No hay vergüenza en sentirse solo

La soledad puede conllevar un estigma en nuestra sociedad.

Las personas que experimentan una soledad no deseada pueden asumir que no son agradables ni dignos de ser amados, que tienen la culpa de no tener más amigos, conexiones comunitarias o una pareja romántica.

“Esto puede causar una profunda vergüenza, que puede erosionar la autoestima”, dijo el Dr. Vivek H. Murthy, cirujano general y autor de “Together: The Healing Power of Human Connection in a Once Lonely World”. “También puede empeorar los sentimientos de soledad, ya que a menudo nos empuja a distanciarnos de los demás en el momento en que más necesitamos apoyo”.

Pero la verdad, añadió, es que la soledad es una experiencia humana universal.

“Todos nos sentimos solos a veces, al igual que todos sentimos hambre o sed”, dijo el Dr. Murthy. “No hay razón para avergonzarse de ser humano”.

Aquí hay algunas maneras de superar el estigma y encontrar o restablecer conexiones.