Melón Cantaloupe, orgullo lagunero y estrella de la parrilla

Esta gastrónoma-filosofa del sabor, les desea compartir, vivencias, viajes, sabores y recetas, ligadas a nuestra tradición de parrilla. El ingrediente estrella de hoy: Melón de Coahuila. Coahuila como líder. Nuestro estado se posiciona como el principal productor de melón en México, aportando cerca de una cuarta parte de la producción nacional, con más de 2 mil 700 hectáreas trabajadas en la región lagunera. Variedad de melón. Se produce el melón tipo Cantaloupe, un tipo de melón con características específicas con un tamaño guía de 1.5 metros de largo y hojas grandes de color verde oscuro. El melón Cantaloupe se distingue por su pulpa anaranjada, cáscara rugosa y reticulada, así como por un aroma dulce y floral característico al madurar. Es una fruta nutritiva, rica en agua, vitaminas A y C, antioxidantes, fibra, potasio y magnesio, beneficiosa para la vista, el sistema inmunológico, la digestión, la salud cardiovascular y la piel.

¿Cómo llega el melón Cantaloupe a Coahuila? El melón llegó a América con los españoles y en México encontró las condiciones perfectas para su crecimiento en la Comarca Lagunera, al norte del país. No obstante, se ha adaptado a los distintos climas del país. El origen del melón cantaloupe se sitúa en las regiones cálidas y secas de África y el suroeste de Asia, donde se cultiva desde hace más de 4000 años. Si bien su origen geográfico es un tanto impreciso, existen teorías que apuntan a Asia Central, mientras que otras lo ubican en el continente africano. La variedad específica de “cantaloupe” que conocemos hoy, caracterizada por su carne anaranjada, dulce y jugosa, se desarrolló en Italia, en la residencia de verano de los papas en la localidad de Cantalupo, de donde toma su nombre. Fue introducida a la Provenza en el siglo XV. A pesar de su origen europeo en el desarrollo de la variedad específica, el melón en general es oriundo de las regiones mencionadas. Se consume normalmente como fruta fresca, como ensalada o como postre. Las semillas también son comestibles. La piel exterior del melón cantalupo puede contener bacterias nocivas, en particular, Salmonela por lo que se recomienda lavarlo antes de su consumo. Una vez abierto debe mantenerse refrigerado y consumirse en menos de tres días para evitar el riesgo de contaminación por bacterias patógenas. En 1943 y tras una búsqueda por todo el mundo, se descubrió un melón cantalupo en Peoria, Illinois, que contenía la cepa de moho de mayor rendimiento para la producción de penicilina. En México consumimos mucho melón en agua fresca y en los días de calor, ¡nada como unas rebanadas de melón frío! Sin embargo el melón es muy versátil y lo podemos hacer crema fría, asado, ahumado, etc. Aquí les voy a compartir una ensalada al grill, muy fácil y deliciosa para la próxima carne asada.