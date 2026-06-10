¿Listo para el Mundial 2026? Cinco ideas de outfits para llevar ‘la verde’ a la oficina

La moda deportiva lleva varios años dominando las tendencias y, en este contexto, las camisetas de las selecciones nacionales encontraron un lugar privilegiado dentro del street style. Así, apoyar a tu equipo favorito ya no implica únicamente reunirse frente al televisor, sino también incorporar el espíritu futbolero al guardarropa diario.

Los jerseys dejaron de ser una prenda exclusiva para los estadios. Con la llegada del Mundial 2026 , estas camisetas se han consolidado como una de las piezas más versátiles de la temporada, capaces de integrarse tanto a looks casuales como a atuendos apropiados para la oficina.

Para quienes pasarán las próximas semanas alternando entre reuniones, correos electrónicos y partidos mundialistas, estas propuestas demuestran que el futbol y la moda pueden convivir perfectamente.

PARA ELLAS: CUANDO EL JERSEY ES PIEZA CENTRAL

1. Encaje y futbol: una mezcla inesperada

Una de las combinaciones más interesantes consiste en unir prendas femeninas con elementos deportivos. Un top de encaje de manga larga en tono burdeos debajo de un jersey blanca de la Selección Mexicana crea un atractivo juego de capas. Un short negro aporta equilibrio al conjunto, mientras que unos tenis blancos garantizan comodidad durante toda la jornada. Una bolsa negra de líneas sencillas completa el look.

2. La falda plisada como aliada

Quienes prefieren una estética más romántica pueden optar por una falda plisada negra para complementar cualquier jersey mundialista. La prenda aporta movimiento y suaviza el carácter deportivo de la camiseta, mientras que los tenis mantienen un aire relajado y contemporáneo.

3. El regreso de los capri

Los pantalones capri han vuelto con fuerza este año y el Mundial ofrece la oportunidad perfecta para incorporarlos al armario. Combinados con un jersey y tenis clásicos, crean una propuesta fresca y cómoda, ideal para los días en que el partido coincide con la jornada laboral.

4. La opción más elegante para la oficina

En espacios con códigos de vestimenta más formales, el jersey puede combinarse con pantalones sastre de corte recto y un blazer estructurado. Los tenis negros ayudan a mantener la comodidad sin sacrificar la sofisticación. Es una de las alternativas más refinadas para sumarse al ambiente mundialista dentro del entorno profesional.

5. Sofisticación y espíritu futbolero

Las faldas con detalles o texturas especiales también pueden convivir con una camiseta deportiva. El contraste entre una prenda delicada y un jersey genera un equilibrio visual que funciona tanto para la oficina como para una salida posterior al trabajo para disfrutar del partido.

PARA ELLOS: UN JERSEY CON ESTILO URBANO

1. Sastrería relajada

Los pantalones sastre se han convertido en una pieza fundamental de la moda masculina actual. Al combinarlos con un jersey y unos sneakers discretos, se obtiene un look equilibrado entre comodidad y elegancia. Accesorios sencillos, como un reloj o una cadena minimalista, aportan personalidad sin recargar el conjunto.

2. La fórmula infalible

Una combinación de pantalón caqui y zapatos de piel puede transformar por completo una camiseta deportiva. Es una propuesta sencilla y funcional para quienes buscan apoyar a su selección sin alejarse de una imagen más pulida.

3. El lado más casual del Mundial

Los baggy shorts, un jersey y una gorra conforman una alternativa relajada, perfecta para oficinas creativas o jornadas de trabajo desde casa. El resultado evoca la energía de las calles durante un torneo mundialista: cómoda, desenfadada y con carácter.

4. El protagonismo del jersey

Los pantalones baggy negros acompañados de tenis en el mismo tono permiten que toda la atención se concentre en la camiseta. Esta combinación refleja cómo una prenda deportiva puede integrarse fácilmente a las tendencias actuales de la moda masculina.

5. Inspiración noventera

Una playera de manga larga debajo del jersey, complementada con shorts o jeans, calcetas altas y tenis, da vida a un look inspirado en el streetwear y en la estética futbolera de los años noventa. Una propuesta ideal para los aficionados que buscan un estilo más auténtico y contemporáneo.