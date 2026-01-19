La evolución de los espacios de trabajo en México: ergonomía, eficiencia y nuevas formas de trabajar

Los espacios de trabajo en México, y en todo el mundo, han cambiado drásticamente en comparación al siglo pasado. Hoy en día el bienestar de los colaboradores es primordial, por eso es que se han pensado en nuevas estrategias, y diseños, para hacer de las oficinas un lugar más ameno -y por ende más productivo también- Hoy te contamos cómo darle ergonomía, eficiencia y calidez al tuyo. En la actualidad hay varías compañías dedicadas a brindarle ergonomía a las empresas, especialmente a aquellas que confían en que la comodidad es un sinónimo de eficiencia. Grupos como Linea Italia México ofrecen mobiliario corporativo ideal para este tipo de soluciones, pero antes de elegir una marca, es importante que sepas por qué deberías hacer el cambio. La ergonomía de un espacio no solo es para hacer que los colaboradores sean más eficientes, también es para fomentar una cultura laboral amigable y enfocada en las necesidades de todos sin importar el puesto. Según distintas investigaciones, solo el 22% de empleados siente que su empresa invierte en equipo ergonómico, mientras que el 74% reporta dolor asociado a malas condiciones de trabajo. ¿QUÉ ES LA ERGONOMÍA? La ergonomía es la condición que se le brinda a un mueble, espacio o herramienta de trabajo para adaptarlos a las necesidades y actividades específicas de cada persona. Esta nació en la segunda guerra mundial y desde entonces ha ido abarcando más y más campos laborales.

¿Cuál es su origen?, a mediados del siglo XX investigadores se dieron cuenta que un volante mal colocado causaba fatigas mayores en los pilotos. Fue así que decidieron realizar ajustes para evitarles ese cansancio y asegurar su correcto desempeño. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA ERGONOMÍA? No todo se trata de hacer las actividades más eficientes, la ergonomía también busca reducir lesiones o malestares físicos en las personas. Y sí, consecuentemente esta comodidad se traduce en desempeños optimizados. Cuando no se tiene consciencia de ello, las empresas pueden enfrentarse a distintos obstáculos como: mala cultura laboral, ausentismo por problemas físicos y poca productividad en distintas tareas. Por eso resulta tan importante que los grupos prioricen el acondicionamiento de sus espacios de trabajo. Las empresas tienen que pensar en la ergonomía como el motor de un coche. Cuando no le das mantenimiento (ignoras las condiciones espaciales), es probable que notes averías; en cambio, cuando lo vas checando y atiendes sus necesidades específicas, llegarás a cualquier lado sin contratiempos. ¿CÓMO TENER UN ESPACIO DE TRABAJO ERGONÓMICO Y EFICIENTE? Elegir mobiliario ajustable Escritorios regulables en altura y sillas ergonómicas con soporte lumbar reducen hasta en 40% los problemas musculoesqueléticos, según datos de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Pero eso no solo aplica para oficinas, cualquier espacio de trabajo puede amenizar su espacio. ¿Cuál es la clave?, observar la postura de sus trabajadores a la hora de realizar cierta actividad; luego analizar los movimientos recurrentes y finalmente buscar alternativas de muebles para hacer su labor sea menos pesada. Fomentar pausas activas El sedentarismo es uno de los problemas más comunes de nuestra era, por eso es que especialistas recomiendan que los líderes fomenten pausas activas para movilizar el cuerpo y así evitar que los músculos se atrofien por la tensión.