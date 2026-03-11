$!La nueva rutina capilar inspirada en el skincare

Durante años, el cuidado de la piel evolucionó hacia rutinas cada vez más sofisticadas: activos específicos, antioxidantes, protección contra el sol y diagnósticos personalizados. Sin embargo, el cabello parecía quedarse atrás, limitado a una rutina básica de shampoo y acondicionador. Hoy esa visión está cambiando. La tendencia conocida como “haircare como skincare” propone tratar el cabello y el cuero cabelludo con el mismo nivel de atención científica que se aplica al cuidado de la piel.

La idea parte de una premisa simple pero poderosa: el cuero cabelludo es piel y el cabello también envejece. Así como el rostro puede perder luminosidad o firmeza con el tiempo, la fibra capilar también puede debilitarse, perder elasticidad o volverse opaca debido a factores ambientales, estrés, tratamientos químicos o el uso frecuente de herramientas de calor.

El cuero cabelludo: el verdadero origen de un cabello sano

Durante mucho tiempo el enfoque del cuidado capilar estuvo centrado en la apariencia del cabello: controlar el frizz, reparar puntas abiertas o devolver brillo. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el punto de partida real está en el cuero cabelludo, el ecosistema donde nacen los folículos capilares.

En esta zona se regulan procesos clave como la producción de grasa, la renovación celular y el crecimiento del cabello. Además, el cuero cabelludo refleja directamente factores externos como la contaminación, el estrés ambiental o el daño causado por tintes y procesos químicos.

Por esta razón, la nueva generación de productos capilares no se limita a mejorar la apariencia del largo del cabello, sino que busca equilibrar el cuero cabelludo y fortalecer la fibra capilar desde la raíz.