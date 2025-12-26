Precio de cigarros subirá más de 20% en enero; precios podrían alcanzar 100 pesos por cajetilla

Debido al aumento en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aprobó para 2026, el precio de los cigarros subirá más de 20% a partir del 1 de enero en México, por lo que algunas marcas alcanzarán costos de hasta 100 pesos por cajetilla.

Por lo anterior, en algunas tiendas de abarrotes, los distribuidores ya dieron a conocer las nuevas tarifas por cajetilla de tabaco.

“Además del refresco, viene el cigarro. A partir de enero van a subir de precio, pero la gente no pone peros para comprar este tipo de productos, como sí sucede con alimentos como el huevo o las tortillas”, dice Rosario, propietaria de una tiendita.

Por otra parte Armando, tendero en la CDMX, comentó que el cigarro suelto también se va a encarecer. “El Marlboro lo vendo en 10 pesos, pero lo voy a subir a 12 pesos con las nuevas cuotas”.

Como ejemplo, algunas marcas como Marlboro tradicional, la cajetilla de 20 unidades, la cual su precio actual es de 87 pesos, a partir del 1 de enero su precio oscilará en los 106 pesos, lo que representara un incremento del 21.8%.

El aumento y su motivo

El Congreso avaló el aumento de la tasa del IEPS que se cobra en la enajenación o importación de cigarros, puros y otros tabacos labrados de 160% actual a 200 por ciento.

Lo anterior como parte del Paquete Económico 2026, en donde también se dio luz verde a la actualización de la cuota adicional que se cobra por cada cigarro enajenado o importado de 0.6445 pesos vigente en 2025 a 0.8516 pesos para 2026, el cual tendrá un incremento gradual al 2030.

Cabe destacar que el objetivo de incrementar la tasa del llamado impuesto saludable es reducir el consumo de tabaco y, a la par, mejorar los niveles de salud en el país.

Según el simulador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que, con los cambios aprobados para 2026, la venta de cigarro disminuirá 7.3%, al pasar de 2,384.6 millones de cajetillas a 2 mil 209.4 millones.

Ante ello, el precio de la cajetilla aumentaría de 73.1 a 85.8 pesos, es decir, 17.4 por ciento. El 73.1% del valor de ésta corresponde gravámenes, incluyendo IEPS y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Antes era 68.5 por ciento.

Con información de El Economista