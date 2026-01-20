CURP Biométrica en México: lo que debes llevar al módulo
Todo lo que necesitas para tramitar la CURP Biométrica en este 2026
Durante este 2026 continuará la emisión de la CURP Biométrica, un documento que, aunque todavía no es exigido de manera general a la ciudadanía, sí está previsto como un trámite obligatorio para todas las personas en México. Actualmente, la obligación recae en las dependencias públicas, que deben facilitar el proceso y aceptar este documento como identificación oficial. Sin embargo, realizarlo con anticipación puede evitar saturaciones y retrasos cuando el trámite se vuelva plenamente obligatorio.
La CURP Biométrica incorpora datos físicos únicos de cada persona, lo que la convierte en una herramienta de identificación más segura y confiable. A diferencia de la CURP tradicional, este nuevo formato integra información biométrica que refuerza la validación de identidad en trámites gubernamentales y administrativos.
¿Qué es la CURP Biométrica y para qué sirve?
La CURP Biométrica es una versión ampliada de la Clave Única de Registro de Población que incluye datos biométricos como fotografía del rostro, huellas dactilares, iris y firma. Su objetivo es reducir errores de identidad, suplantaciones y fraudes, además de unificar criterios de identificación en dependencias federales, estatales y municipales.
Aunque por ahora no es obligatoria para realizar trámites cotidianos, las autoridades han confirmado que todas las personas deberán contar con ella en el futuro, por lo que adelantar el registro es una decisión estratégica.
¿Dónde se puede tramitar la CURP Biométrica en 2026?
El trámite se realiza de manera presencial en los módulos habilitados por el Registro Nacional de la Población (RENAPO).
En la Ciudad de México es posible agendar una cita previa en los módulos CURP, mientras que en el resto del país se puede acudir directamente al módulo más cercano en cada entidad federativa. RENAPO pone a disposición un directorio nacional de módulos para consultar ubicaciones actualizadas y horarios de atención.
Requisitos para el trámite de CURP Biométrica
Al acudir al módulo, se realizará la captura de datos biométricos. Es indispensable presentar la documentación completa, ya que sin ella no se puede concluir el trámite.
1. Identificación oficial vigente (original)
Puede ser cualquiera de las siguientes:
INE
Pasaporte
Cartilla Militar
Cédula Profesional
Credencial escolar
Credencial del IMSS o ISSSTE
Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar
El documento se presenta en original, únicamente para cotejo por parte del personal del módulo.
2. CURP certificada
Debe contar con la leyenda de CURP certificada, verificada con el Registro Civil.
Este documento contiene 18 caracteres alfanuméricos, de los cuales 16 provienen del acta de nacimiento u otro documento probatorio de identidad y los dos finales son asignados por RENAPO.
Copias: 1
3. Acta de nacimiento
Este requisito aplica solo para personas de 0 a 18 años.
Copias: 1
¿Conviene tramitarla desde ahora?
Sí. Aunque todavía no se exige de forma general, realizar el trámite antes de que sea obligatorio permite evitar largas filas, citas saturadas y posibles retrasos. Además, contar con la CURP Biométrica facilitará futuros trámites oficiales y procesos de identificación en distintas dependencias.
Adelantarse a que sea obligatorio no solo es una medida práctica, sino una forma de asegurar que tu información esté actualizada y validada en el nuevo sistema nacional de identificación.