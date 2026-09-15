Zendaya, Selena Gomez y los looks que marcaron los Premios Emmy 2026

Los Emmy 2026 no solo reconocieron a las producciones y figuras destacadas de la televisión; también ofrecieron una de las primeras grandes muestras de moda de la temporada de premios. En la alfombra roja predominaron el glamour clásico, los destellos, las siluetas escultóricas y los tonos suaves. Entre los atuendos de la noche, cinco propuestas llamaron especialmente la atención por la manera en que cada actriz hizo suyo el vestido que eligió para la ceremonia.

ZENDAYA: BRILLO Y UN NUEVO CORTE PIXIE Zendaya volvió a convertirse en una de las protagonistas de la alfombra roja. Para los Emmy 2026, la actriz llevó un vestido personalizado de Prada elaborado en tul nude y cubierto de cristales y cuentas, elementos que creaban un efecto brillante a lo largo de toda la silueta. El diseño destacaba por su pronunciado escote en V, las transparencias y los detalles de tul, que ayudaban a suavizar el acabado del vestido. El look se completó con joyería de Mikimoto: aretes, pulsera y anillo con perlas y diamantes. El estilismo estuvo a cargo de Law Roach.

Sin embargo, el vestido no fue el único elemento que llamó la atención. Zendaya también estrenó en una gran alfombra roja su nuevo corte pixie, que había presentado recientemente. El cabello corto reforzó la presencia del vestido y aportó un aire más moderno al conjunto. SELENA GOMEZ: UN VESTIDO DORADO QUE REFLEJÓ LA LUZ Selena Gomez eligió el brillo como protagonista con un vestido personalizado de Louis Vuitton en tono dorado. La pieza strapless estaba formada por elementos de malla metálica dispuestos en espiral alrededor de la cintura. Esta construcción marcaba una silueta ceñida que posteriormente se abría en una falda estilo sirena. El efecto visual hacía que el vestido pareciera líquido y que reflejara la luz con cada movimiento. Para acompañarlo, Selena utilizó joyería de Tiffany & Co., perteneciente a la colección Bird on a Rock, con piezas que combinaban oro amarillo de 18 quilates y platino con diamantes.

El resultado fue uno de los estilismos más llamativos de la noche, mientras que el tono dorado estableció además un guiño a la propia estatuilla de los Emmy. ELLE FANNING: ELEGANCIA EN VERDE JADE Elle Fanning apostó por una propuesta más delicada con un vestido de Ralph Lauren en tono verde jade. La pieza tenía una silueta larga y fluida que contrastaba con el color, encargado de aportar frescura a la alfombra roja. El diseño convirtió al tono verde en el elemento central del conjunto y mantuvo una estética elegante y limpia. Fanning dejó que el vestido concentrara toda la atención, demostrando que un look memorable no necesariamente necesita pedrería o grandes volúmenes.

NICOLE KIDMAN: FLORES CON UNA ESTRUCTURA ESCULTÓRICA Nicole Kidman regresó a los Emmy con un vestido de Chanel que llevó el romanticismo floral hacia una propuesta más estructurada. La actriz lució un diseño blanco de lana crepé tipo bustier, adornado con 46 flores elaboradas a mano en seda y rafia. El escote floral aportaba volumen y textura a la parte superior, mientras que la silueta midi incorporaba proporciones estructuradas y una abertura en la pierna. Kidman complementó el vestido con zapatos y joyería de Chanel, además de un peinado recogido que dejó el rostro despejado. El resultado fue una interpretación arquitectónica del vestido floral, alejada de una estética excesivamente dulce.

SARAH PIDGEON: EL MINIMALISMO DE LOS AÑOS 90 Sarah Pidgeon eligió una de las tendencias más discretas de la noche: el minimalismo de los años 90. La actriz llevó un vestido personalizado de Chanel en tono lila, inspirado en el estilo de Carolyn Bessette-Kennedy, personaje que interpreta en Love Story. El diseño presentaba una silueta de slip dress, escote profundo y corte al bies, además de un detalle asimétrico que actualizaba la estética minimalista asociada con Bessette-Kennedy. El vestido también incorporaba aplicaciones de perlas alrededor del escote. Pidgeon completó el estilismo con piezas de alta joyería de Chanel, incluidos collares de diamantes y anillos con forma de flores.