¡Luztopía vuelve a encender el Parque Fundidora!

MONTERREY, NL.- Luztopía regresa este año a las instalaciones del Parque Fundidora, su sede tradicional, ahora bajo el concepto “Expreso Polo Norte”.

La rueda de prensa para dar a conocer los detalles del festival se realizó este martes en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (Marco), en Monterrey.

El evento estuvo encabezado por Anabel Mellado, directora general de Luztopía; Federico Clariond Domene, presidente honorario de Luztopía; Bernardo Bichara, presidente del Parque Fundidora y Jesús Guerrero Almaraz, presidente del Clúster de Turismo de Nuevo León A.C, entre otros funcionarios.

“Regresamos al Parque Fundidora, que como bien saben, el año pasado los trabajos del Metro se estaban haciendo ahí, pero ya estamos de regreso”, dijo Mellado.

Agregó que esta es la octava edición del festival de luces navideño, el cual se realizará del 19 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

Son unas 180 figuras luminosas las que integran el festival, además de atracciones interactivas, gastronomía, música y experiencias que permiten celebrar la convivencia de la temporada navideña.