Las 5 tendencias en bolsas que dominarán el otoño 2026, según Steve Madden

El otoño invita a experimentar nuevamente con los accesorios. A medida que los looks incorporan más capas, las bolsas pueden convertirse en el elemento capaz de transformar por completo un estilismo: desde una pieza pequeña para llevar lo indispensable, hasta una tote para la rutina diaria o un estampado que haga más interesante una combinación sencilla. Para otoño 2026, Steve Madden recupera la esencia de la moda neoyorquina de finales de los 90 y comienzos de los 2000, combinando referencias nostálgicas con una propuesta contemporánea. Esta colección forma parte de Ask Steve, su nueva campaña global, aunque el calzado ocupa el papel principal dentro de la comunicación.

En cuanto a los accesorios, las bolsas mantienen esta misma inspiración mediante diferentes tamaños, materiales y siluetas. Estos son cinco estilos que destacan para esta temporada. BOLSAS MINI DE ASA CORTA Las bolsas mini con asa corta pueden convertirse en el centro de atención de un look sin necesidad de demasiados elementos. Su tamaño reducido hace que la silueta cobre protagonismo y permite utilizar el color o la textura como parte importante del estilismo. Una alternativa en rojo profundo y con textura similar a la piel de serpiente genera precisamente ese contraste. Puede combinarse con prendas neutras para hacer que el accesorio resalte o integrarse en una propuesta más atrevida que acentúe el carácter retro de la temporada. Aunque se trata de una bolsa pequeña, su personalidad consigue que no pase desapercibida.

SILUETAS CURVAS Las formas curvas también remiten a la estética de los años 90. Al llevarse al hombro y mantenerse más cerca del cuerpo, estas bolsas funcionan cuando se busca que el accesorio se integre con el conjunto en lugar de competir con él. Una versión negra ofrece mayor versatilidad y puede combinarse con denim, prendas básicas o piezas más arregladas. Su estructura redondeada aporta un cambio sutil a un look cotidiano. TOTE AMPLIAS Para la rutina diaria, una bolsa que permita llevar todo lo necesario sin perder una apariencia cuidada resulta especialmente práctica. Las tote de gran tamaño parten de esta idea. Una propuesta negra y de acabado suave puede complementar un look de oficina, pero también adaptarse a combinaciones más relajadas para el fin de semana. Su amplitud les permite tener presencia dentro del estilismo sin depender de adornos excesivos.

BOLSAS ESTRUCTURADAS Mientras las tote apuestan por el volumen, las bolsas estructuradas encuentran su atractivo en una silueta definida y una construcción que aporta un aspecto más pulido. Las asas de cuerda funcionan como el detalle distintivo de esta propuesta, ya que incorporan textura y contrastan con la estructura firme de la bolsa. Este estilo resulta especialmente adecuado para outfits sencillos, pues el accesorio puede aportar ese cambio que hace que una combinación de básicos se vea más elaborada. CROSSBODY ESTAMPADA Los estampados también forman parte de la propuesta para otoño. Una bolsa crossbody con patrón de cuadros incorpora la inspiración retro a una silueta práctica para el uso cotidiano y añade dimensión incluso a los estilismos más sencillos. En este caso, la bolsa puede asumir el protagonismo al combinarse con denim y prendas neutras, o generar un contraste con piezas de inspiración deportiva para conseguir una mezcla más relajada. Además, el formato crossbody permite mantener el accesorio cerca del cuerpo y llevarlo con un estilo más casual.

EL CALZADO TAMBIÉN PROTAGONIZA LA TEMPORADA El calzado ocupa el centro de la campaña con una selección que reúne mocasines, botas, tacones y sneakers. Para México, la propuesta incluye modelos como las flats Lydia red, los tacones Amiral Black y las botas Torch Chestnut, además de otros diseños de la temporada. La campaña comenzó a llegar a los mercados internacionales el 17 de agosto. Con ella, Steve Madden retoma una idea vinculada con la moda neoyorquina: recuperar referencias conocidas, combinarlas con la personalidad propia y llevarlas hacia una nueva interpretación. Entre los accesorios, una bolsa puede conseguir esa transformación en cuestión de segundos. Ya sea pequeña o XL, estructurada o relajada, minimalista o estampada, su elección puede modificar por completo la actitud de un look.

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