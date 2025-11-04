¡Luztopía vuelve a encender el Parque Fundidora!

/ 4 noviembre 2025
    ¡Luztopía vuelve a encender el Parque Fundidora!
    En las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (Marco), en Monterrey, se dieron a conocer los detalles de Luztopía 2025. FOTO: ARACELY CHANTAKA

¿Vas a ir? Aquí te tenemos las fechas, precios y atracciones del mágico festival de luces que ilumina la Navidad desde Monterrey

MONTERREY, NL.- Luztopía regresa este año a las instalaciones del Parque Fundidora, su sede tradicional, ahora bajo el concepto “Expreso Polo Norte”.

La rueda de prensa para dar a conocer los detalles del festival se realizó este martes en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (Marco), en Monterrey.

El evento estuvo encabezado por Anabel Mellado, directora general de Luztopía; Federico Clariond Domene, presidente honorario de Luztopía; Bernardo Bichara, presidente del Parque Fundidora y Jesús Guerrero Almaraz, presidente del Clúster de Turismo de Nuevo León A.C, entre otros funcionarios.

“Regresamos al Parque Fundidora, que como bien saben, el año pasado los trabajos del Metro se estaban haciendo ahí, pero ya estamos de regreso”, dijo Mellado.

Agregó que esta es la octava edición del festival de luces navideño, el cual se realizará del 19 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

Son unas 180 figuras luminosas las que integran el festival, además de atracciones interactivas, gastronomía, música y experiencias que permiten celebrar la convivencia de la temporada navideña.

$!Luztopía regresa este año bajo el concepto “Expreso Polo Norte”. FOTO: ARACELY CHANTAKA
Para esta nueva edición el concepto es “Expreso Polo Norte”, que invita a chicos y grandes a viajar en un recorrido luminoso que está inspirado en la época dorada de los trenes y el estilo Art Deco, por lo que se podrán disfrutar de panoramas de locomotoras, relojes monumentales y paisajes muy invernales.

Mellado dijo que una de las novedades de esta edición son dos espectáculos musicales que se presentarán en el espacio del Lago de las Olas, frente al Castillo.

Los shows se estarán presentando cada hora y tienen una duración de seis minutos. Los espectáculos se llaman “Taller de Ilusiones” y “Travesía al Polo Norte”.

DERRAMA ECONÓMICA

El presidente del Clúster de Turismo de Nuevo León habló de la derrama económica que deja el evento a la entidad, y precisó que es del orden de 255 millones de pesos.

El festival convoca a visitantes foráneos principalmente de Saltillo, Coahuila y Reynosa, Tamaulipas por la cercanía.

Luego de la edición del 2024 que se realizó en San Pedro Garza García, Luztopía regresa al Parque Fundidora.

¿Y LAS ENTRADAS?

El boleto general para el evento tendrá un costo de 150 a 220 pesos, de acuerdo con el día de visita. El acceso incluye el recorrido de figuras luminosas, castillo multimedia, shows musicales, spots interactivos, mercadito, food trucks, área de juegos, zona lounge y personajes temáticos.

Habrá una preventa especial de 5x4 antes del 30 de noviembre. Por otra parte, a través de la Pulsera Mágica los visitantes podrán completar su experiencia: incluye el acceso a la rueda de la fortuna, túnel giratorio, sillas voladoras y carrusel por un precio de 144 pesos, pero las atracciones también se podrán adquirir de forma individual en las taquillas.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

