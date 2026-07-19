Muchas herramientas de IA, pero ¿cuál es la mejor para estudiar?

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    Muchas herramientas de IA, pero ¿cuál es la mejor para estudiar?
    Usadas con criterio, las herramientas de inteligencia artificial pueden fortalecer el aprendizaje y el pensamiento crítico. FOTO: MAGNIFIC

ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Perplexity y Dola: conoce sus diferencias y cuál puede ayudarte más al estudiar

La inteligencia artificial ya es una herramienta cotidiana en la vida estudiantil. Ya no solo resuelve dudas, también organiza tareas, explica temas y ayuda a estudiar con más rapidez. Sin embargo, no todas las plataformas que hoy están al alcance de un clic funcionan igual. Algunas están enfocadas en la investigación, otras en la redacción y otras en la organización personal.

Conforme su uso se extiende en escuelas y universidades, surge la pregunta frecuente de ¿cuál es la mejor inteligencia artificial para estudiar? La respuesta depende de las necesidades de cada usuario.

CHATGPT

Es una de las inteligencias artificiales más utilizadas. Su principal fortaleza es la capacidad para explicar temas complejos en un lenguaje sencillo y adaptado a cada estudiante.

Ayuda a resumir textos, generar ideas para proyectos, practicar idiomas, mejorar la redacción y resolver dudas de distintas materias. También permite profundizar en un tema mediante preguntas adicionales, por lo que muchos la utilizan como un tutor virtual.

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GEMINI

La inteligencia artificial de Google destaca por su integración con herramientas como Gmail, Drive, Docs y el buscador.

Su principal ventaja es el acceso a información reciente y la capacidad de relacionar datos obtenidos en internet. Por ello resulta útil para investigaciones escolares, consultas rápidas y trabajos que requieren información actualizada. También puede analizar imágenes y documentos.

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CLAUDE

Claude ha ganado terreno entre universitarios y estudiantes que trabajan con grandes cantidades de información.

Su fortaleza está en leer y analizar documentos extensos sin perder contexto. Esto facilita la comprensión de artículos académicos, investigaciones y textos largos. Además, suele ofrecer respuestas ordenadas y detalladas.

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MICROSOFT COPILOT

Copilot funciona como un asistente integrado a programas como Word, Excel y PowerPoint.

Puede ayudar a redactar documentos, resumir información, organizar datos y elaborar presentaciones. Para estudiantes que realizan reportes o exposiciones, representa una herramienta práctica para agilizar el trabajo académico.

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PERPLEXITY AI

Perplexity combina las funciones de un buscador con las de una inteligencia artificial conversacional.

Su principal ventaja es que muestra las fuentes de donde obtiene la información. Esto permite verificar datos y consultar directamente los sitios originales, algo especialmente útil para investigaciones escolares y universitarias.

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DOLA

Dola tiene un enfoque distinto. No está diseñada para explicar temas o generar contenido, sino para organizar actividades.

Permite registrar tareas, exámenes, horarios y fechas de entrega mediante mensajes sencillos. Para estudiantes con múltiples compromisos académicos, funciona como un asistente personal que ayuda a mantener el orden.

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¿Cuál es mejor?

No existe una sola respuesta. ChatGPT destaca como apoyo general para aprender y redactar; Gemini y Perplexity son útiles para investigar; Claude sobresale en el análisis de textos extensos; Copilot facilita la elaboración de documentos y presentaciones; mientras que Dola ayuda a organizar el tiempo.

Más que competir entre sí, estas herramientas pueden complementarse. La clave está en utilizarlas para fortalecer el aprendizaje y no como sustituto del pensamiento crítico.

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Susana Zepeda

Susana Zepeda

Editora y reportera con más de 20 años de trayectoria en medios impresos y digitales, particularmente en el ámbito cultural. Actual editora de la revista social Saltillo360 de VANGUARDIA MX. Obtuvo un Premio Estatal de Periodismo en Crónica Cultural. Egresada de la primera generación de la Licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales de la Universidad de Monterrey.

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