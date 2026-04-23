Hormona del Amor: Oxitocina y en sintonía con nuestros animales de compañía

La oxitocina no solo interviene en los vínculos entre personas, sino que también juega un papel clave en la relación emocional que los humanos desarrollan con sus animales de compañía, como gatos y perros. Diversos estudios científicos han demostrado que esta sustancia, asociada con la confianza, el afecto y la reducción del estrés, se libera durante interacciones cotidianas como acariciar, mirar o convivir con mascotas.

OXITOCINA: LA HORMONA DEL AMOR EN HUMANOS Y SUS ANIMALES DE COMPAÑÍA La oxitocina es un compuesto neuroquímico presente en distintas especies y fundamental en procesos como la vinculación social, la regulación emocional y la disminución del estrés. Según explica la investigadora Laura Elin Pigott, esta sustancia tiene la misma composición química en humanos y animales, lo que explica por qué las interacciones con mascotas pueden generar sensaciones similares a las que se experimentan en relaciones humanas cercanas.

AMOR FELINO: OXITOCINA ENTRE MICHIS CON SUS HUMANOS En el caso de los gatos, aunque su forma de expresar afecto suele ser más discreta, investigaciones han demostrado que acciones como acariciarlos, hablarles suavemente o incluso escuchar su ronroneo pueden estimular la liberación de oxitocina en sus dueños. Estudios realizados en Japón en 2021 confirmaron este efecto, mostrando un aumento en los niveles de esta hormona tras la interacción con felinos. Además, se ha observado que este tipo de contacto también contribuye a reducir el cortisol, conocido como la hormona del estrés. Incluso, investigaciones más recientes indican que cuando la interacción es espontánea —por ejemplo, cuando el gato inicia el acercamiento— el incremento de oxitocina es mayor tanto en el animal como en la persona.

¿Y LOS PERROS? CONOCE LA MAGIA DEL CONTACTO VISUAL En los perros, el vínculo con los humanos se refuerza de manera aún más evidente a través del contacto visual. Cuando un perro y su dueño se miran de forma prolongada, ambos experimentan un aumento significativo en los niveles de oxitocina, generando un efecto similar al que ocurre entre padres e hijos. SIMPLEMENTE AMOR A TUS MASCOTAS Este fenómeno ha sido documentado en distintos estudios, donde se observó que tras sesiones de juego o interacción, los perros registraron incrementos de hasta un 57 % en esta hormona, mientras que en los gatos el aumento fue menor, alrededor del 12 %. Los expertos explican que esta diferencia se debe a la evolución de cada especie.

Los perros, como animales de manada, han desarrollado una mayor dependencia del contacto social y visual, mientras que los gatos, con un origen más solitario, tienden a reservar este tipo de respuestas para momentos en los que se sienten completamente seguros. ¿OXITOCINA COMO FORMA DE COMUNICACIÓN ENTRE HUMANOS Y ANIMALES? Aun así, en ambos casos, la oxitocina actúa como un puente biológico que fortalece el vínculo entre humanos y animales. En palabras de Pigott, la relación con una mascota puede funcionar como un apoyo emocional significativo, capaz de aliviar la ansiedad e incluso contribuir al bienestar mental. En definitiva, más allá de la compañía, la conexión con perros y gatos tiene una base científica: una respuesta química que refuerza el apego y convierte la convivencia diaria en una fuente constante de bienestar.

BENEFICIOS DE LA OXITOCINA ENTRE HUMANOS Y MASCOTAS La hormona del amor tiene sus ventajas que fomentan al bienestar tanto de los animales de compañía como de sus humanos. Principalmente, la oxitocina ayuda a reducir el estrés y la ansiedad al actuar como un ‘antagonista’ natural del cortisol. Por lo que, al acariciar a tus mascotas se liberará inmediatamente una sensación de calma y seguridad. Asimismo, este vínculo se fortalece de manera extraordinaria, como se mencionó anteriormente. Otro beneficio que va incluido es la mejora del estado de ánimo, ya que se liberan neurotransmisores como dopamina y serotonina, que ayudan a combatir la depresión al reducir los sentimientos de soledad y aislamiento. Pero no todo se queda en lo emocional, sino que también hay otros beneficios que son más físicos, como la cicatrización y la mejora del sistema inmune, pues los altos niveles de esta hormona pueden acelerar la reparación de tejidos y fortalecer las defensas. Esto, mientras que la salud cardiovascular aprovecha para salir de la zona riesgosa de enfermedades cardíacas a largo plazo.

Pero, si enfocamos los beneficios a la salud de los animales de compañía, entonces encontramos que ellos reducen su miedo natural a los humanos y otros entornos. Además, les ayuda a relajarse. Esto es sumamente importante, en especial para aquellos animales que fueron víctimas violencia y traumas, como rescates difíciles o situaciones que hayan puesto en peligro su vida. (Con información de EFE)

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