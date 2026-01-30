Metodologías de enseñanza: ¿cuál es la mejor para tu hijo?

La educación no es la misma hoy que hace 20 años, debido no solo a los cambios en el mercado laboral y los avances tecnológicos, sino también a nuevas investigaciones pedagógicas y enfoques de aprendizaje. Ya no bastan las lecciones tradicionales centradas en la exposición del profesor y la memorización de conceptos. Ahora, el alumno se encuentra en el centro del proceso.

Así, se han propuesto diversas metodologías de enseñanzas (es decir, el conjunto de estrategias, técnicas y enfoques que utilizan los maestros en el proceso de enseñanza-aprendizaje) que abordan e innovan aspectos como la motivación, la interacción y la evaluación.

Sin embargo, los expertos coinciden en que no existe una metodología universalmente aceptada, cada una tiene sus ventajas y limitaciones. Por lo tanto, padres y docentes deberán elegir la que se adapte a la situación específica, el entorno y las necesidades de los alumnos.

Para ello, es fundamental definir: ¿cuáles son los objetivos?, ¿cómo son los estudiantes?, ¿con qué tecnologías se cuenta?, y ¿cómo se evaluará? Una vez tengas esta información, es momento de revisar las propuestas de cada modelo:

1. Educación del IB

El Bachillerato Internacional (IB) tiene como objetivo formar a personas con educación integral, curiosas, bien informadas y compasivas; además de desarrollar una mentalidad internacional que exalte los beneficios de la diversidad cultural y una educación para la paz. Asimismo, brindan oportunidades de indagación en torno a cuestiones, ideas o problemáticas a nivel local y global, para que los proyectos tengan un impacto positivo en la comunidad.

2. Educación STEM

Integra materias científico-técnicas en un marco interdisciplinar: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los alumnos desarrollan el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo, de tal manera que implementen las herramientas y los conocimientos adquiridos en clase a lo largo de sus vidas y en situaciones cotidianas. Se fomenta un perfil flexible, resolutivo y motivado.