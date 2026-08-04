Más allá del calcio: esto aporta un vaso de leche, según Profeco

Aunque suele relacionarse con el fortalecimiento de los huesos, un vaso de leche también aporta otros nutrientes importantes para el organismo. Así lo explica la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) en su Guía de Consumo.

La leche es una bebida presente en la alimentación de niños y adultos. Muchas personas la consumen sola, con café o en licuados, principalmente durante el desayuno o la cena.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE LECHE?

De acuerdo con la Guía de Consumo publicada por la Profeco durante agosto, la leche se clasifica según el tratamiento térmico que recibe durante su elaboración y por su contenido de grasa, lo que da origen a distintas presentaciones.

1. Leche pasteurizada: Este tipo de leche debe conservarse en refrigeración y normalmente se comercializa en bolsas de plástico o botellas transparentes. Como su proceso de conservación es menos intenso, su tiempo de vida útil es más corto.

2. Leche ultrapasteurizada: A diferencia de la pasteurizada, esta leche es sometida a temperaturas más elevadas durante su procesamiento, lo que permite que se conserve por más tiempo y que no necesite refrigeración antes de abrirse. Generalmente se vende en envases opacos para proteger vitaminas sensibles a la luz, como la A y la B2. Independientemente del tratamiento térmico, la leche ultrapasteurizada puede encontrarse en las siguientes presentaciones:

• Leche entera: Contiene entre 3.5% y 4% de grasa, característica que le proporciona una textura y un sabor más cremosos.

• Leche descremada: Su contenido de grasa es menor al 0.5%, aunque conserva buena parte de sus proteínas, vitaminas y minerales.

• Leche deslactosada: Tiene un contenido reducido o libre de lactosa, por lo que está dirigida a personas con intolerancia a este componente.

¿QUÉ NUTRIENTES APORTA UN VASO DE LECHE?

Según la Guía de Consumo de la Profeco, un vaso de leche proporciona diversos nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo.

• Calcio: Es uno de los nutrientes más reconocidos de la leche y resulta fundamental para mantener la salud del sistema óseo. Además, contribuye al adecuado funcionamiento del sistema cardiovascular.

• Complejo B: La leche también aporta vitaminas del complejo B, las cuales participan en la formación de glóbulos rojos y ayudan al organismo a obtener energía.

• Magnesio: Este mineral favorece el funcionamiento de los sistemas cardiovascular, muscular y nervioso. Asimismo, interviene en la contracción de los músculos y contribuye a la formación del tejido muscular.

• Vitamina A: Gracias a su contenido de vitamina A, la leche puede apoyar la salud visual, el cuidado de la piel y el funcionamiento de los intestinos y los pulmones.

• Vitamina C: La vitamina C participa en los procesos de recuperación del organismo y posee propiedades antioxidantes que ayudan a disminuir el estrés oxidativo.

• Vitamina D: Este nutriente facilita la absorción del calcio. De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, la vitamina D3, también conocida como colecalciferol, es la presente en la leche.

• Vitamina E: La vitamina E actúa como antioxidante y ayuda a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres.

Además de ser una fuente de calcio, la leche aporta diversos nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del organismo en cualquier etapa de la vida.

(Con información de El Universal)