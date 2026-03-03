¡Marzo viene con todo! Conoce los días de descanso oficiales que habrá este mes

Vida
/ 3 marzo 2026
    ¡Marzo viene con todo! Conoce los días de descanso oficiales que habrá este mes
    En marzo 2026 habrá un solo día de descanso obligatorio por ley: el lunes 16 de marzo. Foto: Freepik.

Conoce el único descanso oficial y fechas clave del mes.

Marzo ya está aquí y, además de marcar la transición hacia la primavera, trae consigo fechas importantes en el calendario oficial. Si estás planeando una escapada o simplemente quieres organizar mejor tu agenda laboral y familiar, es momento de conocer cuáles son los días de descanso obligatorio que habrá en marzo 2026 en México.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los días de asueto están definidos por celebraciones civiles o conmemoraciones históricas. Estas fechas no solo aparecen en el calendario, sino que implican un derecho para los trabajadores: nadie puede ser obligado a laborar en un día de descanso obligatorio. Sin embargo, no todos los eventos relevantes del mes significan suspensión oficial de actividades.

El único día de descanso obligatorio en marzo

En marzo 2026 habrá un solo día de descanso obligatorio por ley: el lunes 16 de marzo. Esta fecha corresponde a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, uno de los personajes más importantes de la historia de México.

Aunque el expresidente nació el 21 de marzo, la ley establece que este feriado se recorra al tercer lunes del mes para formar un fin de semana largo. Esta práctica busca fomentar el descanso continuo y promover la actividad turística en el país. Así, el 16 de marzo se convierte en el segundo puente oficial del año, después del que se otorgó en febrero por el Día de la Constitución.

Primavera y Semana Santa: fechas importantes, pero no feriados

El 21 de marzo también marca el equinoccio de primavera, momento en el que el Sol ilumina de manera equilibrada ambos hemisferios y oficialmente termina el invierno. Aunque es una fecha significativa desde el punto de vista astronómico y cultural, no representa un día de descanso obligatorio.

Por otro lado, marzo cerrará con el inicio de la Semana Santa. En 2026, el Domingo de Ramos será el 29 de marzo y la celebración concluirá el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. Si bien estas fechas no son días de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo, sí están contempladas como periodo vacacional en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, por lo que muchos estudiantes no tendrán clases.

¿Qué pasa si trabajas el 16 de marzo?

Aunque el descanso es obligatorio, algunos sectores continúan operando. En caso de que trabajes el lunes 16 de marzo, la ley establece condiciones especiales. Tu empleador deberá pagarte tu salario normal más el doble por el servicio prestado. En total, recibirás el equivalente a tres veces tu salario diario por esa jornada.

Este pago es independiente de otras prestaciones y no puede sustituirse por otro día libre, salvo que exista un acuerdo adicional entre trabajador y patrón. Además, si el día de descanso obligatorio coincide con domingo, también podría aplicarse la prima dominical correspondiente.

Marzo 2026 trae solo un puente oficial, pero varias fechas clave que vale la pena tener en el radar. Planifica con anticipación y aprovecha al máximo este mes que combina historia, cambios de estación y tradición.

