Los tres destinos internacionales más baratos de 2026

Aunque el 2026 ya está en marcha, los primeros meses del año son ideales para planear viajes con calma y presupuesto inteligente. Viajar no siempre significa gastar de más ni limitarse a los destinos tradicionales. Existen países que, aunque suelen pasar desapercibidos, ofrecen experiencias completas a precios mucho más accesibles, sin sacrificar paisajes, cultura ni comodidad. TE PUEDE INTERESAR: Cómo evitar problemas estomacales cuando viajas Cada vez más viajeros están descubriendo que salir de las rutas turísticas clásicas permite no solo ahorrar, sino también vivir experiencias más auténticas. Calles llenas de historia, playas poco saturadas y una gastronomía local sorprendente hacen que estos destinos se conviertan en verdaderas joyas para quienes buscan viajar en 2026 sin afectar sus finanzas. A continuación, te presentamos tres de los países más baratos que puedes visitar este año, ideales para mexicanos y viajeros latinoamericanos que quieren aprovechar al máximo su presupuesto.

Panamá: Islas de San Blas, un paraíso fuera del radar Panamá suele asociarse con un destino caro, pero esa percepción cambia al conocer las Islas de San Blas, un archipiélago gestionado por la comunidad indígena guna. Una de las formas más económicas de llegar es desde Capurganá, por vía marítima, lo que reduce significativamente los costos. San Blas es ideal para quienes buscan desconectarse por completo. No hay señal de internet constante ni grandes resorts, lo que permite disfrutar de aguas cristalinas, playas vírgenes y una vida sencilla. El hospedaje y la comida suelen ser básicos, pero accesibles, lo que convierte a este destino en una opción perfecta para viajeros que priorizan la experiencia sobre el lujo. Curazao: color, cultura y precios amigables Curazao sorprende por su equilibrio entre belleza y accesibilidad. A diferencia de otras islas del Caribe, ofrece opciones de alojamiento, transporte y comida más económicas, especialmente si se planifica con anticipación. Su centro histórico, Willemstad, destaca por sus icónicas casas de colores y su influencia europea mezclada con el ambiente caribeño. Las playas son ideales para el snorkel y la fotografía, y su gastronomía combina sabores locales con herencia internacional. Para 2026, Curazao se posiciona como una alternativa atractiva frente a destinos caribeños más costosos.