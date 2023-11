La silenciosa emoción de guardar un secreto

Por. Catherine Pearson

Si tu pareja se arrodilla para proponerle matrimonio, o recibes una llamada con la oferta de trabajo que has estado codiciando, tu inclinación podría ser gritarlo a los cuatro vientos. Pero una nueva investigación sugiere que guardarse secretos positivos puede tener un efecto “energizante”.

El estudio , publicado en la edición de noviembre de The Journal of Personality and Social Psychology: Attitudes and Social Cognition, incluyó cinco experimentos con un total de 2.800 participantes de entre 18 y 78 años.

En un experimento, los participantes recibieron una lista de 38 tipos de noticias personales positivas, como un nuevo romance, un próximo viaje o estar en condiciones de pagar alguna deuda. En promedio, las personas informaron que estaban experimentando alrededor de 15 cosas en esa lista, de las cuales cinco a seis no le habían contado a nadie.

Luego, los participantes fueron asignados aleatoriamente a reflexionar sobre una experiencia de la que habían hablado con otros o una que mantenían en secreto en ese momento. Aquellos que reflexionaron sobre las buenas noticias secretas informaron que se sintieron mucho más “energizados” que aquellos que reflexionaron sobre las buenas noticias que ya habían compartido.