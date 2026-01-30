Metodologías de enseñanza: ¿cuál es la mejor para tu hijo?

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 30 enero 2026
    Metodologías de enseñanza: ¿cuál es la mejor para tu hijo?
    El estudiante se coloca en el centro del aprendizaje, priorizando la experiencia.

Encontrar el método educativo ideal para las necesidades del estudiante, el entorno y las tecnologías disponibles facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La educación no es la misma hoy que hace 20 años, debido no solo a los cambios en el mercado laboral y los avances tecnológicos, sino también a nuevas investigaciones pedagógicas y enfoques de aprendizaje. Ya no bastan las lecciones tradicionales centradas en la exposición del profesor y la memorización de conceptos. Ahora, el alumno se encuentra en el centro del proceso.

Así, se han propuesto diversas metodologías de enseñanzas (es decir, el conjunto de estrategias, técnicas y enfoques que utilizan los maestros en el proceso de enseñanza-aprendizaje) que abordan e innovan aspectos como la motivación, la interacción y la evaluación.

Sin embargo, los expertos coinciden en que no existe una metodología universalmente aceptada, cada una tiene sus ventajas y limitaciones. Por lo tanto, padres y docentes deberán elegir la que se adapte a la situación específica, el entorno y las necesidades de los alumnos.

Para ello, es fundamental definir: ¿cuáles son los objetivos?, ¿cómo son los estudiantes?, ¿con qué tecnologías se cuenta?, y ¿cómo se evaluará? Una vez tengas esta información, es momento de revisar las propuestas de cada modelo:

1. Educación del IB

El Bachillerato Internacional (IB) tiene como objetivo formar a personas con educación integral, curiosas, bien informadas y compasivas; además de desarrollar una mentalidad internacional que exalte los beneficios de la diversidad cultural y una educación para la paz. Asimismo, brindan oportunidades de indagación en torno a cuestiones, ideas o problemáticas a nivel local y global, para que los proyectos tengan un impacto positivo en la comunidad.

2. Educación STEM

Integra materias científico-técnicas en un marco interdisciplinar: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los alumnos desarrollan el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo, de tal manera que implementen las herramientas y los conocimientos adquiridos en clase a lo largo de sus vidas y en situaciones cotidianas. Se fomenta un perfil flexible, resolutivo y motivado.

$!Analizar las principales habilidades del estudiante ayuda a seleccionar el método ideal.
Analizar las principales habilidades del estudiante ayuda a seleccionar el método ideal. FOTO: FREEPIK

3. Modelo Pedagógico Constructivista

Sostiene que el conocimiento se construye a través de experiencias y reflexiones personales; por lo tanto, coloca al estudiante en el centro del proceso educativo y busca que aprenda a través del descubrimiento y la interacción activa con el entorno. Fomenta especialmente el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las competencias prácticas que se pueden aplicar en la vida cotidiana.

4. Método Waldorf

Su primera escuela se fundó en 1919 en Stuttgart, Alemania. Se enfoca en desarrollar a cada niño y niña en un ambiente totalmente libre, con base en dinámicas y trabajo cooperativo. De esta manera, el alumno es sujeto activo de su propio aprendizaje. No se utilizan exámenes para evaluar y se busca que las familias también se integren al proceso.

5. Método Montessori

Creado por la pedagoga María Montessori, considera que el niño debe aprender en un ambiente preparado, ordenado, estético, simple y real, donde pueda encontrar la razón de ser de cada elemento. Los maestros trabajan como guía para formar la confianza, la disciplina y el pensamiento, con énfasis en el desarrollo físico y social, la independencia y la libertad.

$!Nuevos modelos educativos integran tecnología, pensamiento crítico y creatividad para responder a las necesidades del aula contemporánea.
Nuevos modelos educativos integran tecnología, pensamiento crítico y creatividad para responder a las necesidades del aula contemporánea. FOTO: FREEPIK

6. Aula invertida

Este modelo invierte la dinámica tradicional: los alumnos estudian las materias en casa y la clase se destina a profundizar temas, resolver dudas y trabajar en proyectos. Esto permite atender las necesidades individuales y abordar problemáticas reales a las que aplicar los conocimientos adquiridos.

7. Gamificación

Incorpora elementos de los juegos -como puntos, niveles y recompensas- al aula. Esto fomenta la sana competencia, la colaboración y el compromiso con las tareas, al mismo tiempo que crea un ambiente divertido y atractivo. Estudios han demostrado que mejora el rendimiento académico, la motivación y la retención de conocimientos.

$!Los alumnos podrán desarrollar sus habilidades a través de la exploración y el juego.
Los alumnos podrán desarrollar sus habilidades a través de la exploración y el juego. FOTO: FREEPIK

Fuentes: International Baccalaureate, International Science Teaching Foundation, Universidad Internacional de Valencia, La Vanguardia y Santander Open Academy.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Regreso A Clases
Escuelas

Organizaciones


SEP

Carolina García

Carolina García

Editora en jefa de la revista social Saltillo360 y del suplemento infantil Big Vang, ambos de VANGUARDIA MX. Tiene amplia experiencia en generación de contenidos Soft News. Participó en cuatro antologías de cuento entre 2015 y 2022. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila