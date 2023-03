Actualmente, el MSG se añade a dulces, goma de mascar (chicles), condimentos, sazonadores, salsa cátsup, salsa inglesa, salsa de soya, todas las otras salsas, gelatinas, extractos de levadura, caseinato de calcio, sopas, bebidas de frutas, refrescos y sodas, cerveza, gluten de maíz, casi todas las botanitas (papas adobadas, etc.), tofu, leche de soya, leche industrializada, leche baja en grasas, quesos (particularmente en el queso parmesano), jabones, champús, acondicionadores de cabello, cosméticos, medicamentos, vacuna para la viruela, etc. En la actualidad, el MSG se añade a casi todos alimentos producidos industrialmente, incluso a los alimentos para niños.

Muchos científicos han informado que la sensibilidad de las plaquetas hacia los glutamatos es incrementada en gente con predisposición a la depresión nerviosa. (Berk, M., H. Plein & D. Ferreira. 2001. Platelet glutamate receptor supersensitivity in major depressive disorder. Clin. Neuropharmacology. 24: 129-132).

Estudios clínicos demuestran que los glutamatos pueden causar depresión nerviosa severa y esquizofrenia. (Ian A. Paul and Phil Skolnick. Glutamate and Depression. Clinical and Preclinical Studies. Ann. N. Y. Academy of Sciences. 1003: 250–272. 2003).

El glutamato puede provocar depresión nerviosa y tendencias al suicidio, sobre todo en personas jóvenes. (Gerard Sanacora, Douglas L. Rothman, Graeme Mason and John H. Krystal. Clinical Studies Implementing Glutamate Neurotransmission in Mood Disorders. Ann. N.Y. Academy of Sciences. 1003: 292–308. 2003).