CURP Biométrica en México: lo que debes llevar al módulo

Durante este 2026 continuará la emisión de la CURP Biométrica, un documento que, aunque todavía no es exigido de manera general a la ciudadanía, sí está previsto como un trámite obligatorio para todas las personas en México. Actualmente, la obligación recae en las dependencias públicas, que deben facilitar el proceso y aceptar este documento como identificación oficial. Sin embargo, realizarlo con anticipación puede evitar saturaciones y retrasos cuando el trámite se vuelva plenamente obligatorio. TE PUEDE INTERESAR: Torreón inicia transición a la CURP Biométrica; será obligatoria en 2026 La CURP Biométrica incorpora datos físicos únicos de cada persona, lo que la convierte en una herramienta de identificación más segura y confiable. A diferencia de la CURP tradicional, este nuevo formato integra información biométrica que refuerza la validación de identidad en trámites gubernamentales y administrativos.

¿Qué es la CURP Biométrica y para qué sirve? La CURP Biométrica es una versión ampliada de la Clave Única de Registro de Población que incluye datos biométricos como fotografía del rostro, huellas dactilares, iris y firma. Su objetivo es reducir errores de identidad, suplantaciones y fraudes, además de unificar criterios de identificación en dependencias federales, estatales y municipales. Aunque por ahora no es obligatoria para realizar trámites cotidianos, las autoridades han confirmado que todas las personas deberán contar con ella en el futuro, por lo que adelantar el registro es una decisión estratégica. ¿Dónde se puede tramitar la CURP Biométrica en 2026? El trámite se realiza de manera presencial en los módulos habilitados por el Registro Nacional de la Población (RENAPO). En la Ciudad de México es posible agendar una cita previa en los módulos CURP, mientras que en el resto del país se puede acudir directamente al módulo más cercano en cada entidad federativa. RENAPO pone a disposición un directorio nacional de módulos para consultar ubicaciones actualizadas y horarios de atención.