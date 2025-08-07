Merlina temporada 2 ya está en Netflix: capítulos, estreno y lo que debes saber del regreso de Wednesday

¡Merlina ha vuelto! Este 6 de agosto de 2025, Netflix estrenó la temporada 2 de Wednesday, una de sus series más exitosas protagonizada por Jenna Ortega. Si te preguntas cuántos capítulos tiene esta nueva entrega y qué puedes esperar de la trama, aquí te lo contamos todo con lujo de detalles.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Listo para regresar a la academia Nevermore? Vuelve Jenna Ortega en una muy anunciada ‘Merlina 2’

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2 de Merlina?

La segunda temporada de Merlina (Wednesday) está compuesta por 8 capítulos, exactamente el mismo número que en la primera temporada. Sin embargo, Netflix ha dividido esta entrega en dos volúmenes, lo que ha generado aún más expectativa entre los fans.

- Volumen 1: Disponible desde el 6 de agosto de 2025

- Volumen 2: Se estrenará el 3 de septiembre de 2025

Esta estrategia de lanzamiento permite mantener el interés del público por más tiempo, al estilo de otras grandes producciones de la plataforma.