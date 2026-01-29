Los tres destinos internacionales más baratos de 2026
Destinos poco explorados combinan bajo costo, belleza natural y experiencias memorables
Aunque el 2026 ya está en marcha, los primeros meses del año son ideales para planear viajes con calma y presupuesto inteligente. Viajar no siempre significa gastar de más ni limitarse a los destinos tradicionales. Existen países que, aunque suelen pasar desapercibidos, ofrecen experiencias completas a precios mucho más accesibles, sin sacrificar paisajes, cultura ni comodidad.
Cada vez más viajeros están descubriendo que salir de las rutas turísticas clásicas permite no solo ahorrar, sino también vivir experiencias más auténticas. Calles llenas de historia, playas poco saturadas y una gastronomía local sorprendente hacen que estos destinos se conviertan en verdaderas joyas para quienes buscan viajar en 2026 sin afectar sus finanzas.
A continuación, te presentamos tres de los países más baratos que puedes visitar este año, ideales para mexicanos y viajeros latinoamericanos que quieren aprovechar al máximo su presupuesto.
Panamá: Islas de San Blas, un paraíso fuera del radar
Panamá suele asociarse con un destino caro, pero esa percepción cambia al conocer las Islas de San Blas, un archipiélago gestionado por la comunidad indígena guna. Una de las formas más económicas de llegar es desde Capurganá, por vía marítima, lo que reduce significativamente los costos.
San Blas es ideal para quienes buscan desconectarse por completo. No hay señal de internet constante ni grandes resorts, lo que permite disfrutar de aguas cristalinas, playas vírgenes y una vida sencilla. El hospedaje y la comida suelen ser básicos, pero accesibles, lo que convierte a este destino en una opción perfecta para viajeros que priorizan la experiencia sobre el lujo.
Curazao: color, cultura y precios amigables
Curazao sorprende por su equilibrio entre belleza y accesibilidad. A diferencia de otras islas del Caribe, ofrece opciones de alojamiento, transporte y comida más económicas, especialmente si se planifica con anticipación.
Su centro histórico, Willemstad, destaca por sus icónicas casas de colores y su influencia europea mezclada con el ambiente caribeño. Las playas son ideales para el snorkel y la fotografía, y su gastronomía combina sabores locales con herencia internacional. Para 2026, Curazao se posiciona como una alternativa atractiva frente a destinos caribeños más costosos.
República Dominicana: Punta Cana, todo incluido sin gastar de más
Para los viajeros mexicanos, Punta Cana sigue siendo uno de los destinos internacionales más económicos. La razón principal es la amplia oferta de paquetes todo incluido, muchos de ellos con vuelos directos desde la Ciudad de México y otras ciudades principales.
Además de sus playas de arena blanca y mar turquesa, Punta Cana ofrece actividades para todos los gustos: excursiones naturales, vida nocturna, deportes acuáticos y experiencias culturales. Al tener costos predecibles, es un destino ideal para quienes desean controlar su presupuesto sin renunciar a la comodidad.
Viajar en 2026: gastar menos, vivir más
Elegir destinos menos saturados o con opciones accesibles permite viajar más veces al año y conocer lugares inesperados. Panamá, Curazao y República Dominicana demuestran que viajar barato no significa viajar mal, sino hacerlo de forma más consciente y estratégica.
Si este año estás decidido a conocer nuevos lugares sin comprometer tus finanzas, estos países pueden ser el punto de partida perfecto para tus planes de viaje en 2026.