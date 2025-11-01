Limón Eureka: la joya amarilla que transforma cualquier receta

Dentro de la extensa familia de los limones existen multitud de variedades, matices y características. Una de las más populares, versátiles y peculiares es también la que tiene un nombre de lo más curioso: el limón eureka. Esta variedad, originalmente desarrollada en California a mediados del siglo XIX, puede hoy encontrarse en muchísimos lugares, ya que por sus características es uno de los limones más extendidos. Te contamos todo lo que debes saber sobre el limón eureka.

Tres características, más allá de la estética, ayudan a diferenciar el limón eureka de otras variedades. Su interior, tierno y sin pepitas, hace que sea un limón muy jugoso... aunque esa cantidad de jugo no implica dulzor, ya que el eureka tiene un nivel de acidez bastante elevado. Y, por encima de su jugosidad y acidez, destaca su aroma: pasar por un campo de limoneros eureka es una delicia, y tenerlo en el jardín de casa es prácticamente un ambientador natural.

El limón eureka es muy popular en gastronomía. Aunque su sabor quizá sea algo ácido para beberlo como jugo al natural, precisamente esa acidez, sumada al hecho de que tenga muy pocas pepitas y su disponibilidad durante todo el año, hace que sea muy usado entre fogones: es perfecto para preparar aliños, para postres, como condimento en pescados e incluso también como ingrediente en cócteles y bebidas preparadas.