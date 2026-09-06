No todo lo que piensas es verdad
Nuestra mente suele utilizar sesgos cognitivos para interpretar la realidad, construyendo historias que no siempre son verdaderas
Hay días en los que alguien no nos contesta un mensaje y pensamos: “seguro está molesto conmigo”. Algo sale mal en la mañana y sentimos que todo el día estará perdido. Una persona nos hace una observación y lo vivimos como ataque. Nos equivocamos una vez y la mente nos dice: “siempre haces todo mal”.
Y no siempre es la realidad.
A veces no reaccionamos a lo que pasó, sino a la historia que nuestra mente construyó sobre lo que pasó.
A eso le llamamos sesgos cognitivos: atajos que usa el cerebro para interpretar la vida. No significan que estamos mal, ni que estamos locos. Son intentos de la mente por protegernos, ordenar lo que sentimos y anticipar lo que podría pasar. El problema aparece cuando les creemos sin revisarlos.
Porque una cosa es pensar y otra cosa es creerle a todo lo que pienso.
Te propongo un mini test. Lee cada frase y marca las que te pasan con frecuencia:
* Cuando alguien no me contesta, pienso que está molesto conmigo.
* Si algo sale mal al inicio del día, siento que todo el día será malo.
* Me fijo más en lo que faltó que en lo que sí salió bien.
* Cuando alguien me hace una observación, siento que me está atacando.
* Si cometí un error, siento que todo lo hice mal.
* Cuando tengo miedo de algo, lo tomo como señal de que va a pasar.
* Busco pruebas de que tengo razón, pero me cuesta escuchar otra posibilidad.
* Si alguien actúa diferente a lo que esperaba, pienso que no le importo.
* Cuando veo a otros lograr algo, pienso que yo voy tarde o que no soy suficiente.
* Cuando algo me cuesta, pienso: “esto no es para mí”.
Si marcaste de 1 a 3, tu mente tiene algunos atajos, como todos. La clave es aprender a detenerte antes de creerle todo.
Si marcaste de 4 a 7, probablemente tu cerebro está interpretando muchas situaciones desde defensa, miedo o cansancio. No te juzgues; obsérvalo.
Si marcaste de 8 a 10, tal vez tu mente está preparándose más para protegerse que para mirar con claridad. Quizá necesitas trabajar en pausa, regulación y nuevas preguntas.
¿Y ahora qué hacemos con esto?
Primero, pregúntate: ¿esto es un hecho o una interpretación?
* Hecho: “No me contestó”.
* Interpretación: “No le importo”.
Segundo, busca tres explicaciones posibles. No te quedes con la primera historia que te contó tu cabeza. A veces la mente toma un dato pequeño y arma una novela completa.
Tercero, cambia los “siempre” y “nunca” por “esta vez”. No es lo mismo decir “siempre fallo” que decir “esta vez no salió como esperaba”. Una frase cierra caminos. La otra los deja abiertos.
Cuarto, pregunta antes de concluir. Muchas relaciones no se desgastan por lo que pasó, sino por lo que asumimos que pasó.
Y quinto, no tomes decisiones importantes con el sistema nervioso activado. Cuando estás herido, cansado, enojado o a la defensiva, tu mente busca protegerte, no necesariamente entender.
No se trata de desconfiar de nuestra mente. Se trata de acompañarla. De decirle: “gracias por intentar protegerme, pero déjame mirar otra vez”.
Porque cuando aprendemos a cuestionar nuestros pensamientos, dejamos de vivir reaccionando a historias que tal vez ni siquiera eran verdad.
Y ahí empieza una libertad preciosa: la de mirar la vida con más conciencia, más pausa y más posibilidad.
Recuerda que somos un todavía.