Mandarina: un dulce postre en forma de cupcakes
Un recorrido por la historia, tradición y versatilidad de la mandarina en México, acompañado de una receta casera que celebra su sabor de temporada
Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas, ligadas a nuestra tradición de parrilla.
Mandarina
La mandarina (Citrus reticulata) es originaria del sudeste asiático, situándose su cuna principal en el suroeste de China y zonas de Indochina. Con una historia de cultivo milenaria, su nombre deriva de los trajes color naranja de los “mandarines”, gobernantes de la antigua China, quienes privilegiaban su consumo. Es nativa de regiones tropicales de Asia, específicamente China y, posiblemente, Filipinas o Laos. Se cree que los mandarines chinos, altos gobernantes, eran los únicos con acceso a este fruto; de ahí su nombre.
Se cultivaba en Japón desde el siglo X. A Europa llegó mucho después, hacia el siglo XIX.
¿Cómo llegó la mandarina a México?
Llegó a México en 1518. Se cree que fue introducida por el conquistador español Bernal Díaz del Castillo, quien trajo cítricos a la región, posiblemente entrando por Tonalá, Veracruz, donde encontró un clima ideal para su adaptación.
* La mandarina se ha convertido en una fruta favorita en México gracias a su temporada invernal (octubre-marzo), su sabor dulce y jugoso, y su accesibilidad. Es un elemento esencial y tradicional en altares de muertos, posadas y fiestas decembrinas, consolidándose como un símbolo de la temporada.* Símbolo estacional y cultural: su aparición en los mercados a finales de octubre anuncia el Día de Muertos, convirtiéndola en un elemento de temporada ineludible en el hogar.
* Versatilidad y sabor: se consume fresca, en jugos, batidos y mermeladas. Su cáscara se utiliza para dar aroma a bebidas (tés, cócteles) y para preparar postres como cáscaras confitadas con chocolate.
* Aprovechamiento total: desde el gajo hasta la cáscara y hojas, la mandarina se utiliza para cocinar y como parte de la tradición del hogar.
¿Cómo disfrutamos la mandarina?
En México, la mandarina se aprovecha principalmente en postres y bebidas durante el otoño-invierno, destacando el atole de mandarina, mermeladas caseras, aguas frescas y gajos con chamoy y Tajín. También se utiliza en cocina salada, como en pollo a la mandarina agridulce, y en repostería como bizcochos, flanes y budines.
Recetas de hoy: cupcakes de mandarina
Ingredientes:
* 120 ml de aceite de girasol o soya
* 160 gramos de azúcar estándar
* 2 piezas de huevo
* 1 mandarina (ralladura)
* 1 cucharadita de esencia de vainilla
* 180 gramos de harina de trigo
* 1 1/2 cucharadita de polvo para hornear
* 120 ml de jugo de mandarina natural
* 1 paquete de queso crema
* 2 cucharaditas de vainilla
* 2 tazas de azúcar glass
Procedimiento:
Empezamos batiendo el aceite con el azúcar hasta que doble su volumen, y vamos agregando los huevos uno por uno. Incorporamos la ralladura y la esencia; seguimos batiendo (puede ser con batidora de mano o de pedestal). Continuamos agregando la harina y el polvo de hornear; incorporamos el jugo de mandarina y mezclamos bien en forma envolvente.
La mezcla está lista para llenar los capacillos hasta las 3/4 partes de cada molde. Llevar al horno a 170 °C por 15 a 20 minutos.
Para el betún, se bate el queso crema con la vainilla y el azúcar glass. Se coloca en una manga y se decora con duya. Puedes agregar más ralladura de mandarina al betún.
Quedan deliciosos, con un color precioso y un aroma que no se imaginan... buen provecho.
Rinde: 12
Disfruten este sabor único como postre en su siguiente reunión. Gracias por leer el sabor.
¿Y tú, con todo, Güerito?