La evolución de los espacios de trabajo en México: ergonomía, eficiencia y nuevas formas de trabajar
¿Tu oficina ayuda o estorba? Descubre cómo la ergonomía mejora la productividad y evita lesiones. El cambio que tu equipo necesita hoy
Los espacios de trabajo en México, y en todo el mundo, han cambiado drásticamente en comparación al siglo pasado. Hoy en día el bienestar de los colaboradores es primordial, por eso es que se han pensado en nuevas estrategias, y diseños, para hacer de las oficinas un lugar más ameno -y por ende más productivo también- Hoy te contamos cómo darle ergonomía, eficiencia y calidez al tuyo.
En la actualidad hay varías compañías dedicadas a brindarle ergonomía a las empresas, especialmente a aquellas que confían en que la comodidad es un sinónimo de eficiencia. Grupos como Linea Italia México ofrecen mobiliario corporativo ideal para este tipo de soluciones, pero antes de elegir una marca, es importante que sepas por qué deberías hacer el cambio.
La ergonomía de un espacio no solo es para hacer que los colaboradores sean más eficientes, también es para fomentar una cultura laboral amigable y enfocada en las necesidades de todos sin importar el puesto. Según distintas investigaciones, solo el 22% de empleados siente que su empresa invierte en equipo ergonómico, mientras que el 74% reporta dolor asociado a malas condiciones de trabajo.
¿QUÉ ES LA ERGONOMÍA?
La ergonomía es la condición que se le brinda a un mueble, espacio o herramienta de trabajo para adaptarlos a las necesidades y actividades específicas de cada persona. Esta nació en la segunda guerra mundial y desde entonces ha ido abarcando más y más campos laborales.
¿Cuál es su origen?, a mediados del siglo XX investigadores se dieron cuenta que un volante mal colocado causaba fatigas mayores en los pilotos. Fue así que decidieron realizar ajustes para evitarles ese cansancio y asegurar su correcto desempeño.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA ERGONOMÍA?
No todo se trata de hacer las actividades más eficientes, la ergonomía también busca reducir lesiones o malestares físicos en las personas. Y sí, consecuentemente esta comodidad se traduce en desempeños optimizados.
Cuando no se tiene consciencia de ello, las empresas pueden enfrentarse a distintos obstáculos como: mala cultura laboral, ausentismo por problemas físicos y poca productividad en distintas tareas. Por eso resulta tan importante que los grupos prioricen el acondicionamiento de sus espacios de trabajo.
Las empresas tienen que pensar en la ergonomía como el motor de un coche. Cuando no le das mantenimiento (ignoras las condiciones espaciales), es probable que notes averías; en cambio, cuando lo vas checando y atiendes sus necesidades específicas, llegarás a cualquier lado sin contratiempos.
¿CÓMO TENER UN ESPACIO DE TRABAJO ERGONÓMICO Y EFICIENTE?
Elegir mobiliario ajustable
Escritorios regulables en altura y sillas ergonómicas con soporte lumbar reducen hasta en 40% los problemas musculoesqueléticos, según datos de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
Pero eso no solo aplica para oficinas, cualquier espacio de trabajo puede amenizar su espacio. ¿Cuál es la clave?, observar la postura de sus trabajadores a la hora de realizar cierta actividad; luego analizar los movimientos recurrentes y finalmente buscar alternativas de muebles para hacer su labor sea menos pesada.
Fomentar pausas activas
El sedentarismo es uno de los problemas más comunes de nuestra era, por eso es que especialistas recomiendan que los líderes fomenten pausas activas para movilizar el cuerpo y así evitar que los músculos se atrofien por la tensión.
No hay fórmulas exactas, pero con 5 minutos de movilidad por cada hora puede ser suficiente (los estiramientos también cuentan). Aunque, esta cantidad de tiempo libre dependerá de las condiciones y expectativas de cada colaborador.
Aprovechar la iluminación y ventilación natural
No todo se trata de muebles, los espacios también pueden volverse más cómodos a partir de la luz y ventilación natural. Investigaciones del World Green Building Council indican que los espacios bien iluminados pueden mejorar la productividad hasta en 18%.
Postura correcta, la prioridad
Los líderes deben fijarse en sus colaboradores y asegurarse que su cuello, hombros y muñecas están en una posición natural y sin tensiones; este simple ejercicio reducirá significativamente el riesgo de lesiones.
Diseñar el espacio según necesidades, no costos
El error de muchas empresas recae en el sacrificio de la comodidad por buscar una reducción de costos. Las herramientas de uso frecuente deben estar al alcance para minimizar movimientos innecesarios, y eso aplica con todo.
Por ejemplo, la pantalla o monitor debe colocarse a la altura de los ojos y a una distancia aproximada de 50 a 70 centímetros según las recomendaciones generales.
CONSECUENCIAS DE NO HACER ERGONÓMICO EL ESPACIO DE TRABAJO
Lesiones y problemas físicos
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cree que cerca del 30% de las incapacidades laborales a nivel global están asociadas a problemas musculoesqueléticos, las cuales podrían detonarse por malas posturas o mobiliario inadecuado.
Poca productividad y falta de concentración
Un colaborador que está incómodo nunca te podrá dar su mejor rendimiento, y los estudios lo avalan. Según se ha reportado en distintas partes del mundo, los empleados que trabajan en entornos sin comodidad reducen su eficacia hasta en un 15%.
Incremento de costos para las empresas
Lo que parece un ahorro a corto plazo (espacios o muebles que no se adecuan a las necesidades), puede representar pérdidas en el futuro. Los gastos médicos, las bajas laborales y el reemplazo de los colaboradores generan pérdidas significativamente mayores a la inversión inicial en ergonomía.
En definitiva, la evolución de los espacios de trabajo en México nos enseña que el diseño no es un lujo, sino una herramienta de rendimiento. Al priorizar la ergonomía -desde la silla adecuada hasta la iluminación natural- las empresas no solo protegen la salud física de su equipo, sino que aseguran su sostenibilidad operativa. Invertir en el bienestar de los colaboradores es, sin duda, la estrategia más inteligente para alcanzar la máxima eficiencia.