluso dolor.
Sin embargo, también es posible tener una hernia sin notar una protuberancia visible. Los especialistas describen esta condición como un “agujero en la pared abdominal que no debería estar ahí”, lo que permite que los tejidos internos se desplacen hacia afuera.
Una afección mucho más común en hombres
Las hernias inguinales afectan principalmente a los hombres. Diversos estudios indican que alrededor del 27 por ciento de los hombres desarrollará una hernia inguinal en algún momento de su vida, mientras que en las mujeres la cifra ronda el 3 por ciento.
Esta diferencia se explica en gran parte por la anatomía masculina. Durante el desarrollo fetal, los testículos descienden desde el abdomen hacia el escroto, lo que deja una zona naturalmente más débil en la región inguinal. Esa área puede convertirse con el tiempo en un punto vulnerable para la aparición de hernias.
La edad también influye. A medida que las personas envejecen, los tejidos de la pared abdominal se debilitan, lo que aumenta el riesgo. De hecho, los adultos mayores tienen una probabilidad significativamente mayor de necesitar cirugía para reparar una hernia.
¿Las hernias se producen por levantar peso?
Existe la creencia popular de que levantar objetos pesados provoca hernias, pero los expertos señalan que esto no suele ser la causa directa. En muchos casos, el esfuerzo simplemente hace que una hernia ya existente se vuelva visible.
Las hernias suelen desarrollarse lentamente debido a una debilidad estructural en los tejidos abdominales. Factores como la genética, ciertos trastornos del tejido conectivo o incluso el desarrollo incompleto de la pared abdominal en bebés prematuros pueden influir en su aparición.
¿Cuándo se vuelven peligrosas?
Muchas hernias inguinales presentan síntomas leves o incluso ninguno al inicio. En estos casos, algunos médicos recomiendan una estrategia conocida como “espera vigilante”, que consiste en monitorear la hernia y evaluar si empeora con el tiempo.
Sin embargo, en algunas situaciones pueden surgir complicaciones graves. Una de las más preocupantes ocurre cuando una parte del intestino queda atrapada en la hernia y su flujo sanguíneo se interrumpe. Esta condición puede causar daño intestinal y requiere atención médica inmediata.
Entre las señales de alerta se encuentran el aumento repentino del dolor, náuseas, vómitos o un bulto que crece rápidamente y se vuelve duro.
Tratamientos disponibles
El tratamiento más común para las hernias inguinales es la cirugía. En este procedimiento, los cirujanos cierran el defecto en la pared abdominal mediante suturas o colocando una malla sintética que refuerza la zona.
Las reparaciones con malla son actualmente las más utilizadas, ya que reducen la probabilidad de que la hernia reaparezca. Otra alternativa cada vez más frecuente es la cirugía laparoscópica, que se realiza mediante pequeñas incisiones y suele permitir una recuperación más rápida y cicatrices menores.
Aunque la cirugía es generalmente segura, como cualquier procedimiento médico puede tener efectos secundarios, entre ellos el dolor crónico en algunos casos o, raramente, infecciones.
¿Se pueden prevenir?
Prevenir completamente las hernias inguinales no siempre es posible, especialmente en personas con predisposición genética o debilidad estructural en los tejidos. Sin embargo, mantener un estilo de vida saludable puede ayudar a reducir el riesgo.
Los especialistas recomiendan mantener un peso adecuado, realizar actividad física regular y tratar problemas que generen presión constante en el abdomen, como el estreñimiento crónico o la tos persistente.
Las hernias inguinales pueden aparecer en personas de cualquier edad y condición física. Por eso, prestar atención a los cambios en el cuerpo y consultar con un especialista ante cualquier bulto o molestia en la ingle es fundamental para evitar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado.