Merlina temporada 2 ya está en Netflix: capítulos, estreno y lo que debes saber del regreso de Wednesday
Prepárate para más misterio, drama y oscuridad con Jenna Ortega como la icónica Wednesday.
¡Merlina ha vuelto! Este 6 de agosto de 2025, Netflix estrenó la temporada 2 de Wednesday, una de sus series más exitosas protagonizada por Jenna Ortega. Si te preguntas cuántos capítulos tiene esta nueva entrega y qué puedes esperar de la trama, aquí te lo contamos todo con lujo de detalles.
¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2 de Merlina?
La segunda temporada de Merlina (Wednesday) está compuesta por 8 capítulos, exactamente el mismo número que en la primera temporada. Sin embargo, Netflix ha dividido esta entrega en dos volúmenes, lo que ha generado aún más expectativa entre los fans.
- Volumen 1: Disponible desde el 6 de agosto de 2025
- Volumen 2: Se estrenará el 3 de septiembre de 2025
Esta estrategia de lanzamiento permite mantener el interés del público por más tiempo, al estilo de otras grandes producciones de la plataforma.
¿Qué trae de nuevo la historia de Merlina?
En esta segunda temporada, Merlina Adams regresa a la Academia Nunca Más, enfrentando nuevos enemigos, misterios más oscuros y dilemas familiares. Además, su protagonista tendrá que navegar por amistades complejas y vínculos que pondrán a prueba su inteligencia y carácter.
El ambiente gótico y el humor oscuro que caracterizan a la serie continúan siendo elementos clave, con una producción a cargo de Tim Burton, quien ha sido aclamado por su estilo único.
¿Habrá tercera temporada de Wednesday?
Sí. En julio de 2025, el propio Tim Burton confirmó en una entrevista con The Hollywood Reporter que Wednesday fue renovada para una tercera temporada. Además, se está considerando la creación de un spin-off relacionado con el universo de la familia Addams.
¿Qué tan exitosa ha sido Wednesday en Netflix?
Según Statista, Wednesday ocupa el quinto lugar entre las series más vistas en la historia de Netflix, con 1.71 millones de horas reproducidas. En comparación, El Juego del Calamar sigue siendo el líder con 3.58 millones de horas vistas.
En resumen: La temporada 2 de Merlina ya está disponible en Netflix con 8 capítulos divididos en dos volúmenes. Prepárate para más misterio, drama y oscuridad con Jenna Ortega como la icónica Wednesday.