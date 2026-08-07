La manera en que criticamos y atacamos es resultado de las heridas que asumimos en la infancia. Urge terapia

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    La manera en que criticamos y atacamos es resultado de las heridas que asumimos en la infancia. Urge terapia

A diario la vida nos recuerda que hemos formado nuestra estructura de carácter como resultado de las heridas que sufrimos en la infancia

“Pinche vieja de chichis de coca en bolsa.” Wow...”body shaming” en grado excelso. Por más que luchamos en contra, este hábito de menospreciar a alguien por su corporalidad sigue levantando la cabeza y gritando con voz en cuello. No sé qué problema tendrá el hombre que dijo esto con la mujer a quien se refería. Tal vez lo rechazó. A veces pasa eso. Pero no tengo esa información. Lo que sí tengo son ojos y el hombre en cuestión no es un modelo. No quiero pecar de lo que critico y sin embargo me pregunto cómo tomamos esas decisiones de despreciar a otras personas por tantas y tantas razones. La forma de distintas partes de su cuerpo, sus ideas, su cultura, su historia, sus conocimientos, su color. ¿De dónde viene la necesidad de hacer esto? ¿Qué logra este hombre con su declaración hecha en redes sociales? Evidentemente sintió una gran necesidad de defenderse de algo o cuando menos eso quiero pensar. Me da la impresión de que tal vez hacemos este tipo de críticas en respuesta a algo que nos ha lastimado. Y sigo con mi pregunta. ¿De dónde viene la necesidad de lastimar a otros?

A diario la vida nos recuerda que hemos formado nuestra estructura de carácter como resultado de las heridas que sufrimos en la infancia. Sí, todos tenemos heridas que surgieron en la primera infancia. No necesariamente las recordamos pero, si le damos un tiempecito a un proceso personal con un buen terapeuta, pronto sabremos de dónde vienen nuestras reacciones y cómo es que tenemos la tendencia a atacar bajo ciertos conjuntos de situaciones.

Desde la infancia aprendemos a despreciar, a estar a la defensiva, a atacar, a buscar ganar, a sentir que otros están en nuestra contra, a sentirnos heridos, a sentirnos más que otros... En esa infancia llegamos a conclusiones que llegaron a formar verdades incuestionables, a pesar de que no son precisamente verdades, sino nuestras interpretaciones de los sucesos de nuestras vidas construidas a través de la mirada que hemos formado desde la construcción de nuestras estructuras de carácter. Tal vez si realmente pensamos un poco podemos bajarle a la neurosis.

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Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

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