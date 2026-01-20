CURP Biométrica en México: lo que debes llevar al módulo

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 20 enero 2026
    CURP Biométrica en México: lo que debes llevar al módulo
    Realizar el trámite antes de que sea obligatorio permite evitar largas filas. Foto: Especial

Todo lo que necesitas para tramitar la CURP Biométrica en este 2026

Durante este 2026 continuará la emisión de la CURP Biométrica, un documento que, aunque todavía no es exigido de manera general a la ciudadanía, sí está previsto como un trámite obligatorio para todas las personas en México. Actualmente, la obligación recae en las dependencias públicas, que deben facilitar el proceso y aceptar este documento como identificación oficial. Sin embargo, realizarlo con anticipación puede evitar saturaciones y retrasos cuando el trámite se vuelva plenamente obligatorio.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón inicia transición a la CURP Biométrica; será obligatoria en 2026

La CURP Biométrica incorpora datos físicos únicos de cada persona, lo que la convierte en una herramienta de identificación más segura y confiable. A diferencia de la CURP tradicional, este nuevo formato integra información biométrica que refuerza la validación de identidad en trámites gubernamentales y administrativos.

$!La CURP Biométrica incorpora datos físicos únicos de cada persona.
La CURP Biométrica incorpora datos físicos únicos de cada persona. Foto: Especial

¿Qué es la CURP Biométrica y para qué sirve?

La CURP Biométrica es una versión ampliada de la Clave Única de Registro de Población que incluye datos biométricos como fotografía del rostro, huellas dactilares, iris y firma. Su objetivo es reducir errores de identidad, suplantaciones y fraudes, además de unificar criterios de identificación en dependencias federales, estatales y municipales.

Aunque por ahora no es obligatoria para realizar trámites cotidianos, las autoridades han confirmado que todas las personas deberán contar con ella en el futuro, por lo que adelantar el registro es una decisión estratégica.

¿Dónde se puede tramitar la CURP Biométrica en 2026?

El trámite se realiza de manera presencial en los módulos habilitados por el Registro Nacional de la Población (RENAPO).

En la Ciudad de México es posible agendar una cita previa en los módulos CURP, mientras que en el resto del país se puede acudir directamente al módulo más cercano en cada entidad federativa. RENAPO pone a disposición un directorio nacional de módulos para consultar ubicaciones actualizadas y horarios de atención.

$!La CURP Biométrica es una versión ampliada de la Clave Única de Registro de Población.
La CURP Biométrica es una versión ampliada de la Clave Única de Registro de Población. Foto: Especial

Requisitos para el trámite de CURP Biométrica

Al acudir al módulo, se realizará la captura de datos biométricos. Es indispensable presentar la documentación completa, ya que sin ella no se puede concluir el trámite.

1. Identificación oficial vigente (original)

Puede ser cualquiera de las siguientes:

INE

Pasaporte

Cartilla Militar

Cédula Profesional

Credencial escolar

Credencial del IMSS o ISSSTE

Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar

El documento se presenta en original, únicamente para cotejo por parte del personal del módulo.

2. CURP certificada

Debe contar con la leyenda de CURP certificada, verificada con el Registro Civil.

Este documento contiene 18 caracteres alfanuméricos, de los cuales 16 provienen del acta de nacimiento u otro documento probatorio de identidad y los dos finales son asignados por RENAPO.

Copias: 1

3. Acta de nacimiento

Este requisito aplica solo para personas de 0 a 18 años.

Copias: 1

¿Conviene tramitarla desde ahora?

Sí. Aunque todavía no se exige de forma general, realizar el trámite antes de que sea obligatorio permite evitar largas filas, citas saturadas y posibles retrasos. Además, contar con la CURP Biométrica facilitará futuros trámites oficiales y procesos de identificación en distintas dependencias.

Adelantarse a que sea obligatorio no solo es una medida práctica, sino una forma de asegurar que tu información esté actualizada y validada en el nuevo sistema nacional de identificación.

Temas


Curp
Datos Personales
trámites

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Trump: Un año que parece un siglo
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
El vehículo Nissan Tsuru quedó con severos daños tras ser impactado por el tren en el cruce ferroviario.

‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería.

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
El plantel cerró la jornada en la jaula de bateo y con ejercicios de acondicionamiento físico.

Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0.

Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado