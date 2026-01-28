No tramitar la CURP biométrica: consecuencias legales

La medida, impulsada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (Renapo), tiene como objetivo fortalecer la verificación de identidad, reducir la suplantación de personas y mejorar la seguridad en el manejo de datos personales . A partir de febrero de 2026, no contar con este registro puede generar consecuencias legales y administrativas que conviene conocer con anticipación.

Durante los primeros meses de 2026, México avanza hacia uno de los cambios administrativos más relevantes de los últimos años: la adopción obligatoria de la CURP biométrica como principal medio de acreditación de identidad. Este nuevo formato incorpora huellas dactilares, reconocimiento facial y escaneo de iris, y sustituirá de forma gradual a la CURP tradicional en trámites considerados prioritarios por el gobierno federal.

¿Qué es la CURP biométrica y por qué será obligatoria?

La CURP biométrica es una evolución del documento de identidad actual. Además de los datos personales tradicionales, integra información biométrica única que permite confirmar la identidad de cada persona con mayor precisión. De acuerdo con autoridades federales, este cambio busca reducir el robo de identidad, unificar bases de datos entre dependencias y proteger a los beneficiarios de programas sociales y servicios públicos.

Con esta transición, la CURP simple dejará de ser válida para diversos trámites oficiales, lo que convierte al nuevo registro en un requisito indispensable para la vida administrativa cotidiana.

Tres consecuencias legales de no tramitar la CURP biométrica

No realizar el trámite dentro del plazo establecido no implica la pérdida de derechos constitucionales, pero sí puede generar limitaciones prácticas con efectos legales en distintos ámbitos.

1. Restricciones en trámites bancarios y financieros

Las instituciones financieras ya están adaptando sus procesos a los nuevos protocolos de identificación. Sin CURP biométrica, las personas pueden enfrentar la imposibilidad de abrir nuevas cuentas bancarias, problemas para renovar tarjetas de débito vencidas o el rechazo de solicitudes de créditos personales. Los bancos están obligados a cumplir con estándares más estrictos de validación de identidad, lo que hace indispensable este documento.

2. Retrasos en el acceso a apoyos sociales

En programas como la Pensión para el Bienestar, el derecho al apoyo se mantiene. Sin embargo, no contar con CURP biométrica puede provocar demoras en el cobro, dificultades para actualizar datos en el padrón de beneficiarios o revisiones adicionales antes de liberar los pagos. Las autoridades han señalado que estas medidas buscan evitar registros duplicados y cobros indebidos.

3. Obstáculos en trámites oficiales y documentos internacionales

La Secretaría de Relaciones Exteriores ya integró la base de datos del Renapo, por lo que la CURP biométrica será requisito para la expedición o renovación del pasaporte mexicano y para la validación de identidad en trámites consulares. Además, instituciones como el IMSS y el Issste adoptarán la verificación por huellas dactilares para garantizar la correcta atención a los derechohabientes.