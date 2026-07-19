Joyas perdidas en audiolibros para reinventarse en un regreso a clases; disponibles en Audible
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Lejos de los títulos más populares, estas obras exploran el aprendizaje, la adaptación al cambio y la construcción de nuevas metas en distintas etapas de la vida
Cada regreso a clases implica mucho más que estrenar cuadernos o retomar horarios. En ese proceso de adaptación, los audiolibros son una herramienta accesible y sencilla para aprender y reflexionar mientras se realizan otras actividades.
Si bien existen títulos ampliamente recomendados sobre productividad y crecimiento personal, también hay obras menos conocidas que ofrecen valiosas lecciones sobre cómo afrontar los cambios, reinventarse y convertir cada nuevo ciclo en una oportunidad de crecimiento. Todos ellos disponibles en la plataforma: Audible.
1. The First 20 Hours
Mientras muchos libros hablan de las 10 mil horas para dominar una habilidad, Kaufman se enfoca en algo más realista: cómo superar la frustración inicial y aprender cualquier cosa desde cero. Ideal para estudiantes que inician una carrera, cambian de escuela o quieren desarrollar nuevas competencias.
2. Working Identity
Es uno de los libros más citados en escuelas de negocios, pero poco conocido fuera de ellas. Analiza cómo las personas reinventan su identidad profesional cuando cambian de carrera, empleo o etapa de vida.
3. How to Be Everything
Rompe con la idea de que una persona debe dedicarse a una sola cosa toda la vida. Es especialmente útil para jóvenes que sienten presión por elegir una carrera definitiva.
4. The Art of Possibility
Escrito por una terapeuta y un director de orquesta, propone ejercicios para replantear problemas, reinventarse y encontrar oportunidades donde otros ven obstáculos.
5. Transitions
Es considerado un clásico entre especialistas en cambio organizacional, aunque rara vez aparece en listas populares. Bridges distingue entre un cambio externo (como entrar a una escuela o trabajo nuevo) y una transición interna (adaptarse emocionalmente a esa realidad).