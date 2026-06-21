La cebolla de rabo: un tesoro del campo mexicano

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.

Pocas hortalizas son tan versátiles, aromáticas y representativas de la cocina tradicional como la cebolla de rabo, también conocida en muchas regiones como cebolla cambray o cebolla tierna. Su sabor fresco, ligeramente picante y su característica de aprovecharse casi por completo, desde el bulbo hasta las hojas verdes, la han convertido en un ingrediente indispensable en la gastronomía mexicana.

UN POCO DE HISTORIA

La cebolla pertenece al género Allium, el mismo de los ajos, poros y cebollines. Los registros históricos indican que las primeras cebollas fueron cultivadas hace más de 5,000 años en regiones de Asia Central, principalmente entre los territorios que hoy ocupan Irán, Pakistán y Afganistán.

Los antiguos egipcios ya la consumían regularmente y la consideraban símbolo de vida eterna debido a la forma circular de sus capas. Posteriormente, griegos y romanos difundieron su cultivo por Europa. La cebolla llegó a América con los conquistadores españoles durante el siglo XVI.