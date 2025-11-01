Limón Eureka: la joya amarilla que transforma cualquier receta
Dentro de la extensa familia de los limones existen multitud de variedades, matices y características. Una de las más populares, versátiles y peculiares es también la que tiene un nombre de lo más curioso: el limón eureka. Esta variedad, originalmente desarrollada en California a mediados del siglo XIX, puede hoy encontrarse en muchísimos lugares, ya que por sus características es uno de los limones más extendidos. Te contamos todo lo que debes saber sobre el limón eureka.
Tres características, más allá de la estética, ayudan a diferenciar el limón eureka de otras variedades. Su interior, tierno y sin pepitas, hace que sea un limón muy jugoso... aunque esa cantidad de jugo no implica dulzor, ya que el eureka tiene un nivel de acidez bastante elevado. Y, por encima de su jugosidad y acidez, destaca su aroma: pasar por un campo de limoneros eureka es una delicia, y tenerlo en el jardín de casa es prácticamente un ambientador natural.
El limón eureka es muy popular en gastronomía. Aunque su sabor quizá sea algo ácido para beberlo como jugo al natural, precisamente esa acidez, sumada al hecho de que tenga muy pocas pepitas y su disponibilidad durante todo el año, hace que sea muy usado entre fogones: es perfecto para preparar aliños, para postres, como condimento en pescados e incluso también como ingrediente en cócteles y bebidas preparadas.
Limón Eureka usos:
- Medicinales
- Posee un alto contenido en vitamina C y ácido cítrico.
- Origen de productos farmacéuticos.
- Digestivo, estomacal, astringente, dermatológico, analgésico, antigripal...
- Despierta el apetito y facilita la digestión.
- Disolvente de grasas (Dietas de adelgazamiento)
- Excelente anticaspa, cicatrizante.
- Gastronómicos
- Condimentar pescado y marisco. (Antibacterias)
- Como adorno en bebidas alcohólicas o refrescos.
- Para elaborar postres o bebidas naturales como la limonada.
- Otros
Platillos con limón Eureka
Postres, aderezos, pastas, pays, aliños, marinados, bebidas, etc...
Rinde: 6 porciones
Helado de limón Eureka.
Ingredientes:
1 ½ tazas de crema
1 taza de leche
¾ taza azúcar refinada
1 cdita de sal
6 yemas de huevo
⅓ taza de ralladura fina de limón amarillo
¾ de taza de jugo de limón amarillo
Procedimiento:
1. En un tazón, batir las yemas de huevo hasta que aclaren y queden ligeramente espumosas. Dejar de lado.
2. En una cacerola mediana, mezclar la leche, crema, sal, azúcar, jugo de limón y ralladura y calentar a fuego medio-bajo hasta un primer hervor.
3. Vertir la crema gradualmente sobre las yemas, batiendo constantemente con el globo, y regresar toda la mezcla a la cacerola.
4. Cocinar a fuego bajo, batiendo constantemente y sin dejar hervir, hasta que la mezcla espese lo suficiente para cubrir una pala. (Tip: para saber si esta lista, puedes meter la pala en la mezcla, sacarla y trazar una línea con el dedo.
5. Si la línea no desaparece, ha espesado lo suficiente) Transferir a un tazón y dejar enfriar por completo en el refrigerador, al menos un par de horas.
6. Procesar la mezcla en la heladera según las instrucciones de la máquina. Al terminar, reposar al menos otras 8 horas en el congelador.
¡Van a disfrutar mucho este postre en la siguiente parrillada!
Gracias por leer el sabor. ¿Y tú, con todo Güerito?
