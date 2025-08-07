Merlina temporada 2 ya está en Netflix: capítulos, estreno y lo que debes saber del regreso de Wednesday

Vida
/ 7 agosto 2025
    Merlina temporada 2 ya está en Netflix: capítulos, estreno y lo que debes saber del regreso de Wednesday
    Merlina Adams regresa a la Academia Nunca Más, enfrentando nuevos enemigos, misterios más oscuros y dilemas familiares. Foto: Especial

Prepárate para más misterio, drama y oscuridad con Jenna Ortega como la icónica Wednesday.

¡Merlina ha vuelto! Este 6 de agosto de 2025, Netflix estrenó la temporada 2 de Wednesday, una de sus series más exitosas protagonizada por Jenna Ortega. Si te preguntas cuántos capítulos tiene esta nueva entrega y qué puedes esperar de la trama, aquí te lo contamos todo con lujo de detalles.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Listo para regresar a la academia Nevermore? Vuelve Jenna Ortega en una muy anunciada ‘Merlina 2’

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2 de Merlina?

La segunda temporada de Merlina (Wednesday) está compuesta por 8 capítulos, exactamente el mismo número que en la primera temporada. Sin embargo, Netflix ha dividido esta entrega en dos volúmenes, lo que ha generado aún más expectativa entre los fans.

- Volumen 1: Disponible desde el 6 de agosto de 2025

- Volumen 2: Se estrenará el 3 de septiembre de 2025

Esta estrategia de lanzamiento permite mantener el interés del público por más tiempo, al estilo de otras grandes producciones de la plataforma.

$!Este 6 de agosto de 2025, Netflix estrenó la temporada 2 de Wednesday.
Este 6 de agosto de 2025, Netflix estrenó la temporada 2 de Wednesday. Foto: Especial

¿Qué trae de nuevo la historia de Merlina?

En esta segunda temporada, Merlina Adams regresa a la Academia Nunca Más, enfrentando nuevos enemigos, misterios más oscuros y dilemas familiares. Además, su protagonista tendrá que navegar por amistades complejas y vínculos que pondrán a prueba su inteligencia y carácter.

El ambiente gótico y el humor oscuro que caracterizan a la serie continúan siendo elementos clave, con una producción a cargo de Tim Burton, quien ha sido aclamado por su estilo único.

¿Habrá tercera temporada de Wednesday?

Sí. En julio de 2025, el propio Tim Burton confirmó en una entrevista con The Hollywood Reporter que Wednesday fue renovada para una tercera temporada. Además, se está considerando la creación de un spin-off relacionado con el universo de la familia Addams.

¿Qué tan exitosa ha sido Wednesday en Netflix?

Según Statista, Wednesday ocupa el quinto lugar entre las series más vistas en la historia de Netflix, con 1.71 millones de horas reproducidas. En comparación, El Juego del Calamar sigue siendo el líder con 3.58 millones de horas vistas.

En resumen: La temporada 2 de Merlina ya está disponible en Netflix con 8 capítulos divididos en dos volúmenes. Prepárate para más misterio, drama y oscuridad con Jenna Ortega como la icónica Wednesday.

Temas


Netflix
Series

Localizaciones


México

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dino Cantú, directora de la Aceleradora de Ciudades, destacó que el diagnóstico para la rehabilitación de la Alameda Zaragoza se elaboró con una metodología respaldada por estándares internacionales y su experiencia en instituciones como la Universidad de Nueva York, Bloomberg, Harvard, el BID y el Banco Mundial.

Saltillo: iluminación, baños, árboles y accesibilidad, las prioridades en rehabilitación de Alameda
Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

El Congreso se celebrará en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de Saltillo.

Saltillo será sede del Tercer Congreso Internacional de Polímeros y Alimentos con participación de México y Colombia
Durante el evento en el Museo Rubén Herrera, se destacó la importancia de modernizar las herramientas de Servicios Públicos para ofrecer un entorno más limpio y seguro a residentes y visitantes.

Máquina vs. chicles: Saltillo refuerza limpieza en el Centro Histórico
Hugo Gutiérrez y su bastón de mando

Hugo Gutiérrez y su bastón de mando
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nuevo León, el próximo 26 de agosto, para arrancar de manera oficial los trabajos del tren de pasajeros que recorrerá de CDMX a Nuevo Laredo.

Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García
true

Coahuila: el problema de tener cada vez más autos
La consejera electoral Carla Humphrey propone que Coahuila, único estado con elecciones en 2026, sea el primer escenario para aplicar la reforma en materia de fiscalización.

Solo Coahuila votará en 2026; INE propone ensayar nueva fiscalización