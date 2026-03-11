Hernias inguinales: síntomas, riesgos y cuándo requieren cirugía

Las hernias inguinales son una de las afecciones quirúrgicas más comunes en el mundo, especialmente entre los hombres. Aunque muchas veces comienzan con síntomas leves, pueden volverse incómodas e incluso peligrosas si no se detectan a tiempo.

Comprender qué son, por qué se desarrollan y cuándo requieren tratamiento es clave para tomar decisiones informadas sobre la salud.

¿Qué es una hernia inguinal?

Una hernia ocurre cuando una parte de un órgano interno, generalmente el intestino delgado, sobresale a través de un punto débil en la pared muscular del abdomen. En el caso de las hernias inguinales, esta protrusión se produce cerca de la ingle.

Muchas personas notan primero un bulto bajo la piel, que puede aparecer o hacerse más evidente al toser, hacer esfuerzo o permanecer de pie durante mucho tiempo. En otros casos, se percibe una sensación extraña o de presión en la zona. Algunas personas describen molestias leves, sensación de ardor o incluso dolor.

Sin embargo, también es posible tener una hernia sin notar una protuberancia visible. Los especialistas describen esta condición como un “agujero en la pared abdominal que no debería estar ahí”, lo que permite que los tejidos internos se desplacen hacia afuera.

Una afección mucho más común en hombres

Las hernias inguinales afectan principalmente a los hombres. Diversos estudios indican que alrededor del 27 por ciento de los hombres desarrollará una hernia inguinal en algún momento de su vida, mientras que en las mujeres la cifra ronda el 3 por ciento.

Esta diferencia se explica en gran parte por la anatomía masculina. Durante el desarrollo fetal, los testículos descienden desde el abdomen hacia el escroto, lo que deja una zona naturalmente más débil en la región inguinal. Esa área puede convertirse con el tiempo en un punto vulnerable para la aparición de hernias.

La edad también influye. A medida que las personas envejecen, los tejidos de la pared abdominal se debilitan, lo que aumenta el riesgo. De hecho, los adultos mayores tienen una probabilidad significativamente mayor de necesitar cirugía para reparar una hernia.