Joyas perdidas en audiolibros para reinventarse en un regreso a clases; disponibles en Audible

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    Joyas perdidas en audiolibros para reinventarse en un regreso a clases; disponibles en Audible
    Los audiolibros pueden ser una guía muy eficiente para nuevos procesos. FOTO: MAGNIFIC

Lejos de los títulos más populares, estas obras exploran el aprendizaje, la adaptación al cambio y la construcción de nuevas metas en distintas etapas de la vida

Cada regreso a clases implica mucho más que estrenar cuadernos o retomar horarios. En ese proceso de adaptación, los audiolibros son una herramienta accesible y sencilla para aprender y reflexionar mientras se realizan otras actividades.

Si bien existen títulos ampliamente recomendados sobre productividad y crecimiento personal, también hay obras menos conocidas que ofrecen valiosas lecciones sobre cómo afrontar los cambios, reinventarse y convertir cada nuevo ciclo en una oportunidad de crecimiento. Todos ellos disponibles en la plataforma: Audible.

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1. The First 20 Hours

Mientras muchos libros hablan de las 10 mil horas para dominar una habilidad, Kaufman se enfoca en algo más realista: cómo superar la frustración inicial y aprender cualquier cosa desde cero. Ideal para estudiantes que inician una carrera, cambian de escuela o quieren desarrollar nuevas competencias.

$!Josh Kaufman, autor de en solo 20 horas.
Josh Kaufman, autor de en solo 20 horas. FOTO: AUDIBLE

2. Working Identity

Es uno de los libros más citados en escuelas de negocios, pero poco conocido fuera de ellas. Analiza cómo las personas reinventan su identidad profesional cuando cambian de carrera, empleo o etapa de vida.

$!Herminia Ibarra, autora de Working Identity.
Herminia Ibarra, autora de Working Identity. FOTO: AUDIBLE

3. How to Be Everything

Rompe con la idea de que una persona debe dedicarse a una sola cosa toda la vida. Es especialmente útil para jóvenes que sienten presión por elegir una carrera definitiva.

$!Emile Wapnick, autora de How to be everything.
Emile Wapnick, autora de How to be everything. FOTO: AUDIBLE

4. The Art of Possibility

Escrito por una terapeuta y un director de orquesta, propone ejercicios para replantear problemas, reinventarse y encontrar oportunidades donde otros ven obstáculos.

$!Rosamund Stone Zander y Benjamin Zander, autores de The Art of Possibility.
Rosamund Stone Zander y Benjamin Zander, autores de The Art of Possibility. FOTO: AUDIBLE

5. Transitions

Es considerado un clásico entre especialistas en cambio organizacional, aunque rara vez aparece en listas populares. Bridges distingue entre un cambio externo (como entrar a una escuela o trabajo nuevo) y una transición interna (adaptarse emocionalmente a esa realidad).

$!William Bridges, autor de Transitions.
William Bridges, autor de Transitions. FOTO: AUDIBLE
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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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