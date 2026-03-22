Mandarina: un dulce postre en forma de cupcakes

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas, ligadas a nuestra tradición de parrilla. Mandarina La mandarina (Citrus reticulata) es originaria del sudeste asiático, situándose su cuna principal en el suroeste de China y zonas de Indochina. Con una historia de cultivo milenaria, su nombre deriva de los trajes color naranja de los “mandarines”, gobernantes de la antigua China, quienes privilegiaban su consumo. Es nativa de regiones tropicales de Asia, específicamente China y, posiblemente, Filipinas o Laos. Se cree que los mandarines chinos, altos gobernantes, eran los únicos con acceso a este fruto; de ahí su nombre.

Se cultivaba en Japón desde el siglo X. A Europa llegó mucho después, hacia el siglo XIX. ¿Cómo llegó la mandarina a México? Llegó a México en 1518. Se cree que fue introducida por el conquistador español Bernal Díaz del Castillo, quien trajo cítricos a la región, posiblemente entrando por Tonalá, Veracruz, donde encontró un clima ideal para su adaptación. * La mandarina se ha convertido en una fruta favorita en México gracias a su temporada invernal (octubre-marzo), su sabor dulce y jugoso, y su accesibilidad. Es un elemento esencial y tradicional en altares de muertos, posadas y fiestas decembrinas, consolidándose como un símbolo de la temporada.* Símbolo estacional y cultural: su aparición en los mercados a finales de octubre anuncia el Día de Muertos, convirtiéndola en un elemento de temporada ineludible en el hogar. * Versatilidad y sabor: se consume fresca, en jugos, batidos y mermeladas. Su cáscara se utiliza para dar aroma a bebidas (tés, cócteles) y para preparar postres como cáscaras confitadas con chocolate. * Aprovechamiento total: desde el gajo hasta la cáscara y hojas, la mandarina se utiliza para cocinar y como parte de la tradición del hogar.